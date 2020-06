Mi, 17.06.2020, 14.15 Uhr

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte will die Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds zur Modernisierung seines Landes nutzen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP begrüßt Conte zudem Deutschlands Richtungswechsel in der Eurobonds-Politik.