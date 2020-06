Corona-News: Ausbruch in Dortmunder Klinik - Saunen in Hessen öffnen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Corona-Warn-App in den kommenden Tagen vorstellen. In der Düsseldorfer "Rheinischen Post" kündigte er zugleich an, dass die Bundesregierung in einer "breit angelegten Kampagne" bei den Bürgern für die Verwendung der App werben werde.

Spahn will Corona-App in kommenden Tagen präsentieren

Die Bundesregierung verlängert die Reisewarnung für mehr als 160 Länder, die nicht in der EU liegen

Hessen kündigte weitreichende Lockerungen an

Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen ab kommenden Dienstag wieder einreisen

Die gesetzlichen Krankenkassen kündigen schnelle Einführung von Massentests an

In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab 13. Juni aufgehoben. Auch Saunas und Schwimmbäder in geschlossenen Räumen sollen wieder öffnen dürfen

Einer Studie der US-Eliteuniversität Harvard zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet

Weltweit haben sich mehr als sieben Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert

Weltweit haben sich mehr als sieben Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert In Deutschland sind nach unseren Recherchen mehr als 186.000 Infektionen registriert worden, über 8700 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Der Sommerurlaub an Adria und Algarve ist zwar gerettet, für Antalya und Hurghada kann man das aber noch nicht sagen. Die weltweite Reisewarnung wird zunächst nur für 31 europäische Länder aufgehoben. Für die Türkei, Ägypten oder Thailand bleibt sie zunächst bestehen.

Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch für diese drei und noch mehr als 160 Länder beschlossen, die nicht in der EU liegen. Dennoch könnten Ausnahmen gemacht werden.

Währenddessen soll an den deutschen Grenzen der geregelte Betrieb zurückkehren – keine Kontrollen oder Quarantäne mehr für EU-Bürger und -Bürgerinnen. Die Reise in eines der Nachbarländer dürfte für viele im Urlaub attraktiver bleiben, als der Flug in exoterische Gefilde.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hält sich in Deutschland derzeit auf niedrigem Niveau. Der R-Wert liegt knapp über der kritischen Marke von 1,0.

Mittwoch, 10. Juni: Corona-Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen wieder einreisen

17.01 Uhr: Bayerns Staatsregierung hat die Aufhebung der Kontaktbeschränkungen zur Corona-Bekämpfung im Nachbarland Thüringen massiv kritisiert. „Es ist unverantwortlich, dass Thüringens Regierung an ihrem umstrittenen Kurs beim Umgang mit der Corona-Pandemie festhält“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch in München.

Obwohl die Infektionszahlen in ganz Deutschland zurückgingen, „sind wir noch nicht über dem Berg“. Sie verwies in dem Kontext insbesondere an die aus bayerischer Sicht „leicht erhöhten Infektionszahlen genau an der Grenze zu Thüringen und auch in Thüringen selbst, etwa im Landkreis Sonneberg“.

15.05 Uhr: Menschen in Pflegeheimen sind durch die Corona-Pandemie besonders stark gefährdet: Nach Hochrechnungen von Forschern der Universität Bremen waren in Deutschland 60 Prozent aller Covid-19-Verstorbenen Menschen, die stationär in Pflegeheimen oder ambulant von Pflegediensten betreut wurden. Diese Gruppe stellte der Studie zufolge etwa 8,5 Prozent aller bundesweit mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Personen, wie die Universität Bremen am Mittwoch mitteilte.

„Pflegeheime sind der wichtigste Ort in Bezug auf Covid-19-Verstorbene, obwohl nur ein Prozent der Bevölkerung in dieser Wohnform lebt“, betont Ko-Autor Heinz Rothgang in der Mitteilung.

14.10 Uhr: Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Wie die Stadt auf Anfrage am Mittwoch mitteilte, wurden vom Gesundheitsamt acht Mitarbeiter und vier Patienten positiv getestet. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Man berate derzeit in einem Krisenstab. Die „Ruhr Nachrichten“ hatten zuvor über den Ausbruch berichtet. Man habe die Lage im Griff, zitierte die Zeitung eine Stadtsprecherin. Kontakte würden nachverfolgt und weitere Tests durchgeführt.

