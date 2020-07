Nantes: Großbrand in Kathedrale – Feuer unter Kontrolle

Nantes am Samstagmorgen: Feuerwehrleute kämpfen gegen den Großbrand, der in der Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul ausgebrochen war.

Nantes. In der Kathedrale von Nantes ist ein Feuer ausgebrochen. Nach etwa zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte den Großbrand eindämmen.

Großbrand in Kathedrale von Nantes – Feuer eingedämmt

In der Kathedrale von Nantes ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie im Inneren der Kathedrale große Flammen loderten und dichter Rauch aufstieg.

Die Einsatzkräfte des zuständigen Département Loire-Atlantique riefen dazu auf, den Bereich zu meiden. Laut der Nachrichtenagentur AFP konnte Feuerwehr den Großbrand nach gut zwei Stunden eindämmen.

Feuer in Kathedrale von Nantes – 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Einsatzkräfte seien um 7.44 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden. 60 Feuerwehrleute kämpfen demnach gegen die Flammen. Die Kathedrale von Nantes ist den Aposteln Peter und Paul geweiht und stammt aus der französischen Spätgotik.

Die Bilder wecken bei vielen Internetnutzern düstere Erinnerungen an den April 2019: Damals zerstörte ein verheerendes Feuer große Teile der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Der Wiederaufbau des weltbekannten Gebäudes kommt kaum voran, auch wegen der Corona-Krise.

Vor fünf Jahren hatte es in Nantes schon einmal einen spektakulären Brand in einer Kirche gegeben. Damals wurden Teile der Basilika Saint-Donatien aus dem 19. Jahrhundert zerstört. Nantes hat insgesamt zwei Basiliken und eine Kathedrale. (AFP/ba)