Reisen in Zeiten von Corona? Fällt Urlaub 2020 komplett aus?

Die Regierung hat die Reisewarnung verlängert - bis zum Sommer wird von Reisen abgeraten

Ein Urlaub im Ausland in diesem Sommer wird immer unwahrscheinlicher

Aufgrund der Corona-Krise gelten in vielen Ländern Einreisebeschränkungen

Die Corona-Pandemie bringt die Reisebranche in existenzielle Not

Tourismusverbände fordern von der Politik klare Perspektiven

Österreich will Tourismus vorsichtig wieder öffnen

Trotz Corona-Krise lockern Österreich und die ersten Mittelmeer-Ziele die Einreisebeschränkungen für Auslandsreisen in diesem Sommer. Andere Länder wie die USA halten am Einreisestopp fest. Ob ein Urlaub 2020 doch noch möglich ist, bleibt deshalb unklar.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verwarf zuletzt Hoffnungen auf einen normalen Sommerurlaub 2020 ohne Einschränkungen. „Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten“, sagte der SPD-Politiker nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

Am Sonntag nun warnte Maas vor einem „europäischen Wettlauf“ bei der Wiedereröffnung des Tourismus. Ein solcher Wettbewerb könne zu „unvertretbaren Risiken“ führen, sagte er in der „Bild am Sonntag“. Maas schloss damit aber nicht gänzlich aus, dass die Grenzen für Touristen vor dem Sommer wieder geöffnet werden und Urlaubsreisen mit gewissen Einschränkungen möglich werden.Lesen Sie hier: Regierung verlängert Reisewarnung, Reproduktionsfaktor schwankt - Alle Corona-News im Ticker.

Dies sei schwer zu prognostizieren, sagte er. Im Moment gebe es aber noch in vielen Ländern Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. „Das sind keine Voraussetzungen, mit denen man überhaupt einen erholsamen Urlaub verbringen kann.“

Coronavirus: Minister glaubt, dass 2020 Urlaub am Mittelmeer realistisch ist

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte zuvor gesagt, dass nicht nur in Deutschland Urlaub möglich sein werde. „Ich glaube auch, dass es in der Mittelmeer-Region eine Chance dazu gibt – einschließlich in Nordafrika“, sagte Müller unserer Redaktion. Voraussetzung seien funktionierende Hygiene-Konzepte nach europäischen Standards. Müller betonte die Bedeutung des Tourismus für die Stabilität von Staaten in Nordafrika.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte: „Wir werden intelligente Lösungen finden, um etwas Urlaub machen zu können. Vielleicht ein bisschen anders, mit anderen Hygienemaßnahmen, etwas mehr Abstand.“

Nun ringen vor der Sommersaison die EU-Staaten um eine gemeinsame Linie, um Urlaubsreisen in Europa wieder zu ermöglichen. „Wir brauchen jetzt eine Strategie für einen gemeinsamen Neustart des Tourismussektors in der EU“, betonte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen am Montag. Auch ein einheitliches Vorgehen bei Entschädigungen und Gutscheinen für ausgefallene Pauschalreisen fehlt noch.

Griechenland wirbt darum, wieder Flüge zuzulassen

Während die griechische Regierung bei anderen EU-Ländern dafür wirbt, demnächst wieder Flüge zuzulassen, damit Urlauber kommen können, hat Österreichs Regierung angekündigt, den Sommertourismus „behutsam“ wieder anlaufen zu lassen. Grenzüberschreitender Tourismus werde „nur vorsichtig und Schritt für Schritt wieder möglich sein“, sagte Außenminister Alexander Schallenberg der „Bild“-Zeitung.

Zudem kämen für die Einreise nur Urlauber aus Ländern in Frage, die im Kampf gegen das Coronavirus ähnlich weit seien wie Österreich und ähnlich niedrige Infektionszahlen aufwiesen, betonte Schallenberg. In der Türkei setzt die Hotelbranche im Juni wieder auf erste Gäste. Deutsche Reiseveranstalter zeigen sich deshalb zuversichtlich.

Der Branchenprimus Tui berichtet von intensiven Gesprächen mit den Regierungen wichtiger Zielländer vor allem am Mittelmeer. Es gebe eindeutige Signale, dass man sich dort darauf vorbereite, Urlaubsreisen im Sommer wieder möglich zu machen – etwa in Griechenland, Zypern, Türkei oder Bulgarien, sagt Aage Dünhaupt, Sprecher von Tui fly, unserer Redaktion.

Urlaub und Coronavirus: Was jetzt wichtig ist Urlaub und Coronavirus- Was jetzt wichtig ist

Tui und FTI arbeiten an Schutzkonzepten

„Positive Signale gibt es auch von den Balearen und den Kanarischen Inseln, dort muss die Entscheidung natürlich mit der spanischen Zentralregierung abgestimmt werden“, sagt Dünhaupt. Er versichert: „Es wird in diesem Jahr Sommerurlaub auch außerhalb Deutschlands geben.“

Auch der Reiseveranstalter FTI gibt die Sommersaison noch nicht verloren und arbeitet ähnlich wie Tui bereits an Corona-Schutzkonzepten – etwa durch Abstandsregeln in den Hotels. Auf Mallorca wird über elektronische Gesundheitspässe und Fiebermessungen bei der Einreise nachgedacht.

Das auch für Tourismus zuständige deutsche Wirtschaftsministerium lässt wissen, dass sich erst in den nächsten Wochen zeigen werde, ob im Sommer Reisen ins nahe EU-Ausland möglich sind. Es spreche allerdings viel dafür, „dass jedenfalls Fernreisen diesen Sommer ausfallen“.

So oder so ist klar: Eine normale Urlaubssaison wird es nicht. Und man sollte sich nicht zu früh freuen. Auf Mallorca spielt die Regionalregierung auch ein Szenario durch, das einen behutsamen Saisonstart erst für August vorsieht. In einigen EU-Ländern wird zudem eine europaweite Absprache „Jeder bleibt in seinem Land“ erwogen.

In Deutschland hängt viel davon ab, ob und wann die Bundesregierung ihre weltweite Reisewarnung aufhebt.

Corona-Pandemie – mehr zum Thema