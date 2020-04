Coronavirus USA: Fast 2500 Corona-Tote an einem Tag - Trump droht weiter

In keinem Land der Welt haben sich mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in den USA

Rund 639.000 Infektionen wurden in den USA gemeldet, über 30.000 US-Amerikaner sind an den Folgen der Erkrankung gestorben

Am Mittwoch starben mit 2494 Menschen innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen infolge einer Infektion mit dem Coronavirus wie noch nie zuvor.

Am Mittwoch starben mit 2494 Menschen innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen infolge einer Infektion mit dem Coronavirus wie noch nie zuvor. US-Präsident Donald Trump hat mit der Anordnung einer Zwangspause für den Kongress gedroht

Der Bundesstaat New York hat eine Maskenpflicht eingeführt

Eine Harvard-Studie kommt zu dem Schluss, dass die US-Amerikaner noch bis zu zwei Jahre mit Einschränkungen im öffentlichen Leben wegen der Coronavirus-Pandemie leben müssen

Die Trump-Regierung will den Namen ihres Präsidenten auf Checks für Bedürftige in der Coronakrise drucken lassen – ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Landes

Die Pandemie hat auch die Wirtschaft im Griff: Innerhalb von drei Wochen meldeten sich 17 Millionen Amerikaner neu arbeitslos

In den Vereinigten Staaten ist das Ausmaß der Coronavirus-Pandemie weiter dramatisch: Bislang sind in den USA über 30 .000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben – der weltweite Höchstwert.

US-Präsident Donald Trump verweigert sich jeglicher Kritik. Trump wird vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus lange kleingeredet zu haben. Noch Ende Februar hatte er den US-Bürgern versprochen, dass das Covid-19-Virus durch „ein Wunder“ verschwinden werde.

Später schwenkte er auf die Linie anderer Staaten um, ließ milliardenschwere Hilfsprogramme auflegen und verlangte massive Corona-Schutzmaßnahmen. Als einen der Schuldigen für die globale Ausbreitung des Virus hat Trump die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgemacht, der er „Missmanagement“ und Einseitigkeit zugunsten Chinas vorwirft. Am Dienstag gab er den Stopp der US-Beitragszahlungen an die UN-Organisation bekannt, was weltweit für empörte Reaktionen sorgte. Am Donnerstag will Trump seine Marschroute für ein Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Coronavirus-Pandemie in den USA – die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag: 16. April 2020: Trump droht mit Zwangspause für den Kongress

8.31 Uhr: In aktuellen Umfragen glauben rund 30 Prozent der US-Bevölkerung, dass das Coronavirus aus einem Labor stammt – entweder mit Absicht auf die Menschheit losgelassen oder ungeplant entwichen. Allen voran befeuert Donald Trump Verschwörungstheorien zum Coronavirus.

3.59: Im besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York mehren sich die Anzeichen für eine Trendwende. Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern sei rückläufig, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz.

„Das Gesundheitssystem hat sich stabilisiert“, sagte Cuomo. „Die Furcht vor einer Überforderung des Gesundheitssystems hat sich nicht verwirklicht“.18.335 Menschen lägen demnach wegen Covid-19 in Kliniken – weniger als noch vor einigen Tagen. Krankenschwestern und medizinisches Personal in New York reagieren, während sich Polizeibeamte und Fußgänger vor dem Lenox Hill Hospital für ihren Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus bedanken. Foto: Frank Franklin Ii / dpa

3.42 Uhr: In den USA sind einer Universität zufolge innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen infolge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben wie noch nie zuvor. Bis Mittwochabend (Ortszeit 21.00 Uhr/3.00 Uhr MESZ) verzeichneten die Experten der Universität Johns Hopkins in den Vereinigten Staaten 2494 Todesfälle binnen 24 Stunden. Der vorherige Höchstwert war demnach am Dienstag mit 2303 Toten erreicht worden.

1.42 Uhr: Auf den Schecks der Direkthilfen für amerikanische Steuerzahler wird als Absender auch der Name von US-Präsident Donald Trump stehen. Es handelt sich dabei um die Auszahlung von Geld im Rahmen des vom US-Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpakets. „Ich bin mir sicher, dass sich die Menschen sehr freuen werden, einen großen, fetten Scheck zu bekommen und mein Name steht darauf“, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses.

Die „Washington Post“ hatte am Dienstag berichtet, die ungewöhnliche Entscheidung, Trumps Name hinzuzufügen, verzögere die Auszahlung der Hilfen durch die Steuerbehörde IRS. Der Republikaner Trump bestritt das am Mittwoch. „Ich verstehe es so, dass dadurch nichts verzögert wird“, sagte er. „Ich bin damit zufrieden.“

0.40 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat mit der Anordnung einer Zwangspause für das Parlament gedroht, um freie Stellen in seiner Regierung schnell ohne den Kongress besetzen zu können. Wegen der Coronavirus-Epidemie sei es nötig, dass die Regierung freie Positionen endlich besetzen könne, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit). Die Verfassung gebe ihm das Recht, eine solche Parlamentspause anzuordnen, sagte Trump.

Sollte Trump eine offizielle Parlamentspause anordnen, könnte der Präsident zahlreiche Posten auch ohne Zustimmung des Kongresses besetzen. In der Regierungsmannschaft des Republikaners gibt es seit Beginn von Trumps Amtszeit 2017 zahlreiche Vakanzen. Die Demokraten dürften die Anordnung einer Zwangspause des Parlaments vehement ablehnen. Derzeit treten – vor allem wegen der Coronavirus-Epidemie – weder das Repräsentantenhaus noch der Senat in Washington zu regulären Sitzungen zusammen.

Mittwoch: 15. April 2020: USA stellen Zahlungen an WHO ein – Maas kritisiert Trump

21.38 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll im US-Bundesstaat New York eine Maskenpflicht verhängt werden. Menschen müssten künftig in der Öffentlichkeit Mund und Nase bedecken, wenn sie nicht knapp zwei Meter Sicherheitsabstand zu anderen einhalten könnten, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch. Wer allein auf einem leeren Bürgersteig laufe, müsse keinen Gesichtsschutz tragen - an einer belebten Kreuzung oder in öffentlichen Verkehrsmitteln werde dies aber Pflicht.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte Anfang April landesweit das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit empfohlen. Die Maßnahme ist aber freiwillig und nicht verpflichtend. Die Frage wird in den USA unterschiedlich geregelt. In der Hauptstadt Washington müssen Menschen etwa eine Schutzmaske tragen, wenn sie Supermärkte oder Hotels betreten und mit dem Taxi fahren.

13.55 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus könnten in den USA einer Studie der US-Universität Harvard zufolge bis 2022 immer wieder Phasen von sozialer Distanz notwendig sein. Eine einzige solche Periode dürfte nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 mittelfristig auf einem für die Krankenhäuser zu schulternden Niveau zu halten, sagte Studienautor Stephen Kissler am Dienstag.

Sollte es keine anderen Behandlungsmethoden geben, müssten immer wieder Phasen der sozialen Distanz verhängt werden. Die Studie der Wissenschaftler von der US-Universität Harvard, die im Fachmagazin „Science“ veröffentlicht wurde, basiert auf Computermodellen zur Verbreitung des neuartigen Coronavirus.

Die Untersuchung basiert auf der Annahme, dass die von dem Erreger ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 wie die gewöhnliche Grippe künftig saisonal auftreten könnte, mit höheren Ansteckungsraten in den kälteren Monaten.

Der Epidemiologe Mark Woolhouse von der Universität von Edinburgh lobte die Arbeit seiner US-Kollegen. Im Gegensatz zu anderen bisherigen Studien hätten sie sich in ihrer Studie mit den Auswirkungen von Covid-19 über einen Zeitraum von mehreren Jahren befasst, sagte er. Allerdings basiere sie auf Computermodellen, in die auch bisher unbestätigte Annahmen eingeflossen seien, schränkte Woolhouse ein. In den USA wird derzeit, wie in vielen anderen Ländern auch, über eine mögliche Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen und eine langsame Rückkehr zur Normalität nachgedacht.

Trump will Zahlungen der USA an WHO stoppen

Eine der besten Investitionen sei es dabei, die UNO und „allen voran die unterfinanzierte WHO zu stärken“, beispielsweise bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen.Trump hatte am Dienstag den Stopp der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation verkündet. Er warf der WHO ein „Missmanagement“ in der Corona-Krise vor. So habe die Organisation von Einreisesperren abgeraten und die tatsächliche Lage in China als Ursprungsort des Virus nicht ausreichend untersucht. „Tausende Menschenleben“ hätten gerettet und schwerer wirtschaftlicher Schaden vermieden werden können, wenn die WHO besser gearbeitet hätte, sagte Trump.

5.03 Uhr: Inmitten der Corona-Krise hat US-Präsident Donald Trump den Stopp von US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. Er habe seine Regierung angewiesen, die Beitragszahlungen einzustellen, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz m Weißen Haus. Währenddessen werde „überprüft“, welche Rolle die WHO bei der „schlechten Handhabung und Verschleierung der Ausbreitung des Coronavirus“ gespielt habe, sagte Trump. Der WHO warf er China-Freundlichkeit vor. Lesen Sie hier die Analyse unseres US-Korrespondenten: Donald Trump macht Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Sündenbock.

3.05 Uhr: In den USA sind einer Universität zufolge innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen infolge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben wie noch nie zuvor. Bis Dienstagabend (Ortszeit) verzeichneten die Experten der Universität Johns Hopkins in den Vereinigten Staaten 2228 Todesfälle. Der vorige Höchstwert war mit 2108 Toten am vergangenen Freitag erreicht worden. Das Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen. Seit Beginn der Epidemie waren der Universität zufolge in den USA fast 26 000 Menschen infolge einer Infektion ums Leben gekommen.

Dienstag: 14. April 2020: Trump in Corona-Krise: „Der Präsident hat totale Macht“

22.12 Uhr: Der kalifornische Gouverneur will an den umfangreichen Ausgangsbeschränkungen für die knapp 40 Millionen Einwohner des US-Westküstenstaates vorerst festhalten. Erst wenn die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern und auf den Intensivstationen sinke, könnten die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden, sagte Gouverneur Gavin Newsom am Dienstag. Der Demokrat betonte, dass die seit März bestehenden Auflagen, Sozialkontakte zu minimieren und räumlichen Mindestabstand zu halten, in Kalifornien Erfolg zeigen würden.