14.08 Uhr: Landwirte können ab kommender Woche leichter Erntehelfer nach Deutschland holen und beschäftigen: Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Saisonarbeiter ab dem 16. Juni. Arbeiter aus dem Schengenraum können demnach bis Jahresende ohne besondere Einschränkungen auf dem Luft- und Landweg einreisen. Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden.

12.05 Uhr: Spätestens ab kommenden Dienstag wird es an den deutschen Außengrenzen keine Einreisekontrollen mehr geben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Mittwoch in Berlin, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Kontrollen sollten bis Montag „allmählich ausschleichen“. Wegen der Pandemie hatte Deutschland Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eingeführt, die in den vergangenen Wochen schon zurückgefahren worden waren.

Seehofer äußerte zugleich die Erwartung, dass bis Ende Juni alle Reisebeschränkungen innerhalb der EU aufgehoben werden. Damit werde die Freizügigkeit in der EU wieder voll hergestellt. Wenn sich die Situation in dem einen oder anderen Land wieder verschlechtern solle, müsse überlegt werden, was zu tun ist, sagte der Minister weiter. Kommentar: Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht

Die Coronakrise trifft die Lufthansa hart. Konzernchef Carsten Spohr hat drastische Schritte angekündigt. Foto: Boris Roessler / dpa

Coronavirus: Bei der Lufthansa stehen 10.000 Jobs auf dem Spiel

11.45 Uhr: 10.000 Jobs stehen bei der Lufthansa wegen der Corona-Pandemie laut Konzernchef Carsten Spohr auf dem Spiel. Die Piloten der Fluggesellschaft haben jetzt erneut angeboten, auf bis zu 45 Prozent ihres Gehalts zu verzichten, um diese Arbeitsplätze zu erhalten.

Insgesamt hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bei den am Mittwoch beginnen Verhandlungen zwischen Konzernvorstand und Tarifpartnern Kosteneinsparungen von gut 350 Millionen Euro angeboten. „Wir wollen den Kranich in der Luft halten“, sagte VC-Chef Markus Wahl. Das Angebot könne zunächst bis Ende 2020 umgesetzt werden. Dafür solle sich der Konzernvorstand aber auch zu seinen Mitarbeitern bekennen und einen Kündigungsschutz vereinbaren.

Die Verhandlungen befinden sich bereits in der zweiten Runde. Die erste Runde mit der Pilotengewerkschaft sowie den Gewerkschaften Ufo und Verdi für das Kabinenpersonal Ende April waren ohne Ergebnis geblieben.

Corona: Hessen kündigt Lockerungen an

11.02 Uhr: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert.

Allerdings können Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, in denen die Verbreitung des Virus ausreichend eingedämmt ist. Bei der Beurteilung sollen die Entwicklung der Infektionszahlen, die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Testkapazitäten, Hygieneregeln, Rückreisemöglichkeiten und Sicherheitsmaßnahmen für Touristen berücksichtigt werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Kabinett am Mittwoch in Berlin.

In der vergangenen Woche hatte das Bundeskabinett beschlossen, die Reisewarnung für 31 europäische Länder aufzuheben. Für diese Länder wird es künftig nur noch sogenannte Reisehinweise geben. Darin wird dann über die landesspezifischen Risiken informiert. Das kann auch bedeuten, dass von touristischen Reisen abgeraten wird. Zum Beispiel bei Großbritannien soll das der Fall sein, solange dort noch eine 14-tägige Quarantänepflicht für alle Einreisenden besteht.

Ein Auto aus Deutschland passiert die österreichisch-italienische Grenze. Ein Stück weit kehrt die Reisefreiheit wieder zurück: Die Bundesregierung hebt die Reisewarnung für zahlreiche europäische Länder auf. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Lesen Sie dazu: In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich

10.47 Uhr: Das Land Hessen hat in Person von Ministerpräsident Volker Bouffier umfangreiche Corona-Lockerungen innerhalb der nächsten Tage angekündigt. Bereits am Donnerstag dürfen sich wieder bis zu zehn Menschen treffen. Ab kommender Woche öffnen auch wieder Saunen, Schwimmbäder und Badeseen.

