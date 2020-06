Urlaub: In diese Länder können Sie im Sommer reisen

Sommerurlaub im Ausland: In welchen Ländern jetzt was gilt

An den Grenzen zu den deutschen Nachbarländern wird nicht mehr kontrolliert

Das Auswärtige Amt hat die weltweite Reisewarnung für 27 europäische Länder aufgehoben

Bis mindestens 31. August gilt aber weiterhin eine Reisewarnung der Bundesregierung – für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union, unter anderem die Türkei

Spanien hat seine Grenzen für Urlauber aus Schengenstaaten geöffnet

Die Maskenpflicht und besondere Hygiene-Bestimmungen gelten in vielen Ländern unabhängig von den Einreisebestimmungen

Wohin eine Urlaubsreise möglich ist und welche Maßnahmen in den beliebten Urlaubsländern noch immer gelten, lesen Sie hier

Berlin. Es gibt auch gute Nachrichten: Trotz Corona-Pandemie findet der Sommerurlaub für viele Deutsche in diesem Jahr statt. Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für 27 europäische Länder aufgehoben. Gleichzeitig gibt es keine Kontrollen mehr an den Grenzen zu den deutschen Nachbarländern.

Um deutsche Touristen entsprechend zu informieren, gibt das Auswärtige Amt tagesaktuelle Hinweise zu den jeweiligen Reiseländern auf seiner Internetseite. Die Hinweise sollen sich nach dem aktuellen Infektionsgeschehen richten.

Reisewarnung aufgehoben: Deutsche Bahn will wieder ins Ausland fahren

Norwegen und Finnland lassen angesichts der jeweiligen Infektionsgeschehen noch keine deutschen Touristen einreisen. Finnland will ab dem 14. Juli seine Grenzen öffnen, Norwegen will seine Regeln bis zum 20. Juli wolle man das Vorgehen überprüfen.

Wie für Norwegen und Finnland gilt auch für Schweden eine Reisewarnung der Regierung, Schweden allerdings hat seine Grenzen für EU-Bürger offen gehalten. Das Auswärtige Amt warnt jedoch vor Reisen in das Land, weil die Neuinfiziertenzahlen weiterhin relativ hoch sind. Mittlerweile fliegen wieder einige Maschinen aus Deutschland nach Stockholm, die Fährverbindungen etwa von Kiel, Rostock oder Travemünde werden ohnehin weitgehend befahren. Und auch innerhalb Schwedens ist es erlaubt, unbegrenzt von A nach B zu fahren. In einigen Bundesländern gilt für Rückkehrer aus Schweden eine Quarantänepflicht. Wer in Schweden ankommt, muss nicht in Quarantäne.

Für Spanien, dem favorisierten Reiseland der Deutschen, wurde die Einreisesperre zum 21. Juni aufgehoben. Zuvor durften in einem Pilot-Projekt zunächst 10.900 deutsche Urlauber auf die Balearen.

Die Grenzöffnungen aller anderen Länder will auch die Deutsche Bahn für sich nutzen – und ihre Auslandsverbindungen ausbauen. Bis Ende Juni sollen wieder alle Nachbarländer angefahren werden, teilte das Bundesunternehmen mit.

Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

Zwar kehrt damit ein Stück Reisefreiheit zurück, doch die Bundesregierung machte auch klar, dass die Reisewarnung für bestimmte Länder oder Regionen reaktiviert werden könne, wenn die Zahl der Neuinfektionen wieder drastisch steigt.

Lesen Sie dazu unser Interview mit Heiko Maas zur Reisewarnung: Maas: „Europa war nicht genug vorbereitet auf die Pandemie“

Außenminister Heiko Maas (SPD) informiert nach einer Kabinettssitzung über die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Urlaub in Dänemark: Was ist in diesem Jahr möglich?

Die dänischen Grenzen sind für Touristen aus Deutschland, Island und Norwegen wieder offen. Bedingung ist, dass sie mindestens sechs Übernachtungen gebucht haben. Wer als Deutscher ein Sommerhaus in Dänemark besitzt oder seinen Partner in dem Land besuchen will, darf bereits seit Ende Mai wieder einreisen.