Newsom hatte am 20. März für den ganzen Staat weitreichende Auflagen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erlassen. Die Menschen sind angewiesen, weitgehend zu Hause zu bleiben. Sport und Bewegung im Freien mit Abstand voneinander sind noch erlaubt. Unverzichtbare Ämter und Geschäfte sind weiterhin geöffnet. Schulen werden vor den Sommerferien nicht mehr geöffnet; der Unterricht erfolgt online.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo stellt sich gegen Präsident Trump

18.47 Uhr: Im Streit über die Entscheidungshoheit bei der Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den USA hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sich erneut gegen Präsident Donald Trump gestellt. Trumps Aussage, dass er bei der Wiederöffnung der USA in der Coronavirus-Epidemie die „allumfassende Macht“ habe, sei schlicht falsch, sagte Cuomo am Dienstag bei einer Pressekonferenz. „Wir haben keinen König in diesem Land. Wir wollten keinen König, deswegen haben wir eine Verfassung und wählen einen Präsidenten.“

Er wolle aber nicht mit Trump streiten, sagte Cuomo weiter. „Der Präsident hat es offensichtlich auf einen Streit bei diesem Thema abgesehen und das Schlimmste, was wir in dieser Situation machen können, ist mit politischer Spaltung anzufangen.“ Er wolle weiter partnerschaftlich mit dem Präsidenten zusammenarbeiten, sagte Cuomo. „Er wird hier keinen Streit finden, das werde ich nicht zulassen.“

Trump hatte zuvor auf Twitter beschrieben, wie Cuomo ihn ständig kontaktiere und um Hilfe in der Krise bitte – etwa bei zusätzlichen Beatmungsgeräten. „Ich habe das alles für ihn erledigt bekommen und für alle anderen und jetzt scheint er Unabhängigkeit zu wollen“, schrieb Trump. „Das wird nicht passieren!“ Indirekt verglich Trump das Vorgehen der demokratischen Gouverneure mit einer „Meuterei“.

Cuomo und Gouverneure anderer Bundesstaaten hatten zuvor erklärt, sich bei der Aufhebung der von ihnen verhängten Beschränkungen untereinander abstimmen zu wollen. Der Republikaner Trump will die Coronavirus-Beschränkungen wegen der sich abzeichnenden schweren Wirtschaftskrise möglichst bald wieder lockern.

Amerikanische Football-Profiliga XFL nach einer Saison insolvent

8.13 Uhr: Die amerikanische Football-Profiliga XFL geht nach dem Abbruch ihrer ersten Saison in die Insolvenz. Das bestätigte die recht vielversprechend gestartete Konkurrenz zur National Football League (NFL) am Montag (Ortszeit). Die XFL hatte zuvor bereits den Betrieb eingestellt und laut ESPN am Freitag fast alle Mitarbeiter entlassen.

„Leider waren wir als neues Unternehmen nicht gegen die harten wirtschaftlichen Einschnitte und Unsicherheiten durch die Corona-Krise gefeit“, teilte die Liga mit. Nach nur fünf Spieltagen hatte die XFL mit ihren acht Teams im März aufgrund der Pandemie die Saison unterbrechen müssen – damals noch verbunden mit der Ankündigung, zurückzukehren.

2.15 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sein Vorgehen in der Coronavirus-Krise in einem hitzigen Schlagabtausch mit Journalisten verteidigt. Bei seiner Pressekonferenz zum Coronavirus, die mittlerweile fast täglich stattfindet, wehrte sich Trump am Montagabend (Ortszeit) gegen Vorwürfe, wonach er zu spät reagiert habe.

Im Streit über eine Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den USA reklamierte Trump die Entscheidungshoheit für sich. Nur er selbst habe die „totale Macht“, sagte Trump und drohte so Gouverneuren den Machtkampf an. Lesen Sie hier: Donald Trump zeigt in der Corona-Krise diktatorische Züge

Zunächst legte Trump ausführlich dar, welche Maßnahmen er seit dem Ausbruch ergriffen habe. Anschließend ließ er in einem Video einen Zusammenschnitt von Aussagen zahlreicher Menschen – darunter Gouverneure, Gesundheitsexperten und Journalisten – abspielen, die seine Arbeit in der Krise lobten.

„Wir können Ihnen Hunderte solcher Clips zeigen“, sagte Trump. „Es ist sehr traurig, wenn Leute falsche Geschichten schreiben.“ Niemand erkenne an, was in den vergangenen Wochen geleistet worden sei. Trump bezog sich direkt auf einen Artikel der „New York Times“ vom Wochenende, in dem das zögerliche Handeln des Weißen Hauses dokumentiert worden war.

NEW: Refusing to accept any criticism of his administration’s response, President Trump played a roughly four-minute video of news clips in a campaign-style montage praising his handling of the coronavirus outbreak. https://t.co/loHKbClg1m — ABC News (@ABC) April 13, 2020

Journalisten im Raum warfen Trump vor, Regierungsmitarbeiter hätten ein Video im Stil von Trumps Wahlkampfteam produziert. Der TV-Sender CNN fasste die Pressekonferenz mit folgenden Worten zusammen: „Wütender Trump verwandelt Briefing in Propaganda-Sitzung“.

Montag, 13. April 2020: Mehr als 22.000 Corona-Tote in den USA

22.21 Uhr: Das Weiße Haus hat Spekulationen zurückgewiesen, US-Präsident Donald Trump könnte den in der Coronavirus-Pandemie prominent gewordenen obersten US-Virologen Anthony Fauci entlassen. „Das Medien-Geschwätz ist lächerlich – Präsident Trump feuert Dr. Fauci nicht“, erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses. Fauci habe das Vertrauen des Präsidenten und bleibe dessen Berater.

Trump selbst hatte Spekulationen über eine Entlassung des Leiters des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten zuvor befeuert. Der Präsident hatte am Sonntagabend einen Tweet einer konservativen Politikerin mit dem Hashtag #FireFauci (Fauci feuern) geteilt.

Der angesehene Mediziner, der in der Coronavirus-Pandemie einer der wichtigsten Berater des Präsidenten ist, hatte zuvor vorsichtig Kritik an der US-Reaktion zu Beginn der Krise geübt. Der 79-Jährige machte im Nachrichtensender CNN deutlich, dass Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn die USA früher und entschlossener auf das Virus reagiert hätten.

Es habe zunächst aber „Widerstand“ gegen weitgehende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gegeben, sagte Fauci, ohne Trump dabei namentlich zu nennen.

22.09 Uhr: Das Coronavirus zwingt zu außergewöhnlichen Maßnahmen: Ein katholischer Pfarrer hat im US-Bundesstaat Michigan zur Spritzpistole gegriffen, um trotz der Pandemie Osterkörbe von Gemeindemitgliedern zu segnen. Die Gläubigen konnten am Samstag mit ihren Autos vor die Kirche St. Ambrose in der Stadt Grosse Pointe Park bei Detroit fahren, wo der Geistliche Timothy Pelc sie mit Mundmaske, Gesichtsschutz und Handschuhen empfing.

Im „Durchfahrtsstyle“, wie die Gemeinde es auf Facebook beschrieb, spritzte der Pfarrer das Weihwasser dann aus sicherer Distanz auf die Osterkörbe in den Autos. „Ich liebe, wie Sie unsere Traditionen an diese Zeit anpassen!!!“, schrieb eine Nutzerin auf Facebook, wo sich mehrere andere für die Aktion bedankten.

21.10 Uhr: In der Corona-Krise wollen die Gouverneure von sechs nordöstlichen US-Bundesstaaten ihre Lockerungspläne künftig miteinander abstimmen. „Lasst uns klug sein, lasst uns hilfsbereit sein und lasst uns voneinander lernen“, sagte Andrew Cuomo, Gouverneur des Bundesstaats New York, bei einer virtuellen Pressekonferenz gemeinsam mit seinen demokratischen Kollegen aus New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island und Delaware. Gemeinsam solle darüber beraten werden, wann beispielsweise Schulen wieder geöffnet werden könnten. Details oder einen Zeitplan gebe es dazu aber noch nicht.

18.00 Uhr: Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York sind inzwischen mehr als 10.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer in dem nordöstlichen Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern liege nun bei 10.065, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Montag bei seiner täglichen Pressekonferenz mit.

Zwischen Sonntag und Montag seien noch einmal 671 dazugekommen, weniger als in den Tagen zuvor. „Die Zahl ist praktisch flach, aber auf einem schrecklichen Level von Schmerz, Trauer und Sorge.“ Die Gesamtzahl der Infektionen liegt in New York inzwischen bei 195.031.

17.38 Uhr: Ein Besatzungsmitglied des US-Flugzeugträgers „USS Theodore Roosevelt“ ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Crew-Mitglied sei zuletzt auf die Intensivstation verlegt worden und am Montag an Komplikationen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte die US-Marine mit.

Die Corona-Epidemie hat den Flugzeugträger schwer getroffen: Nach Angaben der US-Marine wurde bei mehr als 550 Besatzungsmitgliedern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Fast alle der fast 5000 Crew-Mitglieder wurden demnach inzwischen getestet.

17.23 Uhr: In der Corona-Krise entlassen US-Unternehmen Beschäftigte im Rekordtempo, doch bei einigen laufen die Geschäfte rund. So will der weltgrößte Online-Händler Amazon weitere 75.000 Mitarbeiter anheuern, um den großen Andrang von Kunden zu bewältigen. Die Mitteilung am Montag kommt knapp einen Monat, nachdem der Konzern von US-Multimilliardär Jeff Bezos bereits die Einstellung von rund 100.000 Beschäftigten angekündigt hatte.

Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben die Nachfrage nach Amazons Lieferdiensten in vielen US-Regionen regelrecht explodieren lassen. Das Unternehmen tut sich mit dem Ansturm schwer, viele Kunden müssen derzeit lange warten oder können gar keine Bestellungen aufgeben. Amazon wird zudem vorgeworfen, in der Corona-Krise nicht genug für den Schutz der Mitarbeiter zu unternehmen. Der Konzern hatte deshalb schon mit Protesten und Arbeitsniederlegungen zu kämpfen.

Trump-Berater bestätigt zu späte Reaktion in der Corona-Krise

4.44 Uhr: In den USA sind bereits mehr als 22.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Universität Johns Hopkins in Baltimore verzeichnete bis zum Sonntagabend 22.073 Todesfälle. Damit haben die Vereinigten Staaten weiter die höchste absolute Zahl von Todesopfern infolge der Corona-Pandemie weltweit. An zweiter Stelle steht Italien mit zuletzt 19.899 Todesfällen.

Die Zahl der Todesfälle innerhalb eines Tages in den USA sank mit 1557 unterdessen auf den niedrigsten Stand seit vergangenem Montag.

0.05 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich gegen Vorwürfe von Opposition und Medien gewehrt, frühe Warnungen vor dem Coronavirus ignoriert zu haben. Er verstehe nicht, warum die Medien und die US-Demokraten ihn dann so heftig für die Einführung eines Einreiseverbots aus China kritisiert hätten, schrieb Trump auf Twitter und fügte hinzu: „Korrupte Medien!“.

Der Berater von Donald Trump in der Corona-Pandemie, der Virologe Anthony Fauci, hat einen Bericht bestätigt, wonach die USA zu spät auf die Viruskrise reagierten. Es hätten Leben gerettet werden können, wenn öffentliche Einrichtungen früher geschlossen worden wären, sagte Fauci dem Sender CNN am Sonntag.

