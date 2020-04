Coronavirus-News-Ticker: Boris Johnson auf Intensivstation verlegt

Die Coronavirus-Pandemie bestimmt zurzeit das Leben der Menschen weltweit – für Milliarden gelten Beschränkungen, um die Ausbreitung zu verlangsamen

bestimmt zurzeit das Leben der Menschen weltweit – für Milliarden gelten Beschränkungen, um die Ausbreitung zu verlangsamen Der mit dem Coronavirus infizierte britische Premierminister Boris Johnson ist auf die Intensivstation verlegt worden

In Deutschland sind nach unseren Recherchen inzwischen mehr als 103.000 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen und mehr als 1800 Tote gezählt worden

Bundeskanzlerin Angela Merkel nennt weiter keinen möglichen Termin für eine Lockerung der Beschränkungen im öffentlichen Leben

Weltweit sind inzwischen mehr als 74.000 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben, allein in Europa sind mehr als 53.000 Covid-19-Tote zu beklagen

Berlin. Die Coronavirus-Pandemie bestimmt weiter das Leben von Milliarden Menschen – und sorgt für Millionen Christen auf der Welt für eine beispiellose Karwoche. In vielen Ländern sind Gottesdienste mit Teilnehmern in Kirchen verboten, der Papst wird die Ostermesse ohne Gläubige im Petersdom und auf dem Petersplatz feiern.

„Wir werden ein anderes Osterfest erleben als je zuvor“, sagt auch Angela Merkel – und warnte die Deutschen vor Kurzreisen am Osterwochenende. Auch innerhalb Deutschlands „ob an die See oder in die Berge oder zu Verwandten“ könne es die in diesem Jahr nicht geben, sagte die Bundeskanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast.

Am Montagabend wurde bekannt, dass der mit dem Coronavirus infizierte britische Premierminister Boris Johnson auf die Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verlegt wurde. Der 55-Jährige hatte Ende März bekanntgegeben, dass er an Covid-19 erkrankt sei, hatte aber zunächst von nur leichten Symptomen der neuartigen Lungenerkrankung gesprochen.

In Deutschland sind inzwischen mehr als 103.000 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Unsere interaktive Karte zeigt die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt:

Dienstag, 7. April 2020: Coronavirus-Infektion – Boris Johnson auf Intensivstation

8.10 Uhr: Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat China keine neuen Todesopfer mehr gemeldet. Schon seit Wochen gab es den offiziellen Angaben zufolge täglich kaum noch neue Infektionen und nur noch wenige neue Tote in der Volksrepublik.

Erneut gab es laut den Angaben 32 „importierte“ Infektionen, die bei Menschen bei der Einreise nach China nachgewiesen wurden. Insgesamt sind den offiziellen Angaben zufolge in China bislang 3331 Menschen durch die Lungenkrankheit Covid-19 ums Leben gekommen, 81740 haben sich demnach nachweislich infiziert.

8.06 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs anscheinend nur mit dem Allernötigsten. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge wären bei weiteren Geisterspielen in jedem Stadion inklusive beider Mannschaften (in normaler Stärke) und dem Ordnungspersonal 239 Personen erlaubt, davon 126 im Innenraum.

Beispielsweise dürfte jedes Team noch von acht Trainern, Betreuern und Ärzten begleitet werden, nur vier Balljungen wären in den leeren Stadien zugelassen. 36 Personen würden eine normale TV-Übertragung gewährleisten, insgesamt 70 Ordnerinnen und Ordner auch vor den Arenen Fan-Treffen verhindern.

7.28 Uhr: Bei „Hart aber fair“ ging es am Montagabend um einen etwas vernachlässigten Aspekt der Corona-Krise: die Lage in deutschen Alten- und Pflegeheimen. Dabei wurde deutlich: In Heimen gibt es auf vielen Ebenen Probleme. Hier mehr dazu: „Hart aber fair“: So hart trifft die Corona-Krise Altenheime

6.01 Uhr: Das neue Coronavirus hat die Ängste der Deutschen vor einer schweren Erkrankung laut einer aktuellen Umfrage bisher kaum befeuert. Im Vergleich zu 2019 stieg diese Sorge lediglich moderat um 6 Punkte von 35 auf 41 Prozent, heißt es in einer repräsentativen Sonderumfrage der R+V-Versicherung zu den Ängsten der Deutschen. Das sei in diesem Bereich der zweitniedrigste Wert seit 1992. Den niedrigsten (35 Prozent) gab es im vergangenen Jahr. „Das ist eine sensationelle Nachricht. Das hat mich echt erstaunt“, sagt Manfred Schmidt, Politikwissenschaftler an der Universität Heidelberg. Die Bundesbürger wirkten erstaunlich sorglos – oder cool.

Für die Studie wurden zwischen dem 31. März und 2. April 1075 Bundesbürger zwischen 16 und 75 Jahren repräsentativ online befragt. Schmidt wertet die Langzeit-Studie zu den Ängsten der Deutschen seit rund 15 Jahren aus und hat sich nun auch die Sonderumfrage angeschaut. Alle Ergebnisse will die Versicherung am Dienstagvormittag veröffentlichen.

Coronavirus: Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten gestiegen

5.46 Uhr: Viele Verbraucher in Deutschland haben sich aus Sorge vor dem Coronavirus mit Arzneien eingedeckt. Im März zog die Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten stark an und bescherte Pharmaunternehmen eine Sonderkonjunktur. Das berichteten mehrere Arzneihersteller auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

„In den letzten Wochen mussten wir über unser gesamtes Portfolio hinweg die zum Teil dreifache Bestellmenge bewältigen“, teilte etwa die Ratiopharm-Konzernmutter Teva am Dienstag in Ulm mit. Bei rezeptfreien Arzneien sei im März vor allem bei Paracetamol-haltigen Mitteln und Vitaminpräparaten die Nachfrage viel höher gewesen als sonst. In einzelnen Fällen habe es bei der Auslieferung Verzögerungen gegeben. Teva habe nicht nur in der Produktion die Kapazitäten erhöht, auch die Logistik arbeite in drei statt zwei Schichten.

Bayer verzeichnet nach Konzernangaben derzeit ebenfalls eine erhöhte Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten - vor allem nach Präparaten gegen Erkältungen und Allergien sowie Nahrungsergänzungsmitteln. Man sei „sehr gut in der Lage“, die höhere Nachfrage zu bedienen, bitte aber Verbraucher, sich beim Kauf auf übliche Mengen zu beschränken.

Auch der hessische Arzneihersteller Stada sowie Sanofi berichteten von verstärkten Medikamenten-Käufen. In der Zeit vor den Ausgangsbeschränkungen hierzulande hätten sich Verbraucher mit Markenprodukten eingedeckt, teilte der französische Konzern mit.

Apotheken hatten in der Corona-Krise bereits von einem Ansturm berichtet. „Die Nachfrage nach Arzneien und die Unsicherheit der Menschen ist hoch“, betonte jüngst der Branchenverband ABDA. Bei Erkältungs- und Schmerzmitteln gebe es viele Präparate verschiedener Hersteller und daher keinen Mangel. Die Apotheken hätten die Lagerbestände erhöht. Es gebe keinen Grund, Arzneien zu hamstern.

5.01 Uhr: Angesichts der immensen Zahl an Anträgen auf Corona-Soforthilfe hat die Steuerberaterin und Vorsitzende des Verbands Freier Berufe, Ute Mascher, bereits einige Missbrauchsfälle ausgemacht. Aus ihrer beruflichen Praxis seien ihr Fälle unerwünschter und unsolidarischer Mitnahmeeffekte bekannt geworden, sagte sie. So gebe es Teil-Selbstständige, die auch als Angestellte oder sogar Beamte ein festes Einkommen hätten und Ansprüche an die Soforthilfe stellten.

„Die Politik hat sehr schnell und aktiv auf die Krise reagiert“, sagte Mascher. Es stelle sich aber die Frage, ob der Staat Unternehmen und Personen durch nicht rückzahlbare Zuschüsse unterstützen müsse, die über ausreichende Liquidität aus anderen Quellen verfügten. In den Förderbedingungen ist festgelegt, dass privates Vermögen und private Kreditlinien bei der Unterstützung „vollständig außer Betracht“ bleiben.

UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich mit Auswirkungen den Corona-Pandemie

4.47 Uhr: Mit einem Konjunkturprogramm im Volumen von 400 Milliarden Euro will Italien gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorgehen. Es handle sich um das größte Staatsprogramm in der Geschichte des Landes, sagte Regierungschef Giuseppe Conte am Montagabend in einer Fernsehansprache. Die Hälfte der Hilfen soll an exportorientierte Unternehmen fließen, deren Umsätze in den vergangenen Wochen eingebrochen sind.

Es werde bald „einen neuen Frühling für Italien“ geben, sagte Conte voraus. Das neue Maßnahmenpaket kommt zu staatlich abgesicherten Darlehen für Unternehmen im Volumen von 340 Milliarden hinzu, welche die Regierung bereits im März angekündigt hatte.

Eine Frau holt sich eine kostenlose Packung mit zehn Mundschutzen in der Mailänder Chinatown ab. Foto: Claudio Furlan / dpa

4.12 Uhr: Der Deutsche Städtetag hat von Bund und Ländern angesichts wegbrechender Steuereinnahmen infolge der Corona-Krise einen „kommunalen Rettungsschirm“ gefordert. „Die Corona-Pandemie führt in allen Städten zu gravierenden finanziellen Belastungen: Einnahmen brechen weg, Ausgaben steigen“, sagte der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, der Deutschen Presse-Agentur. „Schon jetzt zeichnen sich erhebliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer ab. Nach den wichtigen Hilfen für Wirtschaft, Handel und Selbstständige brauchen nun auch die Kommunen finanzielle Unterstützung.“

Der Leipziger Oberbürgermeister sagte, der Städtetag befürchte für das Jahr 2020 ein Defizit der deutschen Kommunen in zweistelliger Milliardenhöhe. „Wir bitten Bund und Länder dringend um eine gemeinsame Kraftanstrengung, damit die Handlungsfähigkeit der Städte und die Liquidität der kommunalen Kassen sichergestellt wird.“

Die Bundesregierung hatte umfassende Hilfen für die Wirtschaft beschlossen, um Firmen und Jobs zu schützen. Jung sagte, es müsse nun ein Rettungsschirm auch für die Kommunen aufgespannt werden. „Denn auch nach der Krise wollen die Menschen in Städten und Gemeinden leben, die ihren Bürgerinnen und Bürgern gute Leistungen der Daseinsvorsorge zur Verfügung stellen können.“

2.47 Uhr: Der UN-Sicherheitsrat will sich am Donnerstag zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit den Auswirkungen der Krise auf die internationale Sicherheit beschäftigen. UN-Generalsekretär António Guterres soll die 15 Mitglieder in einer virtuellen, für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Sitzung über die Lage unterrichten. Das teilte die Dominikanische Republik, die gerade die Präsidentschaft im wichtigsten UN-Gremium innehat, am Montagabend mit. Zuletzt war Kritik wegen des offenbaren Stillstands im Sicherheitsrat aufgekommen, der zur Corona-Krise bisher keine gemeinsame Haltung gefunden hat.

Ein geschlossenes Vorgehen des Rates aber wäre auch für die Pläne der Vereinten Nationen wichtig, das Virus mit einer international einheitlichen Strategie zu bekämpfen. UN-Chef Guterres – der die Pandemie als größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet hatte – zeigte zuletzt Unmut über das schleppende globale Vorgehen. Die Sitzung am Donnerstag wäre die erste seit Ausbruch der Krise, die weltweit zu drastischen Veränderungen führte. Sie geht nach dpa-Informationen auf Anfrage von neun gewählten Ratsmitgliedern zurück, darunter auch Deutschland.

Montag, 6. April 2020: Coronavirus-Infektion – Staatschefs wünschen Boris Johnson Kraft

23.36 Uhr: Viele europäische Spitzenpolitiker haben dem britischen Premierminister Boris Johnson eine baldige Genesung gewünscht. Bundeskanzlerin Angela Merkel wünschte Johnson viel Kraft und gute Besserung. Sie hoffe, dass Johnson das Krankenhaus bald wieder verlassen könne, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag auf Twitter. Über den genauen Zustand des britischen Regierungschefs wurde offiziell nichts mitgeteilt.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wünschte Johnson via Twitter eine schnelle Genesung. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schloss sich den Wünschen um schnelle Genesung an. „Viel Kraft, Boris, und werde bald gesund“, twitterte er. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte getwittert, Johnson habe ebenso wie das britische Volk „in diesem schweren Moment meine ganze Unterstützung“.Er hoffe, dass der britische Regierungschef die Krankheit „schnell übersteht“.

Kanzlerin #Merkel wünscht dem britischen PM @BorisJohnson viel Kraft und gute Besserung und hofft, dass er das Krankenhaus bald wieder verlassen kann.



Chancellor #Merkel wishes @BorisJohnson much strength and a speedy recovery and hopes that he can leave hospital soon. pic.twitter.com/kjcNsVUwsM — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 6, 2020

23.20 Uhr: In Dänemark sollen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie langsam wieder gelockert werden. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen kündigte am Montag eine schrittweise Aufhebung der Beschränkungen an, unter anderem sollen Kindergärten und Grundschulen ab dem 15. April wieder öffnen. Nach Ansicht der Gesundheitsbehörden sei es „angemessen und gerechtfertigt, eine langsame Öffnung zu beginnen. Bedingung sei aber, “dass alle auf Abstand bleiben und sich die Hände waschen„, sagte Frederiksen.

Die Rückkehr zur Normalität solle schrittweise erfolgen und sich über mehrere Monate erstrecken. Während kleine Kinder bereits ab dem 15. April wieder in den Kindergarten und die Grundschule zurückkehren könnten, müssten die Schüler der Mittel- und Oberstufe bis zum 10. Mai warten, kündigte die Regierungschefin an.

Bars, Restaurants, Friseur- und Massagesalons, Einkaufszentren sowie Diskotheken sollen nach wie vor geschlossen bleiben - auch Versammlungen von mehr als zehn Personen seien weiterhin verboten. „Das tägliche Leben wird vorerst nicht zur Normalität zurückkehren. Wir werden noch viele Monate mit vielen Einschränkungen leben“, verkündete Frederiksen. Die Schließung der Grenzen soll demnach ebenfalls verlängert werde, von Reisen ins Ausland werde weiterhin abgeraten. Große Versammlungen blieben bis August verboten.

Frederiksen appellierte an die Bevölkerung, die Maßnahmen einzuhalten. „Ein kleiner Ausrutscher in unserem individuellen Verhalten kann große Auswirkungen auf unser Wohlergehen als Gesellschaft haben“, sagte sie.

23.13 Uhr: Das südosteuropäische EU-Land Bulgarien hat seine Grenzen für Ausländer geschlossen. Unabhängig ihrer Staatsangehörigkeit dürfen nun unter anderen Ausländer, die etwa aus Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, nicht in Bulgarien einreisen. Das ordnete Gesundheitsminister Kiril Ananiew am Montagabend an.

Das Verbot gilt auch für Reisende aus weiteren EU- und Schengenstaaten „mit hohem Covid-19-Verbreitungsrisiko“. Die Anordnung hat zahlreiche Ausnahmen, die neben Bulgaren auch transitreisende Bürger von EU-Staaten sowie Balkanstaaten betreffen, die in ihre Länder zurückkehren wollen.

22.57 Uhr: Die milliardenschweren Hilfsprogramme für die Wirtschaft in der bringen nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Bundeshaushalt nicht in Bedrängnis. Im ZDF-„heute journal“ bejahte der SPD-Politiker am Montagabend die Frage, ob das alles noch kontrollierbar sei. Die Bundesregierung überlege sich das alles sehr sorgfältig, weil sie die Kontrolle über das Geschehen behalten, die Wirtschaft stabilisieren und zugleich erreichen wolle, dass auch nach der Krise noch ein gut finanzierter Staat da sei. Es sei gut, dass der Bund in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet habe.

22.32 Uhr: Das polnische Parlament hat dem Vorschlag der nationalkonservativen Regierungspartei PiS zugestimmt, die Präsidentenwahl am 10. Mai als reine Briefwahl abzuhalten. Für einen entsprechenden Gesetzentwurf sprach sich am Montagabend die Mehrheit der Abgeordneten aus. Zuvor war am Morgen Vize-Regierungschef Jaroslaw Gowin zurückgetreten, nachdem er das Regierungslager nicht von seiner Idee überzeugen konnte, die Wahl um zwei Jahre zu verschieben.

Seit mehr als drei Wochen gelten in Polen starke Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und des öffentlichen Lebens als Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus. Vertreter der Opposition fordern deshalb seit längerem eine Verlegung der wichtigen Wahl. Die PiS hält trotzdem an dem vorgesehenen Termin fest – ihr Kandidat, Amtsinhaber Andrzej Duda, führt in allen Umfragen.

21.53 Uhr: Boris Johnson hatte am Montag auf Twitter noch mitgeteilt, er sei auf Anraten seines Arztes „zu einigen Routinetests“ ins Krankenhaus gegangen. Nach Angaben eines Regierungssprechers litt er unter Fieber und Husten. Einige britische Medien schreiben hingegen von einer schweren Erkrankung der Lunge; Johnson wurde demnach bereits beatmet.

Coronavirus-Infektion: Boris Johnson auf Intensivstation verlegt

Auch Johnsons schwangere Verlobte Carrie Symonds verbrachte nach eigenen Angaben eine Woche mit Symptomen der Lungenkrankheit im Bett. Der Premier und Symonds hatten Ende Februar ihre Verlobung bekanntgegeben. Das Baby soll im Frühsommer auf die Welt kommen.

Die britische Regierung steht im Kampf gegen die Pandemie unter erheblichem Druck: Durch einen Schlingerkurs verlor sie wertvolle Zeit, um den Ausbruch einzudämmen. Im chronisch unterfinanzierten Gesundheitsdienst NHS (National Health Serice) gibt es zudem nicht genügend Tests, Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräte. Erste Kliniken meldeten britischen Medien zufolge sogar einen Mangel an Sauerstoff für die Beatmung der Lungenkranken.

Coronavirus-Infektion: Der Zustand des britischen Premier Bori Johnson hat sich so stark verschlechtert, dass er auf die Intesivstation verlegt wurde. Foto: - / AFP

21.21 Uhr: Der mit dem Coronavirus infizierte britische Premierminister Boris Johnson ist auf die Intensivstation verlegt worden. Sein Zustand habe sich verschlechtert, sagte ein Regierungssprecher mehreren britischen Medien zufolge. Johnson war am Sonntag wegen seiner Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen worden. Er hatte seine Infektion Ende März öffentlich gemacht.

Der 55-jährige Johnson ist damit der erste Regierungschef weltweit, der wegen einer Coronavirus-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden muss. Der BBC zufolge habe Johnson Außenminister Dominic Raab gebeten, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen.

21.10 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus noch länger andauernde Beschränkungen etwa in der Gastronomie in Aussicht gestellt. Zudem stimmte er die Menschen am Montagabend darauf ein, dass das Tragen von Masken in Zukunft immer mehr ausgeweitet werden dürfte.

„Wir müssen die Menschen auf ein Leben mit der Pandemie vorbereiten. Dazu gehört natürlich das verstärkte Tragen von Masken dazu“, sagte der CSU-Vorsitzende in der ARD. Und er fügte hinzu: „Da gehört auch dazu, dass Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktsperren in bestimmten Bereichen wie der Gastronomie sicher noch länger erhalten bleiben.“ Aber es könne auch „Lichtblicke“ geben, wo man sich weiterentwickeln könne. Dieser Weg müsse „in sich schlüssig“ sein. Wie dieser Weg aussehen könnte, darüber wollten die Ministerpräsidenten kommende Woche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten, betonte Söder.

20.44 Uhr: In Frankreich ist die Zahl der Todesfälle nach Corona-Infektionen weiter drastisch gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden seien 833 neue Fälle gemeldet worden, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Montag in Paris. Seit dem 1. März seien mindestens 8911 infizierte Menschen gestorben. 605 Todesfälle seien in Krankenhäusern verzeichnet worden, mehr als 200 in Altenheimen und anderen Pflegeeinrichtungen.

Der Gesundheitsminister kündigte großflächige Tests zur Feststellung des Sars-CoV-2-Virus in den Einrichtungen an. Dadurch sollten Infektionen innerhalb der Senioren- und Pflegeheime gruppiert werden, um eine Ansteckung weiterer Bewohnerinnen und Bewohner zu verhindern, erklärte Véran. Dem Minister zufolge wurden seit Beginn der Coronavirus-Pandemie mindestens 2417 Todesfälle in den Einrichtungen verzeichnet. Véran betonte, dass in zwei Dritteln der französischen Pflegeeinrichtungen noch keine Infektionen aufgetreten seien. Die Zahl der Todesfälle sei schockierend, aber der Kampf sei noch nicht verloren, so der Minister.

Dänemark hat Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt

20.38 Uhr: Auch Dänemark hat eine erste Lockerung seiner in der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen nach Ostern angekündigt. In einem ersten vorsichtigen Schritt sollten Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen von Schulen am 15. April wieder geöffnet werden, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Montagabend.

20.23 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Toten in den USA hat die Marke von 10.000 überschritten. Das geht aus Erhebungen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Bei rund 350.000 Bürgerinnen und Bürgern ist die Infektion nachgewiesen worden. Die wichtigsten Nachrichten zur Coronavirus-Epidemie in den USA finden Sie hier.

20.02 Uhr: In Großbritannien sind mittlerweile mehr als 5000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörden wurden bis Montag 5373 Todesfälle registriert. In den vergangenen 24 Stunden seien 439 Patienten gestorben. Damit verzeichnete Großbritannien den zweiten Tag in Folge einen Rückgang bei der Zahl der neuen Corona-Todesfälle. Landesweit sind nach Behördenangaben Infektionen bei mehr als 51.600 Menschen nachgewiesen. Zu den Infizierten zählt auch der britische Premierminister Boris Johnson, der im Krankenhaus behandelt wird.

19.41 Uhr: In der Corona-Pandemie hat Neuseeland seine Grenzen geschlossen – und mehr als 10.000 deutsche Touristen saßen fest. Dann erlaubte das Land die Ausreise für die Urlauber: Mehr als 6000 seien inzwischen zurückgereist, hieß es am Montag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Für die laufende Woche sei „ein gutes Dutzend weiterer Flüge in Planung“. Am Sonntag hatte das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass die Bundesregierung 205.000 Reisende aus dem Ausland nach Deutschland zurückgeholt habe.

Beschränkungen in Wuhan aufgehoben

19.17 Uhr: Es ist die Stadt, in der die Coronvirus-Pandemie ihren Ursprung hatte: Mehr als zweieinhalb Monate nach der Abriegelung der chinesischen Metropole Wuhan im Kampf gegen das neue Coronavirus werden die letzten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit für die elf Millionen Bewohner aufgehoben. Ab Mitternacht Ortszeit (Dienstag 18 Uhr MESZ) wird der Verkehr wieder normalisiert.

Autos dürfen dann die Stadt wieder verlassen, die Menschen mit dem Zug reisen – vorausgesetzt, sie sind gesund und hatten jüngst keinen Kontakt zu Infizierten. Auch der Flugverkehr wird am Mittwoch wieder aufgenommen.

Die Öffnung der Stadt ist für China ein wichtiges Signal, das Schlimmste überwunden zu haben: Von den mehr als 80.000 offiziell gemeldeten Infektionen in China waren 50.000 allein in Wuhan. Ähnlich waren von den landesweit mehr als 3300 aufgelisteten Toten mehr als 2500 allein in der Metropole zu beklagen. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass bei weitem nicht alle Fälle gezählt und bekanntgegeben wurden. Coronavirus-Pandemie: In Wuhan hatte die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 ihren Ursprung – jetzt soll sich das Leben in der Millionenmetropole in China normalisieren. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

18.39 Uhr: Mehr als 80 Passagiere und Besatzungsmitglieder eines australischen Kreuzfahrtschiffs sind vor der Küste Uruguays positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den mehr als 200 Menschen an Bord der „Greg Mortimer“ hätten sich mindestens 81 nachweislich angesteckt, teilte der australische Reiseveranstalter Aurora Expeditions am Montag mit.

Sechs „lebensbedrohlich“ erkrankte Menschen hätten das Schiff verlassen und seien zur Behandlung in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Montevideo gebracht worden, teilte das uruguayische Gesundheitsministerum mit. Alle weiteren Passagiere sowie Besatzungsmitglieder würden vorerst an Bord des Schiffes bleiben.

Coronavirus in Norwegen: Ausbreitung laut Regierung unter Kontrolle

18.05 Uhr: Norwegen hat die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nach Angaben von Gesundheitsminister Bent Høie unter Kontrolle gebracht: Neue Zahlen zeigten, dass jede mit dem Virus infizierte Person derzeit wahrscheinlich im Durchschnitt 0,7 andere Menschen anstecke, sagte Høie am Montagnachmittag in Oslo. Vor der Einführung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 habe dieser Wert noch bei 2,5 gelegen. Von einer frühzeitigen Abkehr von den Corona-Maßnahmen riet er jedoch ab.

Bis Montag sind in Norwegen 5755 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. 59 Menschen mit Covid-19-Erkrankung sind bislang gestorben. Das Land hat rund 5,4 Millionen Einwohner. Die norwegische Regierung hatte Mitte März strikte Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitung eingeführt. Unter anderem sind die Grenzen für Ausländer geschlossen. Norweger, die in ihre Heimat zurückkehren, müssen 14 Tage lang in Quarantäne. Schulen und Kindergärten sind ebenso bis einschließlich Ostern geschlossen wie Kirchen, Unis und weitere Einrichtungen.

17.35 Uhr: Die schwedische Regierung strebt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie vorübergehend mehr Befugnisse an. „Wir sehen die Notwendigkeit, schnell handeln zu können, wenn die Situation dies erfordert. Letztendlich geht es darum, Menschenleben zu schützen“, erklärte Gesundheitsministerin Lena Hallengren am Montag. Bei der Opposition rief ein entsprechender Gesetzesentwurf Kritik hervor.

Schweden verfolgt in der Pandemie bisher eine andere Strategie als die meisten anderen europäischen Staaten. Es gibt keine Ausgangsbeschränkungen; Schulen, Restaurants und Sportstätten sind nach wie vor geöffnet. Mit seinem Sonderweg in der Corona-Krise hat Schweden international viel Kritik auf sich gezogen. Bisher weist das Land aber relativ niedrige Infektionszahlen auf: Bis Montag erkrankten nach offiziellen Angaben 7206 Menschen am Coronavirus, 477 starben.

Coronavirus in Europa: Laut Merkel „größte Bewährungsprobe“ der EU

16.44 Uhr: Kanzlerin Merkel glaubt, die EU stehe „vor der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung“. Alle Mitgliedsländer seien von der Coronavirus-Krise gleichermaßen betroffen. Es sei zugleich im Interesse aller, „dass Europa stark aus dieser Bewährungsprobe hervorgeht“, sagte Merkel am Montag im Kanzleramt.

Wenn „die schwersten Teile dieser Krise im gesundheitlichen Bereich“ überstanden seien, werde „ein Wiederbelebungsprogramm, ein Wiederaufbauprogramm“ benötigt, sagte Merkel weiter. Nach „diesem schweren wirtschaftlichen Einschnitt“ müsse es solche Konjunkturprogramme nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene geben.

Außerdem müsse dann darüber diskutiert werden, „welche strategischen Fähigkeiten“ innerhalb der EU benötigt würden. Weitere wichtige europäische Themen für die Zeit nach der Corona-Krise seien das Vorantreiben der Digitalisierung und der Klimaschutz.

Coronavirus in Deutschland: Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigte am Montag, dass es noch Datum für eine Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens gebe. Foto: Markus Schreiber / AFP

16.38 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Montagnachmittag vor der Presse in Berlin, dass es noch kein Datum gebe, wann in Deutschland die Maßnahmen zur Verlangsamung der Coronavirus-Ausbreitung gelockert werden könnten. Fest stehe allerdings schon, dass die Beschränkungen nur schrittweise aufgehoben würden. Bei allen Überlegungen stehe der Gesundheitsschutz im Vordergrund.

Merkel dankte den Bürgerinnen und Bürgern, die diese „sehr, sehr harten Regeln“ einhielten, weil sie wüssten, dass sie damit Menschenleben retteten. „Für dieses Verständnis, das es gibt, möchte ich mich bedanken, denn die Regeln werden ja doch von der überwiegenden Mehrzahl der Menschen eingehalten“, sagte Merkel.

