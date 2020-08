Wacken-Livestream kostenlos: Festival gestartet - Alle Infos zu Lineup und Ablauf

Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Wacken. Am Mittwoch startete „Wacken World Wide“. Das Festival findet 2020 wegen Corona online statt. Alle Infos zu Line-Up und Live-Stream.

Am Mittwoch startete das digitale Metal-Festial „Wacken World Wide“

Das Wacken Open Air 2020 ist wegen der Coronavirus-Pandemie im April abgesagt worden

„Wacken World Wide“ ist kostenlos und kann im Livestream verfolgt werden

Dabei sind unter anderem Acts wie Eskimo Callboy, In Extremo und Beyond the Black

Hier finden Sie alle Informationen zum Wacken 2020 im Überblick

Jedes Jahr lockt das „Wacken Open Air“ Metal-Fans in die schleswig-holsteinische Gemeinde Wacken. In Zeiten von Corona keine Option – deshalb haben die Veranstaltenden dieses Jahr einen anderen Festival-Ansatz gewählt: Beim „Wacken World Wide“ können Fans auf der ganzen Welt die Konzerte vom 29. Juli bis zum 1. August mitverfolgen – online und kostenfrei. Am Mittwoch ist das digitale Festival gestartet.

Wacken World Wide: Festival findet in Zeiten von Corona digital statt

Den Auftakt des „Wacken World Wide“ feierten am Mittwoch ab 17 Uhr unter anderem Eskimo Callboy, Anthrax und Body Count feat. Ice-T. Für die Konzerte mussten Wacken-Fans in diesem Jahr keine Tickets kaufen. Die Veranstaltung ist kostenlos und im Live-Stream verfügbar. Die virtuellen Besucher und Besucherinnen können sich die Konzerte auf wacken-world-wide.com, bei MagentaMusik 360 und auf MagentaTV anschauen.

Bereits im Vorfeld warben die Veranstaltenden für „die größte Mixed-Reality-Show aller Zeiten“. Das digitale Wacken-Festival solle kein langweiliges Wohnzimmer-Konzert werden, sondern das Publikum mit Mitmach-Aktionen interaktiv einbinden. Dafür gibt es unter anderem vereinzelte Konzerte, die sich die digitalen Festival-Besuchenden mit einer VR-Brille anschauen können.

Wacken 2020 Line-Up: Diese Bands sind dabei

Neben den am ersten Tag aufgetreten Acts versprechen die Veranstaltenden noch weitere prominente Acts als Teil des Line-ups:

Blind Guardian

Heaven Shall Burn

In Extremo

Kreator

Beyond The Black

Wacken World Wide: Digitales Festival zum Schutz vor Corona

Das ursprünglich geplante Wacken Open Air Festival war wegen der Corona-Pandemie bereits im April abgesagt worden. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein stuft Volksfeste und Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden als „Event“ der Risikoklasse I ein. Unter diese Kategorie wäre auch das Metal-Festival gefallen.

Das muss man zum Wacken Open Air wissen Das muss man zum Wacken Open Air wissen

Nach Ansicht der Politiker und Politikerinnen wäre das Risiko eines Corona-Neuausbruchs bei Veranstaltungen dieser Größenordnung sehr hoch. Die Einschätzung begründeten sie unter anderem damit, dass die Teilnehmenden nur schwer erfassbar sind und Abstandsgebote nicht eingehalten werden können.

Mehr zum Thema: Die Corona-Regeln der Bundesländer

Das digitale „Wacken world Wide“ könnte nun allerdings zum Vorbild für zukünftige Veranstaltungen werden. Festival-Mitgründer Thomas Jensen sagte bereits in der Ankündigung zum Wacken Festival 2020: „Das gesamte Team hat in den letzten Wochen und Monaten mit viel Ehrgeiz und Motivation an der Umsetzung des neuen Konzepts zu Wacken World Wide gearbeitet, um ein beispielloses Gesamtpaket auf die Beine zu stellen“.

Wacken World Wide - Announcement Trailer

Wacken Open Air: Hintergrundinformationen zum Heavy-Metal-Festival

Das „Wacken Open Air“ findet seit 1990 in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt. Bis zu 75.000 zahlende Besucher und Besucherinnen finden sich hier jährlich am ersten Augustwochenende ein. Die Gemeinde Wacken gestaltet das Festival aktiv mit. So eröffnen die „Wacken Firefighters“, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wacken, die Veranstaltung seit 2010 mit einem Konzert.

Bekannt ist das Wacken-Festival aber vor allem für die Heavy Metal-Acts. Unter anderem Iron Maiden, Slayer oder Motörhead haben bereits auf dem Festival gespielt.

