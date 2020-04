Di, 14.04.2020, 15.04 Uhr

Österreich unternimmt erste Schritte in Richtung einer Normalisierung nach der Corona-Krise. In der Alpenrepublik dürfen kleine Geschäfte wieder öffnen. Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz ist das ein "erster Schritt". of people walking on the Graben shopping street