Zudem werden in Hessen die Grundschulen wieder mit dem Präsenzunterricht für alle Kinder starten – ohne Abstandsgebot. Die vollständige Öffnung der Kitas soll am 6. Juli erfolgen. Lesen Sie mehr: Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland

Krankenkassen kündigen schnelle Einführung von Corona-Massentests an

7.20 Uhr: Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat eine schnelle Einführung von Massentests gegen das Coronavirus angekündigt. „Die gezielte Ausweitung von Corona-Tests ist der richtige Ansatz, und wir begrüßen, dass dafür jetzt der Weg freigemacht wird“, sagte GKV-Vorständin Stefanie Stoff-Ahnis dem „Handelsblatt“.

Die Kassen würden nun für eine rasche und reibungslose Umsetzung der Verordnung sorgen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in einer Verordnung die Ausweitung der Corona-Tests angekündigt. Künftig soll in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie nach Ausbrüchen in Schulen oder Kitas breiter getestet werden – auch wenn Menschen keine Krankheitssymptome haben.

Die GKV kritisierte, dass die Massentests aus dem Gesundheitsfonds bezahlt werden sollen, in den die Beiträge der gesetzlich Versicherten fließen.

2.00 Uhr: In der US-Nationalgarde sind nach ihrem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten. Dies teilte am Dienstag eine Sprecherin der Nationalgarde-Einheit der Hauptstadt mit. Zur Zahl der Infektionsfälle wollte sie keine Angaben machen.

Die Ansteckungsfälle unter den Soldaten dürften die Sorgen schüren, dass die derzeitigen Massenproteste in den USA eine erneute starke Ausbreitung des Virus befördern könnten. Die Infektionen in der Washingtoner Nationalgarde wurden nach Angaben der Sprecherin festgestellt, nachdem die Truppe bei Protesten in der Nähe des Weißen Hauses im Einsatz gewesen war. Die wichtigsten Nachrichten über die Ausschreitungen nach der Tötung George Floyds lesen Sie in unserem US-Newsblog.

Zwar trugen viele der Demonstranten Atemschutzmasken, jedoch nicht alle. Viele Mitglieder der Sicherheitskräfte trugen keine Masken. Die Mitglieder der Truppe seien vor und nach ihrem Einsatz bei den Protesten auf das Coronavirus getestet worden, sagte die Sprecherin.

Corona-News vom Dienstag, 9. Juni: Der deutsche Export bricht dramatisch ein

22.30 Uhr: Auch Schulleiter in Berlin haben sich dafür ausgesprochen die Abstandsregel in den Schulen fallen zu lassen. Nur so könne der geplante Normalbetrieb in den Schulen nach den Sommerferien wiederaufgenommen werden. „Die Abstandsregel bei Hunderten von Schülern geht nicht“, sagte Astrid-Sabine Busse, Vorsitzende des Interessenverbands Berliner Schulleitungen (IBS), am Dienstag in der RBB-Abendschau.

Busse ist selbst Schulleiterin in Neukölln. Die Arbeiten aus dem laufenden Schuljahr, die sie bisher begutachten konnte, seien „gar nicht so schlecht ausgefallen.“ Dennoch werde es Lücken geben, die man nicht mehr wird schließen können, sagte Busse. Auch wenn wie geplant die Schulen am 10. August wieder normal öffnen. „Man wird sich bemühen und muss gucken, was lasse ich weg, wo muss ich nochmal vertiefen den Stoff.“

20.49 Uhr: Christian Drosten hat sich über Mutationen des Coronavirus und die Behandlung per Nasenspray und Inhalator geäußert – mit Zuversicht. Lesen Sie hier: Drosten erklärt: Darum wird das Coronavirus harmloser

20.41 Uhr: Die Handelspolitik der EU soll aufgrund der wirtschaftlichen Folge der Corona-Pandemie auf den Prüfstand. Das gab EU- Handelskommissar Phil Hogan am Dienstag nach einem Online-Treffen der Handelsminister der EU-Staaten bekannt.

Thema soll bei den anstehenden Beratungsgesprächen mit Unternehmen, Vertretern der Zivilgesellschaft und EU-Parlamentariern unter anderem krisenresistente Wertschöpfungsketten sein. Durch die Pandemie sei die Verwundbarkeit globaler Wirtschaftsketten offengelegt worden, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und nannte als Beispiel die Probleme bei der Herstellung von medizinischer Schutzausrüstung.