Die „New York Times“ hatte zuletzt am Samstag über Trumps Vorgehen in der Anfangsphase der Corona-Krise berichtet und kritisiert, der Präsident habe „das Ausmaß des Risikos nur langsam zur Kenntnis genommen“ und nicht rechtzeitig reagiert. Stattdessen habe er sich darauf konzentriert, die Wirtschaft zu schützen und Warnungen zurückzuweisen.

Sonntag, 12. April 2020: Coronavirus in den Vereinigten Staaten – mindestens 20.500 Tote

18.37 Uhr: Die USA können nach Ansicht des Coronavirus-Beraters von Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, möglicherweise im Mai damit beginnen, die massiven Abschottungsmaßnahmen vorsichtig wieder zu lockern. Die Lage werde Ende April beurteilt und dann würden entsprechende Entscheidungen getroffen, sagte Fauci in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN. Sollte die Lage keine Lockerungen zulassen, werde der Lockdown fortgesetzt.

18.27 Uhr: Der besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffene US-Bundesstaat New York nähert sich bei weiterhin hohen Todesraten der Grenze von 10.000 Opfern. „758 Menschen haben in den letzten 24 Stunden ihr Leben verloren“, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz. Damit liege die Zahl der Todesopfer in dem Staat mit knapp 20 Millionen Einwohnern bei 9385. Das sind etwa die Hälfte der Toten in ganz Italien und knapp 50 Prozent der Opfer in den gesamten Vereinigten Staaten.

Hoffnung machen derweil weiter die sich stabilisierenden Patientenzahlen in Krankenhäusern: Die Zahl der wegen Covid-19 in New Yorker Kliniken untergebrachten Patienten liegt seit Tagen mit nur leichten Steigerungen bei mehr als 18.000.

Angesichts von Rufen nach einer schnellen Wiedereröffnung von Wirtschaft und Gesellschaft bremste Cuomo erneut. Dies werde so schnell wie möglich passieren, dürfe aber keine neue Infektionswelle erzeugen. Der Gouverneur betonte, dass noch keine Entscheidung dazu gefallen sei, ob die Schulen bis zu den Sommerferien Ende Juni geschlossen blieben.

8.03 Uhr: In den USA hat sich die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus auf mehr als 20.500 erhöht. Wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Samstagabend (Ortszeit) hervorgeht, starben in den vergangenen 24 Stunden 1920 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion. Am Tag zuvor hatte die Zahl der neu registrierten Todesfälle bei mehr als 2100 gelegen.

Die USA sind inzwischen das Land mit den meisten registrierten Corona-Todesfällen weltweit. An zweiter Stelle steht Italien mit mehr als 19.000 Todesopfern. Auch bei den Infektionsfällen führen die Vereinigten Staaten die weltweite Statistik an, mehr als 527.000 Menschen haben sich laut der Johns-Hopkins-Universität bereits angesteckt. Zentrum der Pandemie in den USA ist der Bundesstaat New York.

Samstag, 11. April 2020: Zahl der Corona-Toten in USA übertrifft Zahl der Todesfälle in Italien

19.56 Uhr: Die USA und Italien liefern sich ein trauriges Kopf-an-Kopf-Rennen im Hinblick auf die Zahl der Menschen, die an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben sind. Nachdem den Daten des Johns-Hopkins-Instituts zufolge die Todesfälle in den USA erstmals die Zahl der Corona-Toten in Italien übertroffen hatten, meldeten italienische Behörden kurz darauf einen neuen Höchststand.

In Italien wurden demnach seit dem Beginn der Corona-Welle im Februar 19.468 Todesfälle verzeichnet, im Gegensatz zu 18.860 Todesfällen in den USA. Kurz veröffentlichte aber auch das Johns-Hopkins-Institut aktuelle Zahlen aus den USA – die mit 19.701 Todesfällen wiederum höher lagen als die Zahlen aus Italien.

18.05 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie in den USA wird immer dramatischer: In den Vereinigten Staaten sind nun mehr Menschen an Folgen einer Infektion mit dem Coronavirzs Sars-CoV-2 gestorben als in Italien – das Johns-Hopkins-Institut gab die Zahl der Verstorbenen am frühen Samstagabend deutscher Zeit mit 18.860 an. Die Zahl der Corona-Toten in Italien liegt demnach bei 18.849 Uhr (Stand: 18.05 Uhr).

In den USA haben sich bereits mehr als 500.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Besonders stark ist die Region rund um die Metropole New York an der Ostküste der USA von der Pandemie betroffen.

17.12 Uhr: 2,3 Millionen Menschen sitzen in US-Gefängnissen ein. In der Covid-19-Pandemie drohen sie zu Todesfallen zu werden. Lesen Sie hier: In US-Gefängnissen wächst die Furcht vor dem Coronavirus

2.49 Uhr: Es sind erschreckende Zahlen: In den USA sind innerhalb von 24 Stunden erstmals mehr als 2000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Die Universität Johns Hopkins in Baltimore verzeichnete zwischen Donnerstag- und Freitagabend (Ortszeit) 2108 Tote.

Es ist der höchste Anstieg an verzeichneten Toten binnen eines Tages in einem Land seit Beginn der globalen Pandemie.

Freitag, 10. April 2020: Trump will Ankündigung zu WHO machen

21.42 Uhr: Der Höhepunkt der Coronavirus-Krise ist in den USA nach Experteneinschätzung noch nicht erreicht. Fachleute aus der Regierungs-Arbeitsgruppe zur Corona-Pandemie sagten am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, es gebe zwar ermutigende Zeichen, aber es sei längst nicht an der Zeit für eine Entwarnung.

Damit widersprechen sie Präsident Trump. Dieser hatte am Donnerstagabend gesagt, er sei sicher, dass die USA sich auf dem Gipfel des Hügels befinden würden. „Wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht“, sagte hingegen die Koordinatorin der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses, Deborah Birx.

Die Bevölkerung habe sich die Richtlinien zur Beschränkung sozialer Kontakte sehr zu Herzen genommen, und dies zeige Wirkung. Auch sei die Todesrate in den USA durch das Coronavirus mit Blick auf die Bevölkerungsgröße geringer als in vielen anderen Ländern. Man dürfe aber nicht nachlassen mit den Bemühungen.

Der Immunologe und Präsidentenberater, Anthony Fauci, mahnte ebenfalls, trotz der Erfolge, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sei es nicht an der Zeit nachzulassen. US-Vizepräsident Mike Pence rief die Amerikaner auf, den Richtlinien weiter zu folgen – auch trotz der Oster-Feiertage.

13.27 Uhr: Während die führenden protestantischen Kirchen und die römisch-katholische Kirche seit Wochen herkömmliche Gottesdienste ausgesetzt haben, wächst im Sammelbecken der Evangelikalen der Widerstand gegen staatliche Reglementierung – eine Oster-Geschichte mit Ansteckungsgefahr.

Todesopfer des Coronavirus: Drohenbilder zeigen Massengräber auf Hart Island

12.45 Uhr: Es sind dramatische Bilder: Aufnahmen einer Drohne zeigen, wie auf der New Yorker Insel Hart Island Massengräber ausgehoben werden. Arbeiter in Schutzanzügen stapeln Leichen in einfachen Särgen neben- und übereinander.

Der Landstreifen auf der kleinen Insel gehört zur Bronx und soll als Lösung für vorübergehende Begräbnisse für Corona-Tote dienen. Auf Hart Island werden sonst Menschen beerdigt, deren sterbliche Überreste nicht von Angehörigen beansprucht werden oder die nicht identifizierbar sind.

2.43 Uhr: Neue Zahlen aus den USA: Dort sind am Donnerstag 1783 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Toten stieg damit auf rund 16.500, wie Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore am Donnerstagabend zeigten. Rund 460.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 wurden nachgewiesen.

1.33 Uhr: Die USA sind laut Donald Trump auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Krise angekommen. „Ich bin ziemlich sicher, dass wir auf dem Gipfel des Hügels sind. Und jetzt gehen wir herunter. In einigen Fällen haben wir diesen Prozess schon begonnen“, sagte Trump am Donnerstagabend.

Vize-Präsident Mike Pence präzisierte: „Es gibt Anzeichen für Fortschritte. Und Hoffnung wird sichtbar.“ Trump zeigte sich optimistisch, dass weniger Menschen in der Krise sterben könnten als mindestens erwartet worden waren. Er sprach von einem Niveau, das niedriger liegen könnte als 100.000.

An zwei Tagen in Folge waren zuletzt fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben.

Donnerstag, 9. April 2020: Coronavirus in den USA – Wieder fast 2000 Tote

20.30 Uhr: Volkswagen will wegen der Produktionspause aufgrund der Corona-Krise die meisten Mitarbeiter in seinem US-Werk in Tennessee ohne Lohn beurlauben. Die Maßnahme soll am 11. April beginnen und nach derzeitiger Planung nicht länger als vier Wochen andauern, wie Werkschef Tom du Plessis am Donnerstag in Chattanooga mitteilte. VW hatte die Bänder wegen der Pandemie bereits am 21. März angehalten, die Beschäftigten aber zunächst weiter voll bezahlt.

Sozialleistungen wie Beiträge zur Krankenversicherung sollen die Mitarbeiter auch während der Beurlaubung weiter erhalten. Werksleiter du Plessis wies zudem darauf hin, dass die Angestellten Anrecht auf Unterstützung aus einem Hilfsprogramm der US-Regierung haben. Kurzarbeitergeld wie in Deutschland gibt es in den USA nicht. In Chattanooga sind insgesamt rund 3800 Mitarbeiter beschäftigt, beurlaubt werden alle, die in der Produktion und Instandhaltung tätig sind.

20.18 Uhr: Republikaner und Demokraten in den USA streiten über eine Aufstockung des gewaltigen Konjunkturpakets als Reaktion auf die Coronavirus-Krise. Die Demokraten blockierten am Donnerstag im US-Senat einen Vorstoß der Republikaner, schnell eine Erhöhung des Kreditprogramms für kleinere und mittlere Unternehmen um 250 Milliarden US-Dollar durchzusetzen.

Die Demokraten fordern, über das Kreditprogramm hinaus zusätzliche Mittel für das Gesundheitswesen, Kommunen und Bundesstaaten bereitzustellen. Dem wiederum stimmten die Republikaner nicht zu. Beide Seiten überzogen sich daraufhin mit gegenseitigen Schuldzuweisungen.

Coronavirus-Krise in New York: 799 Tote binnen 24 Stunden

19.07 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Toten im US-Bundesstaat New York steigt immer stärker an. Wie Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag sagte, starben innerhalb eines Tages 799 Menschen an den Folgen einer Infektion – die höchste bislang gemeldete Zahl. Am Vortag waren 779 Menschen ums Leben gekommen, am Tag davor 731. Insgesamt verzeichnete New York damit bislang 7067 Coronavirus-Tote und fast 160.000 Infizierte.