Was für den Dänemark-Ausflug zu beachten ist:

Es kommt zu verstärkten Einreisekontrollen sowie Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen

Versammlungen im öffentlichen und privaten Raum mit über zehn Personen sind untersagt

Wer einreisen will, muss mindestens sechs Nächte in einem Hotel, Ferienhaus oder auf einem Campingplatz gebucht haben

Mancherorts gelten besondere Hygiene-Regeln

In Dänemark gibt es keine Maskenpflicht, aber eine Abstandsregelung von einem Meter

Diskotheken und Nachtclubs sollen ab dem 8. August wieder öffnen dürfen

Griechenland: Welche Regeln gelten hier?

Das sind die schönsten Reiseziele in Griechenland Das sind die schönsten Reiseziele in Griechenland

Eine Quarantänepflicht nach der Einreise existiert in Griechenland für Reisende aus Deutschland nicht mehr. Und nun bereitet sich Athen auf die Öffnung seiner Regionalflughäfen, Häfen und einiger Grenzübergänge auf dem Festland für den Tourismus vor.

Lesen Sie hier: Urlaub in Griechenland: Was Touristen beachten müssen

Wie das griechische Staatsfernsehen berichtet, sollen in den Flughäfen ab dem 1. Juli Coronavirus-Kontrollen stattfinden. In fast allen Hotels der griechischen Inseln wurden Isolierzimmer eingerichtet, wo mögliche Infektionsfälle bleiben müssen. Auch gibt es auf den Inseln eigene Corona-Test- und Isolierstationen. Und es wird weitere strenge Urlaubsregeln geben:

Menschen sonnen sich an einem Strand von Athen: Die griechische Regierung will den Tourismus schrittweise wieder hochfahren. Foto: Milos Bicanski / Getty Images

Diese Regeln gelten aktuell in Griechenland:

Es gelten weitreichende Verhaltens- und Abstandsregeln und Hygienevorschriften , die unbedingt eingehalten werden müssen, etwa eine Maskenpflicht, Kapazitätsbegrenzungen im ÖPNV sowie in Taxis, Krankenhäusern und Arztpraxen

, die unbedingt eingehalten werden müssen, etwa eine Maskenpflicht, Kapazitätsbegrenzungen im ÖPNV sowie in Taxis, Krankenhäusern und Arztpraxen Touristenunterkünfte mit Ganzjahresbetrieb wie Hotels, Campingplätze, Jugendherbergen und Ferienwohnungen sind wieder geöffnet

sind wieder geöffnet Alle organisierten Strände und Badeanstalten sind wieder offen – allerdings gibt es strenge Regeln. So sind nur 40 Menschen pro 1000 Quadratmeter erlaubt, der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss vier Meter betragen, Strandbars dürfen nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken

sind wieder offen – allerdings gibt es strenge Regeln. So sind nur 40 Menschen pro 1000 Quadratmeter erlaubt, der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss vier Meter betragen, Strandbars dürfen nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken Einreisende müssen sich mindestens 48 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und ein Formular ausfüllen, in dem sie angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Die Touristen erhalten dann einen QR-Quode

ausfüllen, in dem sie angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Die Touristen erhalten dann einen Ein Algorithmus errechnet, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen

Urlaub auf Mallorca – Auszeit in Spanien möglich

Bei Spanien-Freunden herrschte lange Ungewissheit. Doch inzwischen hat das Land seinen Corona-Notstand beendet und die Grenzen für Urlauber aus Schengenstaaten geöffnet.

Lesen Sie hier: Corona: So könnte der Sommerurlaub auf Mallorca möglich sein

Für die Behörden gilt weiterhin „Safety first“. Man werde garantieren, dass weder die Touristen noch die Bürger des Landes Risiken eingehen werden, beteuerte Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Mallorca-Fans hatten zuerst Glück: Bis zu 10.900 Urlauber aus Deutschland durften bereits am 15. Juni zu Testzwecken nach Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen und den Ernstfall für den Sommerurlaub in Corona-Zeiten üben. Wie die ersten deutschen Urlauber empfangen wurden, lesen Sie hier: Erste Deutsche auf Mallorca gelandet – und mit Applaus begrüßt

So wird der Sommerurlaub auf Mallorca So wird der Sommerurlaub auf Mallorca

Mehr lesen: Teneriffa und Fuerteventura – ob Urlaub dort 2020 möglich ist, erfahren Sie hier.