In der Zukunft solle es für die Unternehmen mehr Möglichkeiten geben, Handels- und Lieferbeziehungen auf mehrere Standbeine zu verteilen, so Altmaier. Weiterhin soll die EU laut Hogan in Zukunft geeignete Instrumente zum Schutz vor unfairen Wettbewerbspraktiken haben.

Coronavirus-Pandemie: Reisewarnung für Länder außerhalb der EU soll verlängert werden

20.01 Uhr: Die Bundesregierung will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen aber Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden können, die bestimmte Kriterien erfüllen. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

16.50 Uhr: Die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder alle Betten belegen. Nach der Öffnung des Landes für Touristen aus anderen Bundesländern am 25. Mai seien die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus nicht in die Höhe gegangen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Beratung des Kabinetts in Schwerin. Das rechtfertige die Freigabe.

Konzerte und Theateraufführungen dürfen von kommendem Samstag an in Mecklenburg-Vorpommern wieder stattfinden. Möglich seien kleine Veranstaltungsformate, sagte Schwesig.

15.45 Uhr: Saunas sowie Schwimm- und Freizeitbäder sollen in Thüringen wieder öffnen dürfen – auch in geschlossenen Räumen. Das geht aus einem Entwurf für eine Grundverordnung hervor, die am Dienstag im Kabinett beraten werden soll. Demnach sollen Bordelle, Diskotheken, und Swingerclubs weiterhin geschlossen bleiben.

Sauna sollen in Thüringen wieder öffnen dürfen. Foto: Andreas Gebert / dpa

15.41 Uhr: Die Kitas in Brandenburg sollen ab kommendem Montag wieder für alle Kinder öffnen. Das kündigte Jugendministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag an. Die Öffnung solle am Freitag dann endgültig beschlossen werden. Die Schulen in Brandenburg sollen ab dem 10. August wieder für alle Schulkinder öffnen.

Auch die Kindertagesstätten in Berlin sollen noch vor den Sommerferien wieder komplett öffnen, die Schulen der Hauptstadt sollen nach den Ferien zum Normalbetrieb zurückkehren. Darauf einigte sich der Berliner Senat bei seiner Sitzung am Dienstag.

Corona-Antikörper in weniger als einem Prozent der Hamburger Blutspenden

15.25 Uhr: In Hamburg haben einer kleinen Untersuchung zufolge bisher wohl nur wenige Menschen eine Corona-Infektion durchgemacht und sind damit wahrscheinlich eine Weile immun. Forscher des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben das Blut von rund 900 Blutspendern auf Antikörper gegen den Erreger untersucht – nur vier von ihnen waren demnach infiziert.

Im April sei nur eine von rund 300 Proben positiv gewesen, im Mai zwei und im Juni wieder nur eine, teilte das UKE am Dienstag mit. „Blutspender sind kein 1:1-Abbild der Hamburger Bevölkerung, aber sie können uns einen guten Anhalt über die unbemerkten Infektionsverläufe geben“, erklärte Sven Peine, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin. Wer in Hamburg in den letzten Monaten leichte oder unspezifische Erkältungssymptome gehabt habe, sei mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht an Covid-19 erkrankt gewesen.

14.41 Uhr: Einen mit 400.000 Gesichtsmasken beladenen Transporter haben Unbekannte bei Wertheim (Baden-Württemberg) gestohlen. Das Fahrzeug tauchte kurz darauf wieder auf – jedoch ohne die vielen Masken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 34-jährige Fahrer hatte den Transporter auf dem Parkplatz eines Autohofes abgestellt, um ein Schnellrestaurant zu besuchen. Als er nach nur etwa zehn Minuten das Restaurant am Montagmittag wieder verließ, war sein Fahrzeug verschwunden.

14.08 Uhr: Niedersachsen öffnet die Kitas ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder. Die Notbetreuung im Zuge der Corona-Epidemie werde beendet und ein eingeschränkter Regelbetrieb aufgenommen, sodass es für jedes Kind mit einem Kindergartenplatz wieder eine Betreuung angeboten werde, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover an.