Cuomo betonte allerdings auch, dass die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 ins Krankenhaus müssten, zurückgehe. Die Zahl der Krankenhauspatienten sei netto um 200 gestiegen. „Das ist die niedrigste Zahl, seitdem dieser Albtraum begonnen hat.“ Die Infektionskurve flache zwar ab, die Anstrengungen zur Eindämmung des Virus dürften aber nicht nachlassen, mahnte der Gouverneur. „Wir können uns nicht entspannen.“ Er appellierte an die Bevölkerung, weiterhin so wenig wie möglich das Haus zu verlassen.

Coronavirus-Restriktionen: Debatte über Lockerungen auch in den USA

US-Virologe Anthony Fauci leitet das Nationale Institut für Infektionskrankenheiten. Er meint, dass Amerika in einigen Regionen im Mai die Schutzmaßnahmen lockern könnte. Foto: Alex Brandon / dpa

18.13 Uhr: Wie auch in Deutschland gewinnt in den USA die Debatte über eine künftige Lockerung der strengen Corona-Schutzmaßnahmen an Fahrt. Der oberste US-Virologe Anthony Fauci sagte am Donnerstag im US-Sender CBS, würden die Maßnahmen den April über strikt durchgezogen, sei anschließend eine schrittweise „Normalisierung“ möglich. So gebe es gute Chancen, dass die US-Bürger an ihren Plänen für die Sommerferien festhalten könnten.

Zugleich warnte der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, eine Rückkehr zur Normalität sei nicht das Gleiche wie einen „Lichtschalter an- und auszuschalten“. Die Lockerung von Maßnahmen wie den Ausgangsbeschränkungen müsse sich nach den regionalen Gegebenheiten richten. So sei die Lage in der besonders betroffenen Großstadt New York ganz anders als in vielen Regionen im Landesinneren.

Auch müssten Vorkehrungen getroffen werden, um ein künftiges Wiederaufflammen der Epidemie zu verhindern, betonte Fauci. So müssten „aggressive und effektive“ Maßnahmen ergriffen werden, um künftige Infektionsfälle zu erkennen, Patienten zu isolieren und deren Kontaktpersonen zu identifizieren.

17 Uhr: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise in den USA werden immer dramatischer. In der vergangenen Woche meldeten sich 6,6 Millionen Menschen neu arbeitslos, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit haben binnen drei Wochen fast 17 Millionen Menschen in den USA ihren Job verloren. Die US-Notenbank Fed legte ein Notfallprogramm in Höhe von 2,3 Billionen Dollar auf.

Die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen könnte noch höher sein: Die Behörden sind angesichts der Vielzahl an Erstmeldungen vollkommen überlastet. Viele Arbeitslose haben deswegen Schwierigkeiten, ihren Antrag einzureichen. Die Pandemie hat die Wirtschaftsaktivität in vielen Branchen weitgehend zum Erliegen kommen lassen. Zahlreiche Betriebe mussten zumindest vorübergehend schließen.

15.48 Uhr: Die EU hat die Weltgesundheitsorganisation WHO nach der scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump verteidigt. „Die EU unterstützt ihre wichtige Arbeit voll und ganz“, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag auf Twitter. „Zusammenarbeit, Solidarität und Multilateralismus sind der Schlüssel für unseren gemeinsamen Erfolg im Kampf gegen das Coronavirus.“

Der US-Präsident hatte der UN-Sonderorganisation am Dienstag massive Versäumnisse im Kampf gegen das Coronavirus und „China-Zentrismus“ vorgeworfen, obwohl die USA der größte Beitragszahler seien. Die WHO habe im Kampf gegen das Virus eine „fehlerhafte Empfehlung“ abgegeben. Er werde ein Ende der Zahlungen prüfen, sagte Trump.

15.30 Uhr: Die US-Zentralbank legt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ein gigantisches Notfallprogramm in Höhe von 2,3 Billionen Dollar (2,1 Billionen Euro) auf. Damit solle die Wirtschaft unterstützt werden, vor allem die Unternehmen und die Kommunen, teilte die Federal Reserve (Fed) am Donnerstag in Washington mit. Zentralbank-Chef Jerome Powell erklärte, die wirtschaftliche Erholung müsse „so kräftig wie möglich“ sein. Die Fed hatte bereits Anfang März ein gewaltiges Kreditprogramm angekündigt. Zudem senkte sie den Leitzins bereits auf Null ab.

Coronavirus in den USA: Offenbar von Reisenden aus Europa eingeschleppt

14.18 Uhr: Hauptsächlich Reisende aus Europa und nicht aus Asien haben das Coronavirus Sars-CoV-2 Studien zufolge in den Großraum der US-Metropole New York gebracht. Zudem zirkulierte das Virus bereits seit Mitte Februar und damit Wochen, bevor der erste bestätigte Infektionsfall bekannt wurde, wie die Zeitung „The New York Times“ am Mittwoch (Ortszeit) berichtete.

Die Stadt New York und der gleichnamige Bundesstaat sind in den USA besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffen. Mehr als 6200 der bisher US-weit mehr als 14.800 Toten gab es dort.

„Die Mehrheit (der Fälle) ist klar europäisch“, zitierte die Zeitung den Genforscher Harm van Bakel von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, der Mitautor einer der Studien ist. Bislang sind die Ergebnisse von van Bakel und Kollegen nicht in einem begutachteten Fachjournal erschienen. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen dem Bericht zufolge auch Forscher der NYU Grossman School of Medicine in New York – obwohl sie eine andere Gruppe von Fällen untersuchten. Beide Teams hatten seit Mitte März Genome des Virus unter New Yorkern analysiert. Zudem stellten beide Forscherteams fest, dass das Virus sich bereits zuvor unbemerkt verbreitet hatte, aber mithilfe breit angelegter Testprogramme hätte entdeckt werden können.

US-Präsident Donald Trump hatte Ende Januar Ausländern die Einreise verboten, sofern sie sich zuvor in China aufgehalten hatten – dort liegt der erste bekannte Ausbruchsort des Virus. Im Februar schloss Italien erste Städte und Gemeinden. Am 11. März verkündete Trump auch ein zwei Tage später in Kraft tretendes Verbot der Einreise aus den meisten europäischen Ländern; zu dem Zeitpunkt waren der Zeitung zufolge bereits Reisende in New York mit dem Virus angekommen.

Coronavirus-Krise in den USA: Wieder fast 2000 Tote binnen 24 Stunden

6.15 Uhr: In den USA sind den zweiten Tag in Folge fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Insgesamt belief sich die Zahl der Toten in dem Land auf 14.817, wie kurz nach Mitternacht am Donnerstag (Ortszeit) aus den Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervorging. 24 Stunden zuvor hatte die Universität die Zahl der Toten noch mit 12.907 ausgewiesen. Den Angaben nach wurden bereits mehr als 430.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen.

Coronavirus-Krise in den USA: US-Präsident Donald Trump will noch kein Datum für eine mögliche Rückkehr zum Normalbetrieb nennen. Foto: MANDEL NGAN / AFP

2.31 Uhr: US-Präsident Donald Trump kann es nicht erwarten, dass die Corona-Krise überwunden ist. Allerdings müsse die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen dafür wohl erst einmal zurückgehen, machte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus deutlich. Er sprach von der Möglichkeit, dass das Land phasenweise zur Normalität zurückkehren könnte. Es könnte auch in weniger betroffenen Regionen schneller gehen als anderswo. Eigentlich wäre es schön, das Land „mit einem großen Knall“ wieder zu öffnen, sagte Trump.

Ein Datum für eine Rückkehr zum Normalbetrieb wollte er nicht nennen. „Wir müssen vorsichtig sein“, sagte Trump. Ganz anders klang das noch vor rund zwei Wochen, als er mit Verweis auf die verheerenden Folgen für die Wirtschaft sagte, die Beschränkungen möglichst schon Ostern aufheben zu wollen. Trump sagte am Mittwoch zu, sich auf den Rat seiner Experten verlassen zu wollen.

In der Pandemie steuern die USA derzeit auf eine kritische Phase zu, in denen nach Prognosen täglich mehr als 2000 Corona-Infizierte sterben könnten. „Wir haben einige furchtbare Tage vor uns, aber wir werden einige wunderbare Tage vor uns haben, wir werden das hinter uns bringen“, sagte Trump. Je strikter die Amerikaner die Richtlinien zur sozialen Distanz einhielten, desto schneller gehe es. „Wir sind hoffentlich auf dem Weg zum letzten Abschnitt.“

Mittwoch, 8. April 2020: Coronavirus in den USA – 779 Tote in New York an einem Tag

20.41 Uhr: Gouverneur Cuomo hat angeordnet, die Flaggen im Bundesstaat New York auf halbmast zu hängen. Er verglich die dramatische Situation in der Coronavirus-Krise mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, bei denen in New York knapp 2800 Menschen starben. Er hätte niemals gedacht, dass er noch einmal so eine große Katastrophe in seinem Leben sehen werde, sagte der Gouverneur.

19.47 Uhr: Nach Kritik von US-Präsident Trump hat UN-Generalsekretär António Guterres die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation WHO in der Corona-Krise verteidigt. Zugleich stellte er aber auch eine Untersuchung zu späterer Zeit in Aussicht. „Es ist meine Überzeugung, dass die WHO unterstützt werden muss, denn sie ist absolut notwendig für die Anstrengungen der Welt, den Kampf gegen Covid-19 zu gewinnen“, sagte Guterres laut Mitteilung am Mittwoch in New York.

Trump hatte Sonderorganisation der Vereinten Nationen im Gesundheitsbereich zuvor mit einem Stopp von Beitragszahlungen gedroht, weil die WHO es in der Coronavirus-Pandemie „wirklich vermasselt“ habe. „Dieses Virus hat es zu unseren Lebzeiten noch nicht gegeben und wir müssen darauf eine noch nie dagewesene Antwort geben“, sagte UN-Chef Guterres. „Natürlich ist es unter solchen Bedingungen möglich, dass dieselben Fakten von verschiedenen Einheiten verschieden interpretiert worden sind.“

18.59 Uhr: Mehr als 400.000 Coronavirus-Infektionen sind bislang in den USA nachgewiesen worden. Das ging am Mittwoch aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Rund 13.000 Infizierte starben demnach in den USA.

18.47 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Vorwürfe und Drohungen von US-Präsident Trump gegen die UN-Organisation mit einem dramatischen Appell gekontert. Das Coronavirus für politische Zwecke zu missbrauchen, sei das Schädlichste, was jetzt passieren könne, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Es gehe um nationale Einheit, das Arbeiten über ideologische und Parteigrenzen hinweg und schließlich um internationale Solidarität. „Das Schlimmste steht uns noch bevor, wenn wir uns nicht beeilen, Einigkeit sicherzustellen“, warnte der WHO-Chef.

