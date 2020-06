Prozess um mutmaßlichen Sechsfachmord von Rot am See begonnen

Mo, 29.06.2020, 12.25 Uhr

Vor dem Landgericht im baden-württembergischen Ellwangen hat am Vormittag der Prozess gegen den mutmaßlichen Sechsfachmörder von Rot am See begonnen. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, Ende Januar seine Eltern und vier weitere nahe Verwandte bei einem Familientreffen erschossen zu haben. Unklar ist laut Anklage bislang aber noch, ob der Mann voll schuldfähig ist.