Bildungsministerin Hubig für Ende der Abstandsregeln in Schulen

13.48 Uhr: Die offizielle Zahl der mit dem Coronavirus in Verbindung stehenden Todesfälle in Großbritannien ist auf fast 50.000 gestiegen. Das geht aus den jüngsten Zahlen der nationalen Statistikbehörde hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Erfasst wurden dabei alle Todesfälle bis zum 29. Mai, bei denen eine Covid-19-Erkrankung als bestätigte oder mutmaßliche Todesursache auf der Sterbeurkunde erwähnt wird.

Demnach starben 49.989 Menschen in Großbritannien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Die Regierung spricht dagegen bisher von 40.597 Todesfällen. Sie zählt nur jene Toten, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nach beiden Zählweisen hat Großbritannien die höchste Sterberate Europas.

13.08 Uhr: In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab 13. Juni aufgehoben. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Diese hat das Kabinett am Dienstag beschlossen.

Als erstes deutsches Bundesland hebt Thüringen die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen zum 13. Juni auf. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Foto: Martin Schutt / dpa

12.16 Uhr: An vier Schulen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis ist jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit. Demnach befinden sich die betroffenen Schüler und ihre Schulklassen in häuslicher Quarantäne, ebenso die Lehrer und andere Kontaktpersonen.

Wie viele Menschen insgesamt betroffen sind, ist noch unklar. Nach Angaben der Behörden wurden inzwischen alle infrage kommenden Personen getestet. Bislang ist nach Angaben des Landkreises nicht vorgesehen, Schulen zu schließen.

11.59 Uhr: Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), setzt sich für ein Ende der Abstandsregel an den Schulen ein. Durch die geltende 1,50-Meter-Regel sei Unterricht nur mit halben oder noch kleineren Klassen möglich – deshalb würden Räume und Personal knapp, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin am Dienstag im RBB-Inforadio. „Und deshalb ist es für uns wichtig, von dieser Abstandsregel wegzukommen, damit wir wieder im normalen Klassenverband unterrichten können.“ Die Kinder und Jugendlichen hätten ein Recht darauf, in die Schule zu kommen und miteinander zu lernen.

Gericht zwingt Brasilien zur Veröffentlichung von Corona-Zahlen

11.23 Uhr: Brasiliens Oberstes Gericht hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die Zahl der Infektionen und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen, verfügte Richter Alexandre de Moraes am Montagabend (Ortszeit) laut der Tageszeitung „Estado de São Paulo“. Das Gesundheitsministerium hatte seit Freitagabend keine Gesamtzahl der Toten nach einer Corona-Infektion mehr veröffentlicht, sondern nur noch die Zahl der vergangenen 24 Stunden. Die regionalen Gesundheitsbehörden hatten dem Ministerium Manipulation der Daten vorgeworfen.

In Brasilien versucht die Regierung offenbar, die Opferzahlen der Corona-Pandemie kleinzurechnen. Die Bundesstaaten und die Justiz halten dagegen. Foto: TARSO SARRAF / AFP

10.18 Uhr: Einer Studie zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet. Die Forscher der US-Eliteuniversität Harvard werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus. Dabei habe es sich herausgestellt, dass schon vor dem Ausbruch der Epidemie im Dezember 2019 mehr Menschen ins Krankenhaus gefahren seien und nach Covid-Symptomen gesucht hätten.

„Auch wenn wir nicht bestätigen können, ob das mit dem neuen Virus zu tun hat, unterstützen unsere Erkenntnisse andere Studien, die zeigen, dass der Erreger schon vor seiner Entdeckung auf dem Fischmarkt aufgetreten ist“, schreiben die Forscher.

9.50 Uhr: Forscher der Universität in Washington gehen nach jüngsten Schätzungen davon aus, dass bis August rund 5000 mehr Menschen als bisher angenommen in den Vereinigten Staaten an den Folgen von Covid-19 sterben könnten. Laut der Prognose der John Hopkins Universität könnten bis August 145.728 Menschen dem Virus erlegen sein.

Zu den Staaten mit den stärksten Zuwächsen gehören laut der Studie Michigan und Arizona, während Virginia, Rhode Island und Nebraska die stärksten Rückgänge aufweisen. Experten für Infektionskrankheiten gehen davon aus, dass die Massenproteste in den US-Großstädten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd einen erneuten Ausbruch der Krankheit auslösen könnte.