Coronavirus-Krise in New York: In dem Bundesstaat mit der Millioenmetropole sind besonders viele Tote zu beklagen. Foto: ROBYN BECK / AFP

18.31 Uhr: Im Bundesstaat New York sind inzwischen mehr als 6268 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das ist ein Anstieg um 779 Coronavirus-Tote in 24 Stunden – der höchste bislang, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch mitteilte. Am Vortag waren 731 Menschen gestorben – der bis dahin stärkste Anstieg.

Cuomo verwies aber zugleich auf Fortschritte im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus: Es gelinge, die Infektionskurve abzuflachen, sagte Cuomo. Rund 140.000 Infektionen sind in dem Bundesstaat an der Ostküste bisher nachgewiesen worden.

14.26 Uhr: Die Führung der Demokraten im US-Kongress will das jüngst beschlossene riesige Corona-Konjunkturpaket um 500 Milliarden US-Dollar (460 Milliarden Euro) aufstocken. Die Regierung schlägt bislang eine Erhöhung um 250 Milliarden Dollar vor, um damit ein Kreditprogramm für kleinere und mittlere Unternehmen auszubauen.

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, erklärten am Mittwoch, zusätzlich brauche es noch 100 Milliarden Dollar zur Stärkung des Gesundheitswesens und 150 Milliarden Dollar, um Kommunen und Bundesstaaten angesichts drastischer Einnahmeausfälle zu helfen.

„Die Menschen in Amerika müssen wissen, dass ihre Regierung in Zeiten großer Not für sie da ist“, erklärten Pelosi und Schumer. Das Ende März beschlossene große Konjunkturpaket hatte bereits ein Volumen von rund 2,2 Billionen Dollar. Damit soll die von der Corona-Epidemie ausgelöste Wirtschaftskrise abgefedert werden.

7.48 Uhr: Die Corona-Krise trifft in den USA überproportional viele Afro-Amerikaner. US-Präsident Trump steht deswegen zunehmend unter Druck. Lesen Sie hier, warum das schwarze Amerika besonders leidet.

7.24 Uhr: In den USA sind an einem Tag fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Mittwoch kurz vor Mitternacht (Ortszeit) aus den Daten der amerikanischen Universität Johns Hopkins für den Dienstag hervor. Mit genau 1921 Toten binnen 24 Stunden war dies der bisher höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Krise. Fast 13.000 Menschen starben damit in den USA bisher nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2. Die Zahl der bekannten Infektionen lag Johns Hopkins zufolge bei gut 399.000.

1.22 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben nichts von frühen Warnungen eines ranghohen Beraters Peter Navarro vor der Corona-Pandemie gewusst. „Ich habe das nicht gesehen“, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. Er habe erst jetzt davon erfahren. Trump versicherte aber, er habe bereits damals aus eigenem Antrieb im Sinne dieser Warnungen gehandelt.

0.04 Uhr: Twitter-Gründer Jack Dorsey spendet eine Milliarde Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus. Die Summe entspreche 28 Prozent seines Vermögens, schrieb Dorsey am Dienstag in dem vom ihm geführten Kurzbotschaftendienst. Konkret wolle er Anteile des ebenfalls von ihm gegründeten Online-Bezahldienstes Square im Wert von einer Milliarde Dollar (rund 926 Millionen Euro) an sein stiftungsähnliches Unternehmen Start Small übertragen.

0.02 Uhr: Auf dem vorläufigen Höhepunkt der Corona-Krise in New York hat der besonders heftig getroffene US-Bundesstaat 731 Tote an nur einem Tag verzeichnet. Insgesamt lag die Zahl der Toten damit bei etwa 5500, wie Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz sagte. In den vergangenen Tagen waren um die 600 Patienten in dem Staat gestorben.

Der Gouverneur machte aber wegen anderer, sinkender Zahlen – vor allem die neu eingelieferter Patienten – Hoffnung: „Soweit wir sehen, gibt es eine Abflachung (der Kurve) oder ein mögliches Plateau. Das liegt an dem, was wir tun. Und wir müssen es weiter tun.“ In New York mit seinen knapp 20 Millionen Einwohnern gelten seit Wochen strenge Ausgangsbeschränkungen.

Medizinische Mitarbeiter in Schutzkleidung rollen eine Leiche zu einem Kühlanhänger, der als behelfsmäßige Leichenhalle in einem New Yorker Krankenhaus dient. Foto: John Minchillo / dpa

Dienstag, 7. April 2020: Coronavirus in den USA – Zwölf Tote bei New Yorker Polizei

21.21 Uhr: Wegen der Coronavirus-Krise will die US-Regierung geplante Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen um 250 Milliarden Dollar (rund 230 Milliarden Euro) erhöhen. US-Finanzminister Steve Mnuchin schrieb auf Twitter, er habe mit Anführern von Republikanern und Demokraten im Kongress über die zusätzlichen Finanzmittel beraten. Kleine und mittlere Unternehmen müssten an das Geld kommen, das sie zum Überleben benötigten.

19.01 Uhr: Ein ranghoher Berater von US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge bereits Ende Januar vor einer Coronavirus-Pandemie gewarnt, in deren Folge Hunderttausende Amerikaner ums Leben kommen könnten. Die Bevölkerung in den USA wäre dem Virus „schutzlos“ ausgeliefert, weil es bislang weder Immunität noch eine Impfung dagegen gebe, schrieb Trumps Handelsberater Peter Navarro demnach an den Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses. Trump selbst beteuerte noch bis Anfang März öffentlich, das Virus sei für die USA kein Grund zur Sorge.

„Dieser fehlende Schutz erhöht das Risiko, dass das Coronavirus zu einer vollständigen Pandemie wird, die das Leben von Millionen Amerikanern gefährden könnte“, schrieb Navarro der „New York Times“ zufolge in dem Memorandum vom 29. Januar. Bei einem ungünstigen Verlauf könnten in den USA mehr als eine halbe Million Menschen an den Folgen einer solchen Epidemie sterben, hieß es demnach weiter. Navarro forderte deshalb, keine Einreisen aus China mehr zuzulassen.

In einem zweiten Schreiben an Trump vom 23. Februar warnte Navarro, bis zu 100 Millionen Amerikaner könnten sich mit dem neuartigen Coronavirus infizieren und bis 1,2 Millionen Menschen könnten sterben. Dadurch würde wirtschaftlicher Schaden in Höhe von Billionen US-Dollar entstehen, warnte Navarro der Webseite „Axios“ zufolge. Ein ranghoher Beamter erklärte demnach, viele in der Regierung seien zunächst in Bezug auf Navarros Schreiben skeptisch gewesen, zumal er für eine sehr harte Linie im Umgang mit China bekannt sei.

17.50 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Umgang mit dem Coronavirus Versagen und übermäßige China-Hörigkeit vorgeworfen. Die Organisation habe es „wirklich vermasselt“, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Obwohl die USA einen großen Teil des WHO-Budgets zahlten, sei die Organisation zu sehr auf China ausgerichtet. „Wir werden uns das gut ansehen“, schrieb er weiter. Die Empfehlung der WHO, die Grenzen nicht für Reisende aus China zu schließen, sei „falsch“ gewesen. „Wieso gaben sie uns so eine falsche Empfehlung?“, fragte Trump.

Im von Trump geschätzten konservativen Nachrichtensender Fox News kritisierten mehrere Experten zuletzt, dass die in Genf ansässige WHO im Bann Chinas stehe. Die Organisation hätte die Welt früher und drastischer warnen müssen, argumentierten sie. Zudem stieß ihnen übel auf, dass die WHO China wiederholt für den Umgang mit der eigenen Epidemie des neuartigen Coronavirus gelobt hatte.

New Yorker Polizei stark von Corona-Epidemie betroffen

17.43 Uhr: Die New Yorker Polizei ist von der Corona-Pandemie schwer betroffen. Mindestens zwölf Mitarbeiter seien bereits in Zusammenhang mit mutmaßlichen Coronavirus-Infektionen gestorben, berichtete der Nachrichtensender CNN am Dienstag. Mehr als 2000 weitere Mitarbeiter seien mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Fast 7000 Polizeibeamte hätten sich aus den unterschiedlichsten Gründen krank gemeldet und könnten derzeit nicht zum Dienst erscheinen, das seien rund 20 Prozent der uniformierten Einsatzkräfte des NYPD.

Bürgermeister Bill de Blasio betonte allerdings bei einer Pressekonferenz, die Situation bessere sich allmählich. Immer mehr Polizisten würden sich nach überstandenen Krankheiten zurück zum Dienst melden. Es gebe derzeit keine Überlegungen, Aushilfs-Einsatzkräfte anzufordern. „Wir haben die Situation mit dem sehr großen Kader, den das NYPD hat, im Griff.“ Die New Yorker Polizeibehörde ist mit rund 50.000 Mitarbeitern die größte des Landes.

14.59 Uhr: 1343 Menschen sind innerhalb von 24 Stunden nach einer Coronavirus-Infektion in den USA gestorben: Das ging am Dienstag aus der Daten-Erhebung der der amerikanischen Universität Johns Hopkins für den Montag hervor. Am Sonntag waren es noch rund 1200 Tote gewesen.

Die USA haben damit die höchste Infektionszahl aller Länder. Die Fallzahlen lassen sich wegen der unterschiedlichen Testquote und erwarteten hohen Dunkelziffer jedoch nur begrenzt vergleichen.

5.14 Uhr: Trotz der Corona-Krise soll es im US-Bundesstaat Wisconsin an diesem Dienstag nun doch die geplante Vorwahl geben. Das Oberste Gericht habe die angeordnete Verschiebung durch Gouverneur Tony Evers aufgehoben, schrieb der Vorsitzende der Demokratischen Partei in Wisconsin, Ben Wikler, am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter. „Tausende werden aufwachen und müssen sich entscheiden, ob sie ihr Wahlrecht ausüben oder gesund und sicher bleiben wollen“, erklärte Gouverneur Evers. Das Urteil lasse zu, dass die Wahl wie geplant laufe – gegen den Rat von Gesundheitsexperten und mit einem „extremen Risiko“ für die Öffentlichkeit. Lesen Sie hier: Die Corona-Krise legt auch Joe Biden weitgehend lahm

Trump: „Am Ende dieses Tunnels ist gewaltiges Licht“

4.13 Uhr: Der Kampf gegen das Coronavirus geht nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in den USA in dieser Woche in eine „entscheidende und schwierige Phase“. „Wir werden eine harte Woche haben, wir werden vielleicht etwas mehr als eine harte Woche haben“, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. „Aber am Ende dieses Tunnels ist gewaltiges Licht.“

Er hob die Bundesstaaten New York und New Jersey hervor – dort ist die Situation besonders angespannt. „Wir werden dieses Virus schlagen, wir werden es zusammen schlagen“, sagte Trump.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, der Virologe Anthony Fauci, zeigte sich angesichts des Rückgangs der Zahl der neu in den Krankenhäusern in New York aufgenommenen Patienten und der Zahl der dort Intubierten vorsichtig optimistisch.