Diese Regeln gelten aktuell in Spanien:

In geschlossenen Räumen und auch im Freien muss man eine Schutzmaske tragen, wenn ein Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Bei Verstoß können Geldstrafen von bis zu 100 Euro verhängt werden

Bei Einreisenden wird die Temperatur gemessen

Touristen müssen auf einem Fragebogen Angaben unter anderem zur Gesundheit sowie zu persönlichen Kontaktdaten machen

Wie ist die Situation in Italien?

Italien ist eines der Länder, die besonders stark von dem Ausbruch des Coronavirus betroffen waren und noch immer sind. Doch schon seit dem 3. Juni sind Einreisen aus dem Ausland nach Italien wieder erlaubt. Auch innerhalb Italiens kann man wieder reisen. An Flughäfen, Bahnhöfen und an anderen öffentlichen Orten müssen Reisende mit Fieber-Scannern rechnen.

Ausreichend Schutzmasken sollte man stets dabei haben. Die Fallzahlen gehen in Italien zwar zurück, allerdings warnte kürzlich Deutschlands bekanntester Virologe, Christian Drosten, vor der bedenklich hohen Zahl an Sterbefällen in dem Mittelmeerland. Die mit Abstand allermeisten Fälle hat die Lombardei.

In jedem Fall sollen überall Abstandsregeln eingehalten werden und Sonnenschirme am Strand weit genug voneinander entfernt stehen. Buchungen für den Zugang zu Strandbädern sollen verhindern, dass die Menschen zu dicht in der Sonne liegen. Buffets in Hotels sind verboten. Desinfektionsmittel müssen überall bereit stehen.

Diese Regeln gelten aktuell in Italien:

Die Einreise nach Italien aus Deutschland ist seit dem 3. Juni wieder gestattet, die Quarantäneregeln wurden zeitgleich aufgehoben

aus Deutschland ist seit dem 3. Juni wieder gestattet, die Quarantäneregeln wurden zeitgleich aufgehoben An Flughäfen und Häfen sowie im Überlandverkehr werden bei Reisenden Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen durchgeführt

mit Temperaturmessungen durchgeführt Unter ausländischer Flagge fahrende Passagier- und Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht in italienischen Häfen anlegen

dürfen nicht in italienischen Häfen anlegen Hotels dürfen keine Buffets anbieten

Kulturelle und soziale Veranstaltungen an öffentlichen oder privaten Orten können unter Einhaltung spezifischer Teilnehmerzahlen und Sicherheitsmaßnahmen wieder stattfinden

Geschäfte, Bars und Restaurants sind unter Einhaltung strenger Auflagen wieder geöffnet

Portugal – Kann der Urlaub klappen?

Portugal galt lange als einer der Musterknaben innerhalb der EU. Doch ausgerechnet zum Start der Urlaubssaison macht das Land mit steigenden Infektionszahlen Negativschlagzeilen. Die Lage ist so bedenklich, dass die Regierung in 19 Vorstädten rund um die Metropole Lissabon wieder das Ausnahmerecht verhängte und die Bewegungsfreiheit der Bürger einschränkte. Lesen Sie hier: Corona-Rückfall in Portugal: Lockdown für Großraum Lissabon

Vom 1. Juli an sollen die Bürger in den betroffenen Gemeinden möglichst nur zum Einkaufen, zum Arbeiten und für Arztbesuche auf die Straße. Das touristische Zentrum Lissabons ist von den Ausgangsbeschränkungen noch nicht betroffen. Noch nicht? Wie es weiter geht, bleibt ungewiss.

