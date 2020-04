Spahn-Appell an Bürger: "Konsequent bleiben"

Do, 09.04.2020, 18.23 Uhr

Vor Beginn der Osterfeiertage hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zufrieden mit der jüngsten Entwicklung bei den Corona-Zahlen geäußert: Die Zahl der neuen Infektion "flacht sich ab", sagte er in Berlin. Deshalb sei es wichtig, weiter konsequent zu bleiben. from Jens Spahn in Berlin