„Das ist die Art von guten Zeichen, nach denen man sucht“, sagte er. „Man fängt nicht mal an, darüber nachzudenken, vorzeitig einen Sieg zu verkünden, aber das ist das erste, was man sieht, wenn man die Wende sieht.“ Es bleibe noch viel zu tun. „Wir müssen realisieren, dass das trotz all des Leidens und des Todes ein Hinweis darauf ist, dass das, was wir getan haben, funktioniert hat.“ Jetzt gelte es, damit weiterzumachen, um aus der Krise herauszukommen.

US-Präsident Donald Trump am Montag während seines täglichen Briefings zur Corona-Krise im Weißen Haus. Foto: Alex Brandon / dpa

2.02 Uhr: US-Präsident Donald Trump und sein möglicher Wahlrivale Joe Biden haben ein Telefongespräch über die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie geführt. Es sei ein „wirklich wunderbares, warmes Gespräch“ gewesen, sagte Trump am Montag während seines täglichen Briefings zur Corona-Krise im Weißen Haus. Eine Sprecherin Bidens sprach von einem „guten“ Gespräch.

Die Politiker hätten sich über mögliche Maßnahmen im Kampf gegen die Krise ausgetauscht. Einzelheiten des Gesprächs wurden nicht bekannt. Einige Tage vor dem Telefonat hatte der Präsident bekundet, er habe Biden schon immer für einen „netten Kerl“ gehalten. Trump hatte sich in der Vergangenheit allerdings immer wieder über die Präsidentschaftsambitionen Bidens heftig mokiert. So verpasste er dem früheren Vizepräsidenten den Beinamen „Schläfriger Joe“.

Montag, 6. April 2020: Coronavirus in den USA – Mehr als 1200 Tote binnen 24 Stunden

21.02 Uhr: Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, hat in letzter Minute eine Verschiebung der ursprünglich für Dienstag geplanten Vorwahl in dem Bundesstaat angeordnet. Demnach soll die Abstimmung auf den 9. Juni verlegt werden. Am Dienstag soll nach Evers’ Plänen das Parlament in Wisconsin über die Terminänderung beraten.

Bereits zuvor hatte es zwischen Demokraten und Republikanern in dem Bundesstaat hitzige Diskussionen über eine mögliche Verschiebung der Wahl gegeben. Evers beklagte, es habe keine parlamentarische Lösung gegeben, daher habe er sich für die Verordnung entschieden. „Ich kann nicht guten Gewissens zusehen und nichts tun“, sagte Evers zu dem kurzfristigen Schritt. Er sei verpflichtet, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Zuvor hatten bereits diverse andere Bundesstaaten ihre ursprünglich für März und April angesetzten Abstimmungen wegen der Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

20.12 Uhr: In den USA sind inzwischen mehr als 10.000 Coronavirus-Tote zu beklagen. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg bis Montag auf 347.000, deutlich mehr als in jedem anderen Land der Welt. Das geht aus Daten der amerikanischen Universität Johns Hopkins hervor.

Die USA, ein Land mit 330 Millionen Einwohnern, sind gemessen an den absoluten Zahlen der nachgewiesenen Infizierten am stärksten von der Corona-Krise betroffen. Die Fallzahlen in einzelnen Ländern lassen sich wegen der unterschiedlichen Testquote und erwarteten hohen Dunkelziffer jedoch nur begrenzt vergleichen.

18.37 Uhr: Der Shutdown in New York bis Ende April verlängert. „Jetzt ist nicht die Zeit, lax zu sein“, sagte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo am Montag. Schulen und nicht dringend benötigte Geschäfte im Bundesstaat New York und in der gleichnamigen Millionenstadt würden bis zum 29. April geschlossen bleiben.

Er wisse, dass dies schlecht für die Wirtschaft sei, sagte Cuomo. Die Gesundheit gehe aber vor. Der Gouverneur betonte, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus – Ausgangsbeschränkungen und Abstandhalten – würden Wirkung zeigen.

130.000 Coronavirus-Infektionen in New York

18.05 Uhr: Allein im Bundesstaat und der Millionenmetropole New York sind bislang mehr als 130.000 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Wie Gouverneur Andrew Cuomo am Montag bekannt gab, sei die Zahl der Coronavirus-Toten auf 4758 gestiegen. Es sei der zweite Tag in Folge, in dem die Zahl der binnen 24 Stunden gestorbenen New Yorker um die 600 lag.

Cuomo ermahnte die Bürgerinnen und Bürger, sich weiter an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Es sei noch nicht die Zeit, die Maßnahmen zu lockern. Es gehe nicht nur um ihr eigenes, sondern auch um das Leben anderer.

Coronaviurs-Krise in New York: Bei mehr als 130.000 Menschen in der Stadt und dem Bundesstaat an der Ostküste sind Infektionen nachgewiesen worden, fast 5000 Menschen sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Foto: BRYAN R. SMITH / AFP

10.32 Uhr: Sängerin Pink hatte nach eigenen Angaben Angst um ihren mit dem Coronavirus erkrankten Sohn Jameson (3). „Es gab viele Nächte, in denen ich geweint habe, und ich habe noch nie in meinem Leben mehr gebetet“, sagte die Mutter von zwei Kindern, wie das US-Promimagazin „People“ am Sonntag (Ortszeit) berichtete.

Ihr Sohn sei „sehr, sehr krank“ gewesen. Er habe „das Schlimmste davon gehabt“, sagte Pink über die Erkrankung Covid-19. Sie habe drei Wochen jeden Tag die Symptome ihres Sohns aufgeschrieben. „Es war für uns beide eine Achterbahnfahrt“, sagte Pink. Es gebe niemanden, der vor dem Coronavirus sicher sei. So sei auch nicht garantiert, dass Kinder davon verschont blieben.

Die Sängerin war nach eigenen Angaben selbst positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Ihr Mann Carey Hart und ihre achtjährige Tochter Willow dagegen seien beide gesund geblieben. Sie selbst und ihr Sohn seien mittlerweile negativ auf das Virus getestet, schrieb Pink auf Instagram.

10.21 Uhr: Die USA haben Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätten für die Berliner Polizei bestimmte Schutzmasken in die USA umgeleitet. „Die Regierung der Vereinigten Staaten hat nichts unternommen, um für Deutschland bestimmte 3M-Lieferungen umzuleiten, noch wussten wir irgendetwas von solchen Sendungen“, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin.

„Die USA arbeiten mit ihren Partnern und Verbündeten solidarisch daran, humanitäre Hilfe für bedürftige Länder bereitzustellen und alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen.“ Man sei besorgt „über die allgegenwärtigen Versuche, die internationalen Anstrengungen durch Desinformationskampagnen ohne Angaben von Quellen zu spalten“.

8.15 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie produziert der US-Computerhersteller Apple jetzt gemeinsam mit Zulieferern Gesichtsschutz für medizinisches Personal. Dies teilte Apple-Chef Tim Cook am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter mit. Die erste Lieferung sei vorige Woche an ein Krankenhaus in den USA gegangen, und das Feedback der Ärzte sei sehr positiv gewesen. Künftig sollen davon eine Million pro Woche hergestellt und bald auch über die USA hinaus verteilt werden. Der Schutz ist durchsichtig und bedeckt große Teile des Gesichts.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

7.27 Uhr: Die Schauspielerin und Sängerin Rita Wilson ist erstmals nach ihrer Coronavirus-Infizierung wieder aufgetreten. Das berichtet „CNN“. Wilson sang die Nationalhymne bei einem Autorennen in Bristol. Dies war ihr erster öffentlicher Auftritt seit sie und ihr Ehemann Tom Hanks vor rund vier Wochen in Australien bekannt gaben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

6.37 Uhr: Der kürzlich vom Pentagon gefeuerte Kommandant eines US-Flugzeugträgers, auf dem sich das Coronavirus ausgebreitet hatte, ist laut einem Zeitungsbericht selber positiv auf den Erreger getestet worden. Kapitän Brett Crozier habe Symptome der Infektion gezeigt, noch bevor er am Donnerstag entlassen wurde, berichtete die „New York Times“ am Sonntag.

Crozier war wegen eines an die Medien gelangten Brandbriefs zur Lage an Bord der „USS Theodore Roosevelt“ seines Postens enthoben worden. Der Offizier hatte auf eine Evakuierung des Schiffes gepocht. „Wir befinden uns nicht im Krieg. Es müssen keine Seeleute sterben“, wurde er von US-Medien zitiert.

4.35 Uhr: Boeing dehnt den wegen der Corona-Krise verhängten Produktionsstopp an seinem Hauptwerk im US-Bundesstaat Washington für unbestimmte Zeit aus. Die Fabrik in Everett und auch die anderen Werke in dem Westküstenstaat bleiben bis auf Weiteres geschlossen, wie der US-Flugzeugbauer am Sonntag mitteilte. Der Produktionsstopp gilt bereits seit dem 25. März und war zunächst auf zwei Wochen begrenzt gewesen.

Trump fordert Amerikaner auf, für Krankenschwestern und Ärzte zu beten

3.46 Uhr: In den USA nähert sich die Zahl der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie der Marke von 10.000 an. Binnen 24 Stunden starben weitere mehr als 1200 Menschen an der Infektion, wie am Sonntag aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging. Die Gesamtzahl der Todesopfer in den USA stieg bis zum Abend (Ortszeit) auf 9633. Die Zahl der verzeichneten Corona-Infektionsfälle wuchs auf mehr als 337.200.

Der Aufseher der US-Gesundheitsdienste, Jerome Adams, warnte, dass auf die Vereinigten Staaten besonders schwere Tage zukämen. Dies werde die „härteste und traurigste Woche“ werden, welche die meisten US-Bürger bisher in ihrem Leben erlebt hätten, sagte Adams im Fernsehsender Fox News.

2.57 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner angesichts der verheerenden Corona-Epidemie aufgefordert, für Krankenschwestern und Ärzte zu beten. Die Mitarbeiter im Gesundheitswesens zögen jeden Tag trotz „enormer Gefahr“ gegen das Coronavirus „in den Krieg“, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) im Weißen Haus vor Journalisten. „Es ist ein sehr harter Feind“, sagte Trump.

