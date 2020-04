Coronavirus: Angela Merkel warnt Deutsche - und bleibt hart

Die Coronavirus-Pandemie bestimmt zurzeit das Leben der Menschen weltweit – für Milliarden gelten Beschränkungen, um die Ausbreitung zu verlangsamen

Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmt Deutschland auf ein Ostern ohne Kurzreisen ein

Weltweit sind inzwischen mehr als 70.000 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben, allein in Europa sind mehr als 50.000 Covid-Tote zu beklagen

Berlin. Wegen der Coronavirus-Pandemie warnt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Deutschen vor Kurzreisen am Osterwochenende. Eine Lockerung der Maßnahmen ist auch danach nicht in Sicht: Nach der geplanten Lockerung der Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie in Österreich hält die deutsche Bundesregierung an ihrer Linie fest, derzeit keine Stichtage für ein Zurückfahren der Beschränkungen zu nennen.

Das bekräftigte die Bundeskanzlerin am Montagnachmittag bei einem Statement vor der Presse in Berlin. Fest stehe allerdings, dass die Beschränkungen nur schrittweise gelockert werden würden. Merkel betonte, dass der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung immer im Vordergrund stehe.

In Deutschland sind inzwischen mehr als 100.000 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Unsere interaktive Karte zeigt die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt:

Montag, 6. April 2020: Coronavirus – Merkel appelliert vor Ostern an die Deutschen

18.05 Uhr: Norwegen hat die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nach Angaben von Gesundheitsminister Bent Høie unter Kontrolle gebracht: Neue Zahlen zeigten, dass jede mit dem Virus infizierte Person derzeit wahrscheinlich im Durchschnitt 0,7 andere Menschen anstecke, sagte Høie am Montagnachmittag in Oslo. Vor der Einführung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 habe dieser Wert noch bei 2,5 gelegen. Von einer frühzeitigen Abkehr von den Corona-Maßnahmen riet er jedoch ab.

Bis Montag sind in Norwegen 5755 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. 59 Menschen mit Covid-19-Erkrankung sind bislang gestorben. Das Land hat rund 5,4 Millionen Einwohner. Die norwegische Regierung hatte Mitte März strikte Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitung eingeführt. Unter anderem sind die Grenzen für Ausländer geschlossen. Norweger, die in ihre Heimat zurückkehren, müssen 14 Tage lang in Quarantäne. Schulen und Kindergärten sind ebenso bis einschließlich Ostern geschlossen wie Kirchen, Unis und weitere Einrichtungen.

17.35 Uhr: Die schwedische Regierung strebt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie vorübergehend mehr Befugnisse an. „Wir sehen die Notwendigkeit, schnell handeln zu können, wenn die Situation dies erfordert. Letztendlich geht es darum, Menschenleben zu schützen“, erklärte Gesundheitsministerin Lena Hallengren am Montag. Bei der Opposition rief ein entsprechender Gesetzesentwurf Kritik hervor.

Schweden verfolgt in der Pandemie bisher eine andere Strategie als die meisten anderen europäischen Staaten. Es gibt keine Ausgangsbeschränkungen; Schulen, Restaurants und Sportstätten sind nach wie vor geöffnet. Mit seinem Sonderweg in der Corona-Krise hat Schweden international viel Kritik auf sich gezogen. Bisher weist das Land aber relativ niedrige Infektionszahlen auf: Bis Montag erkrankten nach offiziellen Angaben 7206 Menschen am Coronavirus, 477 starben.

16.44 Uhr: Kanzlerin Merkel glaubt, die EU stehe „vor der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung“. Alle Mitgliedsländer seien von der Coronavirus-Krise gleichermaßen betroffen. Es sei zugleich im Interesse aller, „dass Europa stark aus dieser Bewährungsprobe hervorgeht“, sagte Merkel am Montag im Kanzleramt.

Wenn „die schwersten Teile dieser Krise im gesundheitlichen Bereich“ überstanden seien, werde „ein Wiederbelebungsprogramm, ein Wiederaufbauprogramm“ benötigt, sagte Merkel weiter. Nach „diesem schweren wirtschaftlichen Einschnitt“ müsse es solche Konjunkturprogramme nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene geben.

Außerdem müsse dann darüber diskutiert werden, „welche strategischen Fähigkeiten“ innerhalb der EU benötigt würden. Weitere wichtige europäische Themen für die Zeit nach der Corona-Krise seien das Vorantreiben der Digitalisierung und der Klimaschutz.

16.38 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Montagnachmittag vor der Presse in Berlin, dass es noch kein Datum gebe, wann in Deutschland die Maßnahmen zur Verlangsamung der Coronavirus-Ausbreitung gelockert werden könnten. Fest stehe allerdings schon, dass die Beschränkungen nur schrittweise aufgehoben würden. Bei allen Überlegungen stehe der Gesundheitsschutz im Vordergrund.

Merkel dankte den Bürgerinnen und Bürgern, die diese „sehr, sehr harten Regeln“ einhielten, weil sie wüssten, dass sie damit Menschenleben retteten. „Für dieses Verständnis, das es gibt, möchte ich mich bedanken, denn die Regeln werden ja doch von der überwiegenden Mehrzahl der Menschen eingehalten“, sagte Merkel.

16.25 Uhr: Der Zentralrat der Muslime hat die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen in Deutschland zugesagt. „Die Unversehrtheit der Menschen ist dabei nicht nur Bürgerpflicht, sondern steht im vollkommenen Einklang mit unseren Glaubensbestimmungen“, sagte der Vorsitzende Aiman Mazyek den unserer Redaktion. Der Zentralrat stimme sich mit dem Krisenkabinett und dem Bundesinnenministerium ab, was gesundheitlich erforderlich sei.

Mayzek geht davon aus, dass die Moscheen auch zu Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan geschlossen bleiben. „Zur Zeit ist es noch verfrüht, genaue Angaben zu Ramadan zu machen, aber es steht traurigerweise zu befürchten, dass wir die Moscheen geschlossen halten müssen, zumindest für ein Teil des Heiligen Monats“, sagte er.

16.21 Uhr: Die Regelungen zum Kurzarbeitergeld sollen nach Forderungen des CDU-Wirtschaftsrats auch für jene mittelständischen Betriebe gelten, die über keinen Betriebsrat verfügen. Es sei „unsäglich“, dass solche Unternehmen in der gegenwärtigen Krisensituation nicht als Ganzes in Kurzarbeit gehen könnten, sondern sich um einzelvertragliche Regelungen mit jedem ihrer Arbeitnehmer bemühen müssten, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, unserer Redaktion. Lehnten Arbeitnehmer den Wechsel in Kurzarbeit jedoch ab, liefen die Personalkosten für das Unternehmen weiter wie bisher, kritisierte Steiger. In der derzeitigen Corona-Krise sei dies für die Betreibe „absolut existenzgefährdend“.

Steiger forderte die schwarz-rote Bundesregierung auf, entsprechende Neuregelungen auf den Weg zu bringen. Auch mittelständische Firmen „müssten die Möglichkeit haben, ganze Werke oder Betriebseinheiten in Kurzarbeit zu schicken“, verlangte Steiger. Es gehe nicht „um das Aushebeln von betrieblichen Mitbestimmungsrechten, sondern darum, dass auch unser Mittelstand diese Krise überlebt“.

16.13 Uhr: Die Bundesregierung will den Überblick über die Zahl der Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern verbessern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) brachte eine entsprechende Anordnung auf den Weg, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Demnach sollen die Kliniken verpflichtet werden, die Zahl täglich an das Zentralregister für Intensivbetten zu melden.

Am Wochenende hatte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), die das Zentralregister betreibt, Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) widersprochen, wonach es inzwischen fast 40.000 Intensivbetten gebe und dass etwa die Hälfte davon frei sei.

Eine DIVI-Sprecherin sagte dem „Handelsblatt“, nach den täglichen Meldungen der Krankenhäuser an das Zentralregister habe es am Freitagnachmittag nur 13.346 mit allen Arten von Intensivpatienten belegte Betten gegeben. 10.074 weitere waren demnach frei.

16.07 Uhr: Trotz Corona-Krise will Europas größter Versicherer Allianz seinen Aktionären eine Dividende für 2019 auszahlen – gegen den Rat der europäischen Aufseher. „Obwohl zu erwarten ist, dass sich das aktuelle Umfeld auch in unseren Ergebnissen niederschlagen wird, bleibt unsere Finanzkraft weiterhin sehr stark“, teilte der Dax-Konzern am Montag in München mit. Daher sollen die Anteilseigner bei der Hauptversammlung am 6. Mai wie geplant über eine Dividende von 9,60 Euro je Aktie abstimmen. Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Versammlung in virtueller Form statt.

16 Uhr: Wir starten unseren neuen Newsblog. Ältere Nachrichten zum Coronavirus finden sie in unserem vorhergehenden News-Ticker.

In ihrem am Freitagabend veröffentlichten wöchentlichen Podcast hatte die Kanzlerin wörtlich gesagt, sie würde „absolut unverantwortlich handeln, wenn ich Ihnen heute einfach einen konkreten Tag nennen würde, an dem die Maßnahmen aufgehoben, zumindest aber gelockert werden könnten, dieses Versprechen dann aber nicht einhalten könnte, weil die Infektionszahlen es nicht zulassen." Und: „Wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor." Unter anderem seien Kurzreisen nicht möglich, sagte Merkel.