Corona: Lauterbach wünscht sich Demos gegen Rassismus ohne Sprechchöre

9.42 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach dem „Tagesspiegel“ (Dienstagausgabe) mit Blick auf eine Großkundgebung am Wochenende in Berlin. Durch die lauten Sprechchöre seien Unmengen an Aerosolen auf engem Raum verteilt worden.

„Für den Kampf gegen das Virus wäre es besser, nur mit Plakaten und Bannern zu demonstrieren“, sagte Lauterbach. Er fürchte, dass durch die Wirkung der Bilder auf den Rest der Bevölkerung die Erfolge des „sehr effektiven Lockdowns“ in der Corona-Krise aufs Spiel gesetzt würden. „Viel zu viele Leute, zu wenige Masken, zu wenig Abstand – das ideale Super-Spreading-Event“, kritisierte Lauterbach.

8.07 Uhr: Der deutsche Export ist im April in Folge der Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 31,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950 hat es einen so massiven Einschnitt noch nie gegeben.

Auch auf der Importseite gab es harte Einschnitte. Die deutschen Einfuhren gingen so stark zurück wie zuletzt in der Finanzkrise im Juli 2009. Die Importe lagen den vorläufigen Ergebnissen der Statistiker zufolge um 21,6 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Im Juli 2009 hatte das Minus hier 23,6 Prozent betragen.

Gegenüber dem Vormonat März 2020 nahmen die Exporte im April um 24,0 Prozent und die Importe um 16,5 Prozent ab. Im kalender- und saisonbereinigten Vormonatsvergleich sei dies sowohl export- als auch importseitig der größte Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im August 1990, erklärte das Bundesamt.

Porsche-Fahrzeuge stehen vor ihrer Verladung in Container auf Paletten im Hafen. Die Autos werden mit dem Zug über die neue Seidenstrasse nach China gebracht. Foto: Carmen Jaspersen / dpa

Massentest in Bergamo zeigt Coronavirus-Antikörper bei mehr als der Hälfte der Bürger

7.00 Uhr: In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden.

Das teilten die Behörden mit. Bei etwa ebenso vielen Tests an Mitarbeitenden im Gesundheitswesen habe die Quote dagegen nur bei gut 30 Prozent gelegen. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen. In dem Land gibt es mehr als 235.000 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen und rund 34.000 Todesfälle.

6.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder bei großen Wahlkampfveranstaltungen aufzutreten beginnen. Dies teilte Trumps Kampagnenteam am Montag mit, ohne Details zu den geplanten Veranstaltungen zu nennen. Seit März hatte Trump wegen des Coronavirus auf Großauftritte vor seiner Anhängerschaft verzichtet, die ein Markenzeichen seiner Wahlkämpfe wie auch seiner Präsidentschaft sind. Die Wahlveranstaltungen würden „enorm“ sein, kündigte Trumps Wahlkampfmanager an.

In vielen Bundesstaaten und Städten der USA ist mit der Lockerung der Corona-Restriktionen begonnen worden. Die Rate der Neuinfektion hatte sich in den vergangenen Wochen im Land abgeschwächt. Am Montag verzeichnete die Johns-Hopkins-Universität 450 neue Infektionsfälle innerhalb von 24 Stunden –das war die niedrigste Zahl seit rund zwei Monaten. Trump wird von vielen Seiten vorgeworfen, nicht entschlossen genug auf die Pandemie reagiert zu haben. Mit fast zwei Millionen Infektions- und etwa 111.000 Todesfällen sind die USA das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder bei großen Wahlkampfveranstaltungen aufzutreten beginnen. Auftritte wie dieser im Februar vor seinen Anhängern, sind zentral für seinen Wahlkampf. Foto: JIM WATSON / AFP

6000 Deutsche dürfen schon ab 15. Juni auf die Balearen

00.30 Uhr: 6000 Touristen aus Deutschland dürfen nach Medienberichten schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen – also zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen des einstigen Corona-Hotspots Spanien für ausländische Besucher. Die Zentralregierung in Madrid habe einem Antrag der Inseln auf Durchführung eines sogenannten Pilotprojekts nach langen Verhandlungen zugestimmt, berichteten die Zeitung „El País“ und balearische Medien unter Berufung auf die Regionalregierung in Palma de Mallorca am Montag. Eine offizielle Bestätigung dieser Berichte lag zunächst nicht vor.