Der Präsident dankte ausdrücklich auch den Angestellten von Logistikunternehmen und Einzelhändlern, die die Versorgung im Land aufrecht erhielten. Mit Blick auf das bevorstehende Osterfest sagte Trump: „Ich würde darum bitten, dass alle Amerikaner beten für die heldenhaften Ärzte und Krankenschwestern, für die Lasterfahrer, für die Angestellten im Supermarkt und für alle, die in dieser Schlacht kämpfen.“

2.22 Uhr: Ein Tiger in einem Zoo in New York hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die vier Jahre alte Tigerdame Nadia sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte der Bronx Zoo am Sonntag mit. „Es ist – unseres Wissen nach – das erste Mal, dass ein wildes Tier sich durch einen Menschen mit Covid-19 angesteckt hat“, sagte der leitende Tierarzt des Zoos, Paul Calle, dem Magazin „National Geographic“

Nadia gehört zur Gattung des Malaysia-Tigers. Auch ihre Schwester Azul, zwei Sibirische Tiger und drei afrikanische Löwen im Zoo der Bronx zeigten den Angaben zufolge mögliche Symptome des Coronavirus. Sie litten unter trockenem Husten und schwachem Appetit. Die Wildlife Conservation Society zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich die Großkatzen und Löwen vollständig erholen werden. Mehr dazu hier: Coronavirus: Tiger im New Yorker Bronx Zoo infiziert

Sonntag, 5. April 2020: Coronavirus – Trump schwört USA auf harte Zeiten ein

20.07 Uhr: Der Parteitag der US-Demokraten zur Nominierung des Präsidentschaftskandidaten könnte nach Ansicht des Favoriten Joe Biden „virtuell“ abgehalten werden. „Wir können möglicherweise nicht 10.000, 20.000, 30.000 Menschen an einem Ort zusammenbringen“, falls die Coronavirus-Pandemie bis Mitte August nicht eingedämmt worden sei, sagte Biden am Sonntag dem Sender ABC.

Wegen der Coronavirus-Pandemie war der Parteitag bereits von Juli auf Mitte August verschoben worden. Bei dem Treffen soll der Herausforderer von US-Präsident Donald Trump bei der Wahl im November gekürt werden.

Das Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten ist inzwischen zu einem Duell zwischen Ex-Vizepräsident Biden und dem linksgerichteten Senator Bernie Sanders geworden. Biden ist zwar klarer Favorit; Wahlkampf und Vorwahlen sind wegen der Coronavirus-Pandemie aber faktisch zum Erliegen gekommen. Beide Bewerber sitzen in ihren Häusern fest.

Biden sagte dem Sender ABC, falls er während der Pandemie öffentlich auftreten sollte, würde er den Rat der US-Gesundheitsbehörden befolgen und eine Maske tragen. US-Präsident Trump hatte den Bürgern am Freitag das Tragen einer Maske empfohlen, es für sich selbst aber ausgeschlossen. „Er mag es vielleicht nicht, wie er mit Maske aussieht, aber im Grunde genommen sollte man der Wissenschaft folgen“, sagte Biden.

• Hintergrund: Darum gefährdet die Corona-Krise Trumps Widerwahl

Der frühere US-Vizepräsident und aktuelle Präsidentschaftskandidat Joe Biden. Foto: SAUL LOEB / AFP

18.06 Uhr: Der US-Bundesstaat New York hat erneut einen drastischen Anstieg der Corona-Todesfälle verzeichnet. 594 Menschen seien binnen 24 Stunden an Covid-19 gestorben, sagte am Sonntag Gouverneur Andrew Cuomo. Insgesamt gebe es nun 4159 Tote. Die meisten Infizierten starben in der Ostküstenmetropole New York City.

Am Samstag hatte der Bundesstaat noch 630 neue Todesfälle binnen eines Tages gemeldet. Es sei noch zu früh, um zu beurteilen, ob die leichte Abschwächung des Anstiegs statistisch relevant sei, sagte Cuomo.

17.44 Uhr: Rechenmodelle zur Ausbreitung und zu den Folgen der Corona-Krise in den USA verheißen nichts Gutes. Donald Trumps wichtigste Berater in der Krise, Deborah Birx und Anthony Fauci, halten es für möglich, dass bereits Mitte April die Zahl der Todesfälle auf 2600 ansteigen wird – pro Tag. Demnach hätten die USA bis Juni mit 90.000 Toten zu rechnen, also fast doppelt so viele, wie sie im Vietnamkrieg zu beklagen hatten.

Wissenschaftler und Ärzte haben indes nicht nur im Kampf gegen die Pandemie viel zu tun – sondern auch mit den verbalen Aufräumarbeiten, die durch viele falsche und irreführende Aussagen ihres Präsidenten nötig werden. Lesen Sie hier den jüngsten Bericht unseres USA-Korrespondenten: „Wie Donald Trump die Corona-Katastrophe verschlimmert“

14.11 Uhr: Die US-Regierung will die amerikanische Öl- und Gasindustrie angesichts des jüngsten Preisverfalls mit allen verfügbaren Mitteln unterstützen. Falls es nötig sei, könnten auch neue Zölle auf Ölimporte erwogen werden, sagte Präsident Donald Trump am Samstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. In der wichtigen Industrie stünden in den USA jetzt Tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. „Ich werde tun, was auch immer nötig ist“, versprach er. „Ich bin ein großer Fan unseres großen Energiegeschäfts“, sagte Trump. „Wir werden uns um unser Energiegeschäft kümmern“, fügte er hinzu.

Trump schwört US-Bürgerinnen und -Bürger auf harte Zeiten in der Corona-Krise ein

4.10 Uhr: Der Ostküstenstaat New York und die gleichnamige Metropole sind derzeit am schlimmsten von der Coronavirus-Epidemie betroffen. Dort gab es bislang rund 113.000 bekannte Infektionen und rund 3600 Tote. Gouverneur Andrew Cuomo erklärte, es werde händeringend daran gearbeitet, sich auf den bevorstehenden Höhepunkt der Epidemie vorzubereiten. Krankenhausmitarbeiter schieben Leichen aus einer Hintertür des Wyckoff Heights Medical Center in New York zu Kühlwagen, die vorübergehend als Leichenhalle dienen. Foto: Dan Herrick / dpa

„Je mehr Zeit wir haben, die Kapazität des Systems zu verbessern, desto besser“, sagte er vor Journalisten. Er hoffe, dass New York die Epidemie dank der ergriffenen Schutzmaßnahmen bald überstehen könne. „Ich will, dass das alles vorbei ist“, sagte er.

3.05 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die Vereinigten Staaten angesichts steigender Opferzahlen der Coronavirus-Epidemie auf harte Zeiten eingeschworen. Es werde in den nächsten zwei Wochen „viele Tote geben, leider“, sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Die kommende und die darauffolgende Woche würden vermutlich die schlimmsten sein, sagte Trump.

Allein am Samstag kamen in den USA der Universität Johns Hopkins zufolge mehr als 1000 Menschen infolge der Lungenerkrankung Covid-19 ums Leben. Die Zahl der bekannten Infektionen überschritt die Marke von 300.000 – deutlich mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Samstag, 4. April 2020: New York in Corona-Krise vor entscheidender Woche

19.02 Uhr: Im Bundesstaat New York sind binnen 24 Stunden 630 infizierte Menschen gestorben. Dies sei der höchste Anstieg der Opferzahl innerhalb eines Tages, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Samstag. Insgesamt starben in dem Bundesstaat inzwischen 3565 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Die Zahl der Infizierten in dem Bundesstaat erhöhte sich auf knapp 114.000, das sind nur rund 6000 weniger als in ganz Italien. Mit insgesamt mehr als 278.000 Infizierten sind die USA das Land mit den meisten Ansteckungsfällen weltweit. Alleine in New York City gibt es mehr als 63.000 Corona-Fälle. Nach Angaben von Gouverneur Cuomo haben sich 85.000 Freiwillige gemeldet, um den Kampf gegen das Coronavirus in dem Bundesstaat zu unterstützen.

Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, rief alle ausgebildeten Fachkräfte in der Stadt zu Hilfseinsätzen in den Krankenhäusern auf. „An alle, die noch nicht an diesem Kampf teilnehmen – wir brauchen Euch“, sagte er in einem auf Twitter verbreiteten Video. Sein Appell richte sich an Ärzte, Krankenpfleger und Atemtherapeuten. Nach Angaben des Bürgermeisters benötigt die Stadt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im April und Mai 45.000 zusätzliche Fachkräfte.

18.15 Uhr: Der Epidemie-Hotspot New York nach steuert Einschätzung von Gouverneur Andrew Cuomo auf den Gipfelpunkt der Corona-Krise zu. Auf Basis verschiedener Projektionen erwarte er dies in etwa einer Woche, sagte er am Samstag bei seiner täglichen Pressekonferenz. „Mir wäre lieber, der Gipfelpunkt wäre morgen. Ich will, dass das alles vorbei ist.“

Im Bundesstaat New York mit rund 19 Millionen Einwohnern hätten sich bislang knapp 114.000 Menschen mit dem Erreger infiziert, sagte Cuomo. Das sind rund 10.000 mehr als noch am Freitag. 3565 Menschen starben, mehr als 500 davon seit Freitag. Der Ostküstenstaat ist derzeit mit seinen Infizierten-Zahlen das Epizentrum der Coronavirus-Krise in den USA – auch weil dort deutlich mehr getestet wird als in anderen Bundesstaaten.

16.04 Uhr: Der größte US-Einzelhandelskonzern will mit neuen Maßnahmen die Verbreitung des Coronavirus verringern: Ab kommender Woche wird Walmart die Flure zwischen den Regalen als Einbahnstraßen markieren, damit es für Einkäufer leichter wird, engen Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Zudem wird der Einlass für die meist riesigen Walmarkt-Läden künftig auf etwa ein Fünftel der maximalen Kapazität begrenzt. Demnach sollen nun etwa pro 90 Quadratmeter Ladenfläche nur noch fünf Kunden erlaubt sein, wie das Unternehmen am Freitag (Ortszeit) erklärte. Mitarbeiter würden dafür am Eingang die Kunden abzählen und begrenzen, hieß es.

Walmart beschäftigt in den USA in Tausenden Läden nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Mitarbeiter. Andere große US-Einzelhändler wie Target, der 1900 Läden betreibt, hatten wegen der Corona-Epidemie zuletzt bereits ähnliche Schutzmaßnahmen angekündigt.

9.46 Uhr: In der Corona-Krise steht New York nach Einschätzung von Bürgermeister Bill de Blasio vor einer entscheidenden Woche. Die Situation in den Krankenhäusern werde sich in der kommenden Woche zuspitzen, sagte de Blasio bei einer Pressekonferenz. „Wir werden einen riesigen Schwall erleben.“ Der Sonntag sei „ein entscheidender Moment, an dem wir ausgestattet und vorbereitet sein müssen, für den sehr schwierigen Kampf, den wir vor uns haben“.

Den Krankenhäusern der Stadt fehle es derzeit vor allem an Personal und Beatmungsgeräten, die Beschaffung sei ein Wettlauf gegen die Zeit. „In der modernen Geschichte unser Stadt ist es fast unvorstellbar – aber ich glaube, dass wir es schaffen können, wenn wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen.“

7.08 Uhr: Die US-Regierung rät entgegen der bislang geltenden Richtlinien nun auch zum Tragen von Gesichtsmasken als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. „Das ist freiwillig“, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitagabend (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus.

Die Empfehlung gelte für Masken aus Stoff, die man zum Beispiel zu Hause machen könne, nicht aber für medizinische Schutzmasken. Diese müssten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben. Trump betonte, die neue Maßnahme ersetze die bisher empfohlenen Schutzmaßnahmen nicht, sondern ergänze sie.

Entgegen der Empfehlung will Trump keine Schutzmaske tragen: „Im Oval Office zu sitzen, hinter diesem schönen Resolute Desk (dem Schreibtisch des Präsidenten im Weißen Haus), dem großartigen Resolute Desk – ich denke, eine Gesichtsmaske zu tragen, wenn ich Präsidenten, Ministerpräsidenten, Diktatoren, Könige, Königinnen grüße, ich weiß nicht, irgendwie sehe ich das für mich selbst nicht. Sehe ich einfach nicht. Vielleicht werde ich meine Meinung ändern.“

6.34 Uhr: US-Sängerin Pink hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab die zweifache Mutter am Freitagabend (Ortszeit) auf Instagram bekannt. Vor zwei Wochen hätten sie und ihr dreijähriger Sohn Jameson Anzeichen von Covid-19 gehabt.

Glücklicherweise hätte ihr Arzt schnell einen Test besorgen können, der bei ihr positiv ausfiel. Die ganze Familie habe sich zwei Wochen isoliert, alle seien nun gesund, teilte Pink mit.

Die Sängerin übte scharfe Kritik an Washington, nicht schnell und umfassend für Tests gesorgt zu haben. „Wir müssten Test kostenlos und breitflächig ermöglichen, um unsere Kinder, Familien, Freunde und Gemeinden zu schützen“, fordert der Star.

Sie werde eine Million Dollar für das Gesundheitswesen spenden – zu gleichen Teilen für eine Klinik in Philadelphia, an der ihre Mutter 18 Jahre lang arbeitete, und für eine Krisenkasse der Stadt Los Angeles. Pink dankte den „Helden“ im Gesundheitswesen und ermahnte ihre Fans: „Bitte bleibt Zuhause“. Welche Promis noch mit dem Coronavirus infiziert sind.

1.53 Uhr: Die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 ist innerhalb von 24 Stunden um mehr als 1000 angestiegen. Die Opferzahl lag am Freitagabend (Ortszeit) nach Daten der Johns-Hopkins-Universität bei 7087 – nach 5949 am Abend zuvor. Der traurige Rekord war bis dahin von Italien mit 969 verzeichneten Corona-Toten am 27. März gehalten worden.

Diesen Angaben zufolge sind in den USA inzwischen mehr als 275.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Höhepunkt der Pandemie wird am 16. April erwartet.

0.25 Uhr: Die USA wollen den Export knapper medizinischer Schutzausrüstung verbieten. Darunter fallen Atemschutzmasken des Typs N95, Operationshandschuhe und andere Produkte.

Donald Trump betonte, wenn bestimmte Länder wie etwa Spanien große Probleme hätten und längerfristige Bestellungen aufgegeben hätten, werde er solche Lieferungen nicht stoppen. Das wäre unfair, sagte der Präsident.

Das US-Unternehmen 3M, das unter anderem Atemschutzmasken herstellt, äußerte sich kritisch zu der Anweisung aus dem Weißen Haus. Diese habe erhebliche humanitäre Auswirkungen für bestimmte Länder. Außerdem könne der Schritt nach sich ziehen, dass andere Staaten ebenfalls den Export solcher Produkte in die USA aussetzten, was in der aktuellen Lage kontraproduktiv wäre.

Freitag, 3. April 2020: Mehr als 100.000 Infizierte in New York

22.14 Uhr: Das Weiße Haus verschärft die Maßnahmen, um die Gefahr einer Infektion von US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence mit dem Coronavirus einzudämmen. Jeder, von dem erwartet werde, dass er sich in unmittelbarer Nähe von Trump oder Pence befinde, werde getestet, teilte der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses, Judd Deere, mit. Die Maßnahme gelte von Freitag an. Damit solle auch festgestellt werden, ob die betroffenen Personen womöglich das hochansteckende Virus in sich trügen, ohne Symptome zu zeigen. Das Weiße Haus will eine Coronavirus-Infektion von US-Präsident Donald Trump (l) und US-Vizepräsident Mike Pence verhindern. Foto: Evan Vucci / dpa

Trump war am Donnerstag ein zweites Mal negativ auf das Coronavirus getestet worden – dieses Mal mit einem neuen Schnelltest. Trump sagte, das Resultat habe innerhalb von „14 oder 15 Minuten“ vorgelegen. Der Test selbst habe „buchstäblich eine Minute“ gedauert und sei deutlich angenehmer als die erste Untersuchung gewesen.

Bereits Mitte März hatte sich Trump auf das Coronavirus testen lassen, damals unter öffentlichem Druck. Trump war zuvor bei einem Besuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in seinem Feriendomizil Mar-a-Lago mit mindestens zwei Personen in Kontakt gewesen, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

18.27 Uhr: In den USA sind inzwischen rund 35.000 Soldaten für den Kampf gegen das Coronavirus im Einsatz. Etwa 19.700 Soldaten der Nationalgarde unterstützen örtliche Behörden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, erklärte das Verteidigungsministerium . Weitere 15.000 Soldatinnen und Soldaten der Streitkräfte seien im Auftrag der Katastrophenschutzbehörde Fema damit befasst, Feldlazarette in besonders betroffenen Gebieten zu errichten, hieß es.

Zudem betreibt die US-Marine zwei Lazarettschiffe mit jeweils rund 1000 Besatzungsmitgliedern, die angesichts der Covid-19-Epidemie Krankenhäuser in den Städten New York und Los Angeles entlasten sollen. Innerhalb der US-Streitkräfte gibt es inzwischen knapp 1000 bekannte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, weitere 500 bei zivilen Angestellten und Familienangehörigen, wie das Ministerium erklärte.

17.42 Uhr: Im US-Bundesstaat New York gibt es inzwischen mehr als 100.000 bestätigte Infektionen. Die Zahl der Toten sei innerhalb eines Tages um 562 auf fast 3000 angestiegen, sagte Gouverneur Andrew Cuomo. Knapp 15.000 Patienten würden wegen der Lungenerkrankunng derzeit in Krankenhäusern des Bundesstaats behandelt, knapp 4000 davon auf Intensivstationen, sagte Cuomo.

Der Gouverneur bat erneut um mehr Hilfe aus anderen Landesteilen, die derzeit noch nicht so stark vom Virus Sars-CoV-2 betroffen sind. New York sei derzeit „die Speerspitze“ und brauche Hilfe. Sobald sich die Lage beruhige, werde New York anderen stärker betroffenen Landesteilen helfen, versprach Cuomo. Er betonte: „Gegenseitige Hilfe ist die einzige Lösung.“

16.23 Uhr: Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing verliert einen weiteren Großauftrag für seinen Problemflieger 737 Max. Die Flugzeugleasinggesellschaft Avolon storniert aufgrund der Corona-Krise eine Bestellung über 75 der Jets. Bei Abschluss des Deals 2017 war der Auftrag laut Boeing inklusive einer Kaufoption für 20 weitere 737-Max-Jets nach Listenpreisen fast 11 Milliarden Dollar (10,2 Mrd Euro) wert.

14.02 Uhr: Wegen der verschleppten Vorsorge für den Pandemie-Fall gerät US-Präsident Trump zunehmend unter Druck. Lesen Sie hier in unserem aktuellen Bericht , welcher Kritik er sich ausgesetzt sieht – und warum ihm das die Wiederwahl kosten könnte.

8.22 Uhr: US-Starmoderatorin Oprah Winfrey (65) hat angekündigt, zehn Millionen US-Dollar (umgerechnet gut neun Millionen Euro) für Corona-Hilfsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. „Ich spende, um Amerikanern während dieser Pandemie in Städten, im ganzen Land und in Gebieten, in denen ich aufgewachsen bin, zu helfen“, schrieb sie am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter.

I am donating $10 million overall to help Americans during this pandemic in cities across the country and in areas where I grew up. For more on this Fund and how everyone can be of service, watch this free AppleTV+ conversation here: https://t.co/n7L6drnpcV — Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020

7.22 Uhr: US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat angesichts der Corona-Krise für eine Lockerung der US-Sanktionen gegen den Iran plädiert. Dadurch solle die humanitäre Not im Iran gelindert werden, erklärte der frühere Vizepräsident am Donnerstag. Konkret forderte Biden ein Sonderprogramm, das es Banken und Unternehmen erlaubt, im Iran zu operieren. Dabei sollen Sonderlizenzen für den Verkauf von Medikamenten und medizinischem Gerät ausgestellt werden.

Der frühere Stellvertreter von Ex-Präsident Barack Obama forderte auch US-Garantien für internationale Hilfsorganisationen, dass sie für Einsätze im Iran nicht sanktioniert werden. Biden erklärte die von Präsident Donald Trump verfolgte Politik des „maximalen Drucks“ gegenüber Teheran für gescheitert. Diese habe lediglich dazu geführt, dass die Feindseligkeit der iranischen Führung zugenommen habe.

6.31 Uhr: 1169 Coronavirus-Tote in von 24 Stunden: In den USA ist die bislang weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das neuartige Virus innerhalb eines Landes an einem Tag verzeichnet worden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wurden diese Fälle zwischen Mittwoch 20.30 Uhr US-Ostküstenzeit und der gleichen Uhrzeit am Donnerstagabend registriert. Der traurige Rekord war bislang von Italien mit 969 verzeichneten Corona-Toten am 27. März gehalten worden.

Insgesamt zählte die Johns-Hopkins-Universität bis Donnerstagabend 5926 Todesopfer in den USA. Laut den Prognosen der US-Regierung könnten in den USA zwischen 100.000 und 240.000 Menschen an der von dem Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 sterben.

Coronavirus-Krise in den USA: Das Flugzeug des Football-Teams der New England Patriots hat Atemschutzmasken aus China in die USA gebracht. Foto: Jim Davis / dpa

3.12 Uhr: Mit dem Flugzeug des Football-Teams New England Patriots sind mehr als eine Million Atemschutzmasken aus China in die USA geflogen worden. Die Boeing 767 mit dem großen Patriots-Schriftzug landete am Donnerstagabend (Ortszeit) in Boston, dort wurde die Lieferung von der US-Nationalgarde entladen. Notwendig geworden war der ungewöhnliche Einsatz, weil Massachusetts’ Gouverneur Charlie Baker die Masken nach eigenen Angaben zwar in China kaufen konnte, aber keine Möglichkeit fand, sie in seinen Bundesstaat zu importieren.

2.37 Uhr: Über 27 Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherung sollen nach dem Willen des Weißen Hauses nicht für eine Behandlung wegen einer etwaigen Covid-19-Behandlung bezahlen müssen. US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Donnerstagabend im Weißen Haus: „Wir wollen, dass kein Amerikaner sich Sorgen machen muss darüber, einen Test oder