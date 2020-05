Fred Willard: Trauer um "Modern Family"-Schauspieler

Schauspieler Edd Byrnes galt in den USA als erster Teenie-Star. Seine Rolle als „Kookie“ in der Serie „77 Sunset Strip“ machte ihn berühmt, auch im Kult-Film „Grease“ spielte er mit. Byrnes starb am 8. Januar eines natürlichen Todes. Er wurde 87 Jahre alt.

Der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow starb am 17. Januar im Alter von 34 Jahren. Bekannt wurde er durch seine Rollen in „Sturm der Liebe“ und „Dahoam is Dahoam“.

Roy Horn (r.) vom Duo „Siegfried und Roy“ ist tot: Der deutsche Magier starb im Alter am 8. Mai in Las Vegas nach einer Coronavirus-Infektion. Ende April war bekannt geworden, dass der 75-Jährige an Covid-19 erkrankt war. Mit seinem Partner Siegfried Fischbacher hatte Horn jahrzehntelang das Publikum in Las Vegas mit Shows mit weißen Tigern begeistert.

Rock’n’Roll-Legende Little Richard ist am 9. Mai 2020 in Tullahoma (Tennessee) im Alter von 87 Jahren gestorben. Seit den 50er-Jahren stand der US-Musiker auf der Bühne. Zu seinen berühmtesten Songs gehören Tutti Frutti, Long Tall Sally, Ready Teddy, Rip It Up und Good Golly Miss Molly.

Hollywood trauert um einen beliebten Komiker: Der aus Filmen und Serien wie „Modern Family“ bekannte Schauspieler Fred Willard ist tot. Er sei „sehr friedlich eingeschlafen“, teilte Willards Tochter Hope US-Medien mit. Willard wurde 86 Jahre alt.

Der für seine Schlagfertigkeit bekannte Komiker stand über vier Jahrzehnte hinweg pausenlos vor der Kamera, häufig mit Gastauftritten und in witzigen Nebenrollen. Erste Bekanntheit erlangte er schon Ende der 50er-Jahre mit seinem Bühnen-Partner Vic Grecco.

Fred Willard spielte in vielen US-Komödien mit

Auf dem Bildschirm wurde er bekannt durch Serien wie „Roseanne“ und „Meine Familie – Echt peinlich“. In „Alle lieben Raymond“ spielte er Hank MacDougall, in „Modern Family“ den Vater von Phil Dunphy. Filmrollen hatte er in Komödien wie „Wedding Planner – verliebt, verlobt, verplant“, „Harold & Kumar“, „Date Movie“ und an der Seite von Will Ferell und Steve Carell in „Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy“. Willard war vier Mal für den Emmy nominiert.

Auf Twitter würdigten Kolleginnen und Wegbegleiter den Verstorbenen. „Fred Willard war die lustigste Person, mit der ich je gearbeitet habe“, schrieb Steve Carell. Steve Martin, mit dem Willard in „Roxanne“ zu sehen war, schrieb: „Du warst immer mein Komiker-Held“. Auch Christina Applegate und Ben Stiller rühmten seinen Witz. TV-Comedian Jimmy Kimmel würdigte Willard mit diesem Video:

I am sad to say goodbye to Fred Willard, who was still the funniest of men at age 86. Here's what turned out to be our last moment on-air together… pic.twitter.com/inDZVtls6v — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) May 16, 2020

Jamie Lee Curtis würdigt Willards „großartige Begabung“

Jamie Lee Curtis würdigte ihren Kollegen auf Instagram. Er habe mit seiner „großartigen Begabung“ für so viele Lacher gesorgt, schrieb die Schauspielerin. Mit dem Ehemann von Curtis, Christopher Guest, hatte Willard viele Filme gedreht, darunter „Wenn Guffman kommt“ und „Best in Show“.

Kurz vor seinem Tod hatte Willard noch selbst um Rock-’n’-Roll-Pionier Little Richard und den Komiker Jerry Stiller getrauert, die ebenfalls in diesem Monat gestorben sind. „Eine schlechte Zeit! Ich komme gerade erst über den Verlust von Little Richard hinweg und muss jetzt erfahren, dass mein alter Freund Jerry Stiller gestorben ist“, schrieb Willard am 11. Mai in seinem letzten Tweet. (küp/dpa/AFP)