Das Pilotprojekt soll den Angaben zufolge dazu dienen, den Ernstfall - den erwarteten Touristenansturm nach Öffnung der Grenzen am 1. Juli – zu proben.

Den Berichten zufolge verhandeln auch die Kanaren mit Madrid über ein ähnliches Pilotprojekt. Bei diesen Gesprächen sei am Montag aber noch keine Entscheidung gefallen, weil die Kanaren „höhere Sicherheitsanforderungen“ gestellt hätten, darunter Coronavirus-Tests für alle Besucher, berichtete „El País“.

Corona-Virus-News vom Montag, 8. Juni: Umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Großbritannien

Kurz vor dem Beginn der Urlaubssaison steigen in Griechenland die Corona-Infektionszahlen

Kurz vor dem Beginn der Urlaubssaison steigen in Griechenland die Corona-Infektionszahlen Urlaub in Griechenland – Was Touristen beachten müssen 20.52 Uhr: Der Hunsrück-Flughafen Hahn starten am Dienstag mit dem ersten regulären Passagierflug nach der Corona-Zwangspause

Der Hunsrück-Flughafen Hahn starten am Dienstag mit dem ersten regulären Passagierflug nach der Corona-Zwangspause 20.25 Uhr: Die UN-Vollversammlung soll ohne Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs stattfinden

Die UN-Vollversammlung soll ohne Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs stattfinden 19.10 Uhr: Laut Robert-Koch-Institut liegt die Reproduktionszahl in Deutschland aktuell bei 1,11 . der 7-Tage R-Wert lieht mit 0,87 unter dem kritischen Wert von 1.

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Reproduktionszahl in Deutschland aktuell bei . der 7-Tage R-Wert lieht mit 0,87 unter dem kritischen Wert von 1. 19.02 Uhr: Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten am Dienstag über Corona-Hilfspaket Lesen Sie mehr: EU schnürt 750-Milliarden-Euro-Paket für Wirtschaftsneustart

Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten am Dienstag über Corona-Hilfspaket EU schnürt 750-Milliarden-Euro-Paket für Wirtschaftsneustart 17.08 Uhr: Kitas in Brandenburgen könnten schon zur Monatsmitte wieder normal öffnen.

Kitas in Brandenburgen könnten schon zur Monatsmitte wieder normal öffnen. 16:00 Uhr: Professoren und Dozenten fordern Rückkehr zu Präsenzunterricht an Hochschulen

Professoren und Dozenten fordern Rückkehr zu Präsenzunterricht an Hochschulen 15.19 Uhr: In New York werden die Corona-Maßnahmen erstmals seit Beginn der Epidemie gelockert

In werden die Corona-Maßnahmen erstmals seit Beginn der Epidemie gelockert 13.38 Uhr: In Hamburg dürfen ab 18. Juni Kitas wieder für alle Kinder öffnen

In dürfen ab 18. Juni Kitas wieder für alle Kinder öffnen 13.30 Uhr: Eine Studie hat die Schutzwirkung von Masken gegen das Coronavirus bestätigt

Eine Studie hat die von gegen das Coronavirus bestätigt 11.34 Uhr: Bahn-Tickets sollen wegen Senkung der Mehrwertsteuer billiger werden

Was bleibt von den Veränderungen, die die Corona-Pandemie vielen Lebensbereichen angestoßen hat?

Trotz weiterer Lockerungen der Reisebestimmungen in Europa müssen Einreisende in Großbritannien für 14 Tage in Quarantäne.

Trotz weiterer Lockerungen der Reisebestimmungen in Europa müssen Einreisende in für 14 Tage in . Mehr dazu hier: Coronavirus: Quarantäne bei Einreise nach Großbritannien 7.17 Uhr: Neuseeland erklärt sich für Coronavirus-frei

erklärt sich für 4.21 Uhr: Während der coronabedingten Einschränkungen hat sich die Belastung mit schweren depressiven Symptomen von Menschen in Deutschland nach Ergebnissen einer Online-Befragung merklich verstärkt

Während der coronabedingten Einschränkungen hat sich die von Menschen in Deutschland nach Ergebnissen einer Online-Befragung merklich verstärkt 2.58 Uhr: In Polen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen sprunghaft angestiegen – um insgesamt 1151 neue Infektionsfälle an nur einem Wochenende.