16.25 Uhr: Der Zentralrat der Muslime hat die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen in Deutschland zugesagt. „Die Unversehrtheit der Menschen ist dabei nicht nur Bürgerpflicht, sondern steht im vollkommenen Einklang mit unseren Glaubensbestimmungen“, sagte der Vorsitzende Aiman Mazyek den unserer Redaktion. Der Zentralrat stimme sich mit dem Krisenkabinett und dem Bundesinnenministerium ab, was gesundheitlich erforderlich sei.

Mayzek geht davon aus, dass die Moscheen auch zu Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan geschlossen bleiben. „Zur Zeit ist es noch verfrüht, genaue Angaben zu Ramadan zu machen, aber es steht traurigerweise zu befürchten, dass wir die Moscheen geschlossen halten müssen, zumindest für ein Teil des Heiligen Monats“, sagte er.

16.21 Uhr: Die Regelungen zum Kurzarbeitergeld sollen nach Forderungen des CDU-Wirtschaftsrats auch für jene mittelständischen Betriebe gelten, die über keinen Betriebsrat verfügen. Es sei „unsäglich“, dass solche Unternehmen in der gegenwärtigen Krisensituation nicht als Ganzes in Kurzarbeit gehen könnten, sondern sich um einzelvertragliche Regelungen mit jedem ihrer Arbeitnehmer bemühen müssten, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, unserer Redaktion. Lehnten Arbeitnehmer den Wechsel in Kurzarbeit jedoch ab, liefen die Personalkosten für das Unternehmen weiter wie bisher, kritisierte Steiger. In der derzeitigen Corona-Krise sei dies für die Betreibe „absolut existenzgefährdend“.

Steiger forderte die schwarz-rote Bundesregierung auf, entsprechende Neuregelungen auf den Weg zu bringen. Auch mittelständische Firmen „müssten die Möglichkeit haben, ganze Werke oder Betriebseinheiten in Kurzarbeit zu schicken“, verlangte Steiger. Es gehe nicht „um das Aushebeln von betrieblichen Mitbestimmungsrechten, sondern darum, dass auch unser Mittelstand diese Krise überlebt“.

16.13 Uhr: Die Bundesregierung will den Überblick über die Zahl der Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern verbessern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) brachte eine entsprechende Anordnung auf den Weg, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Demnach sollen die Kliniken verpflichtet werden, die Zahl täglich an das Zentralregister für Intensivbetten zu melden.

Am Wochenende hatte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), die das Zentralregister betreibt, Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) widersprochen, wonach es inzwischen fast 40.000 Intensivbetten gebe und dass etwa die Hälfte davon frei sei.

Eine DIVI-Sprecherin sagte dem „Handelsblatt“, nach den täglichen Meldungen der Krankenhäuser an das Zentralregister habe es am Freitagnachmittag nur 13.346 mit allen Arten von Intensivpatienten belegte Betten gegeben. 10.074 weitere waren demnach frei.

16.07 Uhr: Trotz Corona-Krise will Europas größter Versicherer Allianz seinen Aktionären eine Dividende für 2019 auszahlen – gegen den Rat der europäischen Aufseher. „Obwohl zu erwarten ist, dass sich das aktuelle Umfeld auch in unseren Ergebnissen niederschlagen wird, bleibt unsere Finanzkraft weiterhin sehr stark“, teilte der Dax-Konzern am Montag in München mit. Daher sollen die Anteilseigner bei der Hauptversammlung am 6. Mai wie geplant über eine Dividende von 9,60 Euro je Aktie abstimmen. Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Versammlung in virtueller Form statt.

16 Uhr: Wir starten unseren neuen Newsblog. Ältere Nachrichten zum Coronavirus finden sie in unserem vorhergehenden News-Ticker.

Dass die Bundesregierung noch keinen Termin für die Lockerung der Maßnahmen nennt, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits In ihrem am Freitagabend veröffentlichten Podcast betont. Merkel sagte darin wörtlich, sie würde „absolut unverantwortlich handeln, wenn ich Ihnen heute einfach einen konkreten Tag nennen würde, an dem die Maßnahmen aufgehoben, zumindest aber gelockert werden könnten, dieses Versprechen dann aber nicht einhalten könnte, weil die Infektionszahlen es nicht zulassen.“ Lesen Sie hier: Angela Merkel ruft bei Feuerwehr an – die legt auf.