Diese Regeln gelten aktuell in Portugal:

Für Reisende aus Deutschland, die über den Luftweg einreisen, gelten momentan keine Einreisebeschränkungen für die Einreise auf dem portugiesischen Festland, jedoch immernoch für Madeira und die Azoren

Unter Umständen müssen persönliche Angaben zum Zielort und zum Reisegrund gemacht werden

Die Einreise über den Landweg ist noch bis zum 30. Juni nur möglich, wenn ein Wohnsitz in Portugal nachgewiesen werden kann

Der internationale Flugverkehr wird allmählich wieder aufgenommen

Das öffentliche Leben wurde in nahezu allen Bereichen wieder aufgenommen – teilweise mit Einschränkungen

Es gibt weiterhin Einschränkungen für Hotel- und Campingbetriebe

Restaurants sind geöffnet, Bars und Diskotheken nicht

Spontane Versammlungen sind auf 20 Personen begrenzt

Öffentliche Verkehrsmittel fahren, die Nutzung zu Stoßzeiten soll aber vermieden werden

Der Strandbetrieb läuft unter Auflagen

Für den Großraum Lissabon sind einige Lockerungen wieder zurückgenommen worden

Für 19 Gemeinden gelten erneut strenge Lockdown-Regeln bis zunächst 12. Juli

Zu anderen Personen soll ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden

In Geschäften und im ÖPNV gilt Maskenpflicht

Wird der Urlaub in Frankreich möglich sein?

Ein Urlaub in der Bretagne oder an der Cote d’Azur ist wieder möglich. Allerdings müssen deutsche Touristen dafür neben einer Erklärung zum Einreisegrund auch eine Selbsterklärung zur Symptomfreiheit ausfüllen und gegebenenfalls in häusliche Quarantäne.

Schon seit dem 2. Juni haben Touristenunterkünfte wieder geöffnet – unter der Voraussetzung, dass in den einzelnen Regionen die französische Corona-Ampel auf grün steht, gab Premierminister Édouard Phillipe an.

Genussurlaub in Frankreich könnte auch im Corona-Jahr 2020 möglich sein. Foto: no_limit_pictures / Getty Images/iStockphoto

In Frankreich zeigen die Farben rot, orange und grün an, wie stark eine Region von dem Coronavirus betroffen ist.

Museen dürfen wieder Besucher empfangen. Dort und an Denkmälern gilt die Maskenpflicht. Bereits geöffnet sind auch in ganz Frankreich wieder Restaurants und Cafés. In weiten Teilen des Landes haben Touristenunterkünfte wie Campingplätze oder Ferienhäuser für Urlauber wieder geöffnet.

Zwei der beliebtesten Touristenattraktionen Paris stehen außerdem wieder vor der Eröffnung. Am Mittwoch können Besucher wieder die Aussicht vom Eiffelturm genießen. Am 15. Juli empfangen auch wieder Mickey Mouse und Co. im Disneyland Paris Besucher. Tickets müssen jedoch vorerst im Internet gebucht werden. Außerdem werden aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsregel von mindestens einem Meter nicht alle Attraktionen zur Verfügung stehen.

Diese Regeln gelten aktuell in Frankreich:

Am 11. Mai wurde die strikte Ausgangssperre aufgehoben , seither dürfen Geschäfte wieder öffnen

, seither dürfen Geschäfte wieder öffnen Insbesondere im Großraum Paris gelten weiterhin Abstands- und Hygienegebote

Öffentliche Versammlungen von mehr als zehn Personen sind weiter unzulässig

Strände und Schwimmbäder dürfen wieder öffnen. Voraussetzung ist auch hier, dass die Corona-Ampel in den entsprechenden Gebieten auf grün steht

dürfen wieder öffnen. Voraussetzung ist auch hier, dass die Corona-Ampel in den entsprechenden Gebieten auf grün steht Kinos haben unter Hygieneauflagen wieder geöffnet

Der öffentliche Personennahverkehr und der Fernverkehr wird ausgeweitet. Alle Stationen der Pariser Metro werden wieder angefahren. Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht für Personen ab 11 Jahren. In einzelnen Städten kann eine Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken auch im öffentlichen Raum angeordnet werden

Urlaub in Kroatien – besteht Hoffnung?

Das stark vom Tourismus abhängige Land an der Adria mit seiner langen, buchtenreichen Küste und den vielen Inseln kann es kaum erwarten, dass die europäischen Grenzen endlich geöffnet werden. Kroatien erlaubt Bundesbürgern wieder die Einreise ohne Nachweis von Gründen.