Gesundheitsminister Jens Spahn will die Corona-Warn-App in der kommenden Woche vorstellen.

Corona-News vom Sonntag, 7. Juni: Brasilien gibt nicht mehr Gesamt-Corona-Zahlen heraus

Brasiliens Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben.

Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas An den deutschen Flughäfen könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen

könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer kommen Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden

In den Niederlanden haben die Behörden mit der Tötung von Nerzen aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten

aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet Rund 6650 Bußgeldbescheide wurden bis Ende Mai in Hamburg ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als 320.270 Euro in die Haushaltskasse geflossen

wurden bis Ende Mai in ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als in die Haushaltskasse geflossen Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung nicht zurückgeholt. Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“

Wegen der Corona-Pandemie befürchtet der Deutsche Richterbund einen anhaltenden Verfahrensstau an den Gerichten. Es dürfte noch bis zum Jahresende dauern, „ehe alle verschobenen Termine parallel zu den laufenden Eingängen abgearbeitet sind", sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn unserer Redaktion

Corona-News vom Samstag, 6. Juni: Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

Mit einer „Rückflug-Garantie“ will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“

will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind.

Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind.

Die Bundesregierung hat ein Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Was bedeutet die Mehrwertsteuersenkung für Unternehmen?

Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Maßnahmen aus dem Corona-Konjunkturpaket als eine Mischung aus klassischem Konjunkturpaket und einem auf viele Jahre ausgerichteten Zukunftspaket beschrieben.

Kanzlerin Merkel zum Konjunkturpaket

Die WHO befürwortet nun doch das Tragen von Masken in der Corona-Krise Noch in diesem Monat sollen Studierende in finanzieller Notlage Corona-Zuschüsse des Bundes beantragen können. Dabei soll es sich um Unterstützungen von bis zu 500 Euro monatlich handeln.

Corona-News vom Freitag, 5. Juni: Tuifly halbiert Flotte wegen Corona

Die EU-Staaten wollen alle Reisebeschränkungen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden

Die EU-Staaten wollen bis Ende Juni alle Reisebeschränkungen aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit" im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden

Nach massiver Kritik an einer Studie zur Wirksamkeit des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin bei Coronavirus-Infektionen haben drei der vier Autoren ihren Rückzug aus der Studie erklärt

Der Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen.

Zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien „sicher" oder „wahrscheinlich" bereit, ein Impfangebot anzunehmen.

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht das Konjunkturpaket skeptisch. Vor allem vom Kinderbonus hält der Volkswirt nichts. Zudem wollen die Wirtschaftsweisen ihre im März aufgestellte Konjunkturprognose für Deutschland angesichts der inzwischen größeren Ausmaße der Corona-Pandemie nach unten korrigieren.

Corona-News vom Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket geeinigt. Nach längeren Startschwierigkeiten sollen dem Bundesbildungsministeriums zufolge auch bald die Corona-Zuschüsse für Studierende in Not fließen. Corona-Tests in Schweden sollen künftig kostenlos sein

Die Regierung wird mit ihrem Kinderbonus vielen Eltern helfen, aber nicht allen.

Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung.

Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der Schulschließungen laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an

hat die Zeit der laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an Die Balearen wollen den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern, kündigte Regionalpräsidentin Francina Armengol im Interview mit unserer Redaktion an

Die Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben bis auf Weiteres geschlossen

Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021.

Corona-News vom Mittwoch, 3. Juni: Weltweite Reisewarnung soll aufgehoben werden

Corona-News vom Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hat in der aktuellen Folge des NDR-Podcast „Coronavirus Update“ Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht – vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Präventionsmaßnahmen und reagiert auf das Infektionsgeschehen

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird.

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten

nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten Das Bundeskabinett wird am Mittwoch möglicherweise das Ende der Mitte März verhängten weltweiten Reisewarnung verkünden

Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker

