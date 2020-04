Smartphone-Frühjahrsputz: Die Corona-Krise sinnvoll nutzen

Corona erinnert mich an Januar. Am Anfang hat man noch gute Vorsätze. Zuerst viel Sport. Man hat ja Zeit. Also die fünf tollsten Apps runterladen. Leider sehen die ersten Verrenkungen auf dem Wohnzimmerteppich nicht ganz so flüssig aus wie auf den Bildern. Und dann dieses Ziehen im unteren Rücken....