Reisende müssen künftig an der Grenze lediglich erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind. Damit sollen sie gefunden werden können, wenn es in ihrer Umgebung neue Corona-Infektionen gibt. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, können Urlauber schon vor der Einreise ein Formblatt auf der Webseite „entercroatia.mup.hr“ ausfüllen.

Lesen Sie hier: Urlaub in Kroatien 2020: Ist Reisen trotz Corona möglich?

Blick auf den Nationalpark Plitvicer Seen: Kroatien hat die Urlaubssaison 2020 noch nicht aufgegeben. Foto: micheyk / Getty Images/iStockphoto

Diese Regeln gelten aktuell in Kroatien:

Bei der Einreise werden die Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer ihres Aufenthalts registriert. Diese können auch vorab auf der Website des kroatischen Tourismusministeriums hinterlegt werden

Es werden verstärkt Einreisekontrollen und Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen durchgeführt

mit Temperaturmessungen durchgeführt Fernverkehr und Inlandsflüge sind wieder möglich

Bis zu zehn Personen dürfen sich privat treffen, solange der Mindestabstand eingehalten wird

Es gibt keine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes. Das kroatische Gesundheitsministerium empfiehlt dennoch das Tragen einer Maske

Wird ein Urlaub in der Türkei 2020 möglich sein?

Die Türkei hofft auf deutsche Urlauber und hat bereits am 11. Juni das Einreiseverbot aufgehoben. Doch die Bundesregierung spielt nicht mit und hat die Reisewarnung für das Land – wie für mehr als 160 andere Nicht-EU-Länder – bis zum 31. August verlängert. Zudem wurde die Türkei als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Die Türkei, das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen, wirbt seit längerem offensiv um deutsche Touristen. Hotels und Restaurants unterliegen strengen Auflagen: Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden, Personal in Hotels soll eine Pandemie-Ausbildung erhalten, Gepäck wird mit Desinfektionsmitteln behandelt.

Die Regierung hat ein Zertifikationsprogramm entwickelt, an dem sich Gastronomen und Hotels freiwillig beteiligen können. Auch deutsche Firmen wie der Tüv Süd stellen Inspektoren.

Lesen Sie hier: Urlaub in der Türkei: Ist er 2020 möglich?

Das sind die schönsten Reiseziele in der Türkei Das sind die schönsten Reiseziele in der Türkei

Diese Regeln gelten aktuell in der Türkei:

Für die Türkei gilt eine Reisewarnung der Bundesregierung bis zum 31. August

Es gilt eine Ausgangssperre mit stundenweisen Ausnahmen für chronisch Kranke sowie für Menschen über 65 und unter 18 Jahren

für chronisch Kranke sowie für Menschen über 65 und unter 18 Jahren Die Reisebeschränkungen zwischen den Provinzen wurde mittlerweile aufgehoben

Es herrscht Maskenpflicht auf Märkten, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln

auf Märkten, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln Verstöße gegen Abstandsregeln (drei Schritte) werden geahndet

Urlaub in Österreich: Trotz Corona-Krise möglich?

Wenn schon nicht in der Ferne, dann vielleicht im Nachbarland? In Österreich dürfen Hotels, Tourismusbetriebe und Sehenswürdigkeiten seit Ende Mai wieder für Urlauber öffnen. Das Land hat inzwischen die Reisefreiheit zu Deutschland und zu fast allen anderen Nachbarländern wieder hergestellt.

In Österreich hat sich das öffentliche Leben weiter normalisiert. Seit dem 15. Juni ist das Tragen von Mund- und Nasenschutz nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken, Praxen und Kliniken sowie für Angestellte in manchen Dienstleistungsberufen Pflicht.

Innerhalb einer Reisegruppe muss in Österreich nicht mehr der Sicherheitsabstand eingehalten werden, Buffets dürfen unter Auflagen angeboten werden und auch die Wellness-Bereiche der Hotels machen wieder auf.

Um dennoch Sicherheit zu gewährleisten, will die Regierung in Österreich ab Juli 65.000 Corona-Tests pro Woche für Angestellte von Hotelbetrieben zur Verfügung stellen. Lesen Sie hier: Alle Punkte des Corona-Konjunkturpakets

Diese Regeln gelten aktuell in Österreich:

Die Republik Österreich hat seit dem 4. Juni alle Einreisebeschränkungen gegenüber ihren Nachbarstaaten (mit Ausnahme Italiens) aufgehoben

Die Einreise aus Italien wird nur gestattet, wenn ein ärztliches Gesundheitszeugnis mit molekularbiologischem Test, das nicht älter als vier Tage ist, vorgelegt werden kann

Ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen muss weiter eingehalten werden

zu anderen Personen muss weiter eingehalten werden Öffentliche Veranstaltungen mit maximal zehn Teilnehmern dürfen wieder stattfinden

dürfen wieder stattfinden Auch Geschäfte mit mehr als 400 Quadratmetern dürfen wieder öffnen

mit mehr als 400 Quadratmetern dürfen wieder öffnen Gastronomiebetriebe dürfen unter strengen Auflagen wieder Gäste empfangen

dürfen unter strengen Auflagen wieder Gäste empfangen Auch Hotels, Tourismusbetriebe und Sehenswürdigkeiten dürfen wieder öffnen

In Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht

Die Mundschutzpflicht gilt auch im Eingangsbereich sowie an der Rezeption von Hotels

Niederlande – Reisen mit Einschränkungen möglich

Nicht nur ein Österreich-Urlaub, auch eine Reise in die Niederlande dürfte in diesem Sommer – mit leichten Einschränkungen – möglich sein. Denn Ministerpräsident Rutte hat für den 1. Juli umfassende Lockerungen der Corona-Beschränkungen bekannt gegeben. Besonders interessant für Touristen: Kinos, Theater, Kirchen und Gaststätten dürfen dann wieder unbegrenzt Besucher empfangen. Bis dahin gilt in der Regel noch eine Obergrenze von 30 Personen und es muss vorab reserviert oder ein Ticket gekauft werden.

Generell wird in den Niederlanden auch weiter die Pflicht zum Abstand von anderthalb Metern gelten. Auch die Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr bleibt bestehen. Urlaubsunterkünfte sollten unbedingt vorab reserviert werden, heißt es zudem in den amtlichen Mitteilungen für ausländische Touristen.

Bungalowparks und Ferienhäuser sind stufenweise geöffnet worden. Letztere können auch jeweils von mehreren Familien gemeinsam genutzt werden. Seit dem 15. Juni stehen auf Campingplätzen und in Ferienparks wieder Duschen und WCs zur Verfügung.

Lesen Sie hier: Urlaub in den Niederlanden und Belgien: Ist er 2020 möglich?

Diese Regeln gelten aktuell in den Niederlanden:

Zwischen den Niederlanden und Deutschland finden derzeit keine Grenzkontrollen statt

statt Ab dem 1. Juli sollen alle Campingplätze und Ferienparks wieder voll geöffnet werden

wieder voll geöffnet werden Die einzelnen Sicherheitsregionen in den Niederlanden können selbst über die Öffnung von Übernachtungsangeboten entscheiden

in den Niederlanden können selbst über die Öffnung von Übernachtungsangeboten entscheiden Museen dürfen seit dem 1. Juni wieder Besucher empfangen

dürfen seit dem 1. Juni wieder Besucher empfangen Restaurants, Cafés, Strandpavillons und Kneipen dürfen jeweils maximal 30 Gäste bewirten.

dürfen jeweils maximal 30 Gäste bewirten. Im Juli fällt diese Obergrenze weg

Windmühlen in Kinderdijk bei Rotterdam: Reisen in die Niederlande sind aus Deutschland derzeit schon möglich. Foto: Brzozowska / Getty Images

Belgien – Das müssen Reisende beachten

Auch Belgien kehrt ein Stück weit zur Reise-Normalität zurück. Das Land hat seine Grenzen für Reisende aus 31 europäischen Ländern wieder geöffnet. Schon seit längerem dürfen Belgierinnen und Belgier zumindest wieder Besuch von Verwandten aus dem Ausland empfangen. Zudem dürfen sie selbst zu Verwandten oder zum Einkaufen in Nachbarländer wie Deutschland oder die Niederlande fahren.

Mittlerweile haben auch Restaurants, Cafés und Bars wieder den Betrieb aufgenommen. Bei Urlaubern sind sowohl die Nordseestrände im Norden des Landes als auch die belgische Hauptstadt Brüssel mit den EU-Institutionen und die Wallonie mit den Ardennen beliebt.

Diese Regeln gelten aktuell in Belgien:

Nicht zwingend notwendige Grenzübertritte, dazu zählen vor allem touristische Reisen, sind verboten

Reisebeschränkungen sollen nur gelockert werden, wenn die Virus-Situation in den Nachbarländern vergleichbar ist

Reisebeschränkungen sollen nur gelockert werden, wenn die Virus-Situation in den Nachbarländern vergleichbar ist Der ICE und die Lufthansa verkehren zwischen Deutschland und Belgien, jedoch ist die Zahl der Züge und Flüge noch deutlich vermindert

Das öffentliche Leben in Belgien ist stark eingeschränkt, der öffentliche Personennahverkehr reduziert

Geschäfte sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln wieder geöffnet

Tagesausflüge und private Treffen mit bis zu 10 Personen einschließlich Kindern sind wieder erlaubt

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August untersagt

Weitere Lände – Das sollten Urlauber wissen

USA: Mit mehr als zwei Millionen Fällen haben die USA eine traurige Spitzenposition in der Corona-Statistik. Es gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Zugleich haben die USA für Europäer und alle, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Schengenstaat aufgehalten haben, eine Einreisesperre verhängt. Ausnahmen gibt es für US-Bürger und Menschen mit Wohnrecht im Land. Wann die Sperre aufgehoben wird, ist noch nicht klar.

Thailand: Das südostasiatische Land hat dicht gemacht: Seit 25. März ist die Einreise auf dem Luft-, Land- und Seeweg für ausländische Reisende verboten. Kommerzielle Fluglinien dürfen Passagiere nur mit Sondergenehmigung der Regierung ins Land bringen.

Polen: Nachdem die Regierung in Warschau im März die Grenzen für Ausländer geschlossen hatte und Einreisen nur in Ausnahmefällen möglich waren, sind die Grenzen inzwischen wieder offen. Die Hotels im Land sind bereits wieder geöffnet. In der Öffentlichkeit gilt ein Mindestabstand von zwei Metern, in Restaurants und Cafés Maskenpflicht.

Ägypten: Für Touristen ist die Einreise nach Ägypten derzeit nicht möglich. Nach einer monatelangen Grenzschließung wegen des Coronavirus will das Land aber einige seiner Urlaubsorte ab 1. Juli wieder für ausländische Touristen öffnen. Auch der Flugverkehr dorthin soll wieder aufgenommen werden.

Südafrika: Weder Ein- noch Ausreisen sind derzeit möglich. Landesgrenzen und Flughäfen sind geschlossen. Südafrika hatte Mitte März ein Einreiseverbot für Reisende verhängt, die aus Risikoländern stammen. Hierzu zählt auch Deutschland.

Mexiko: EU-Bürger können ungehindert einreisen und sich bei Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln im Land bewegen. Es gibt keine Zwangsquarantäne oder Verpflichtung, einen Gesundheitsnachweis zu erbringen. Allerdings müssen Urlauber derzeit nach der Rückkehr in Selbstisolation.

Kreuzfahrten in Corona-Zeiten: Bundesregierung rät dringend ab

Kreuzfahrten: Weil sich unter vielen Menschen auf engem Raum das Virus besonders schnell verbreiten kann, gelten Kreuzfahrtschiffe als Hotspots der Pandemie. Im März hatten mehrere Schiffe mit infizierten Menschen an Bord Pro­bleme, einen Hafen zu finden, in den sie einlaufen konnten. Die Bundesregierung rät deshalb weiter dringend von Kreuzfahrten ab. Die Rostocker Reederei Aida Cruises hatte bis Ende Juli alle Reisen abgesagt.

Fünf Städtetrips in Portugal Fünf Städtetrips in Portugal

Corona – Mehr zur Pandemie

(yah/jkali/les/jas/dpa/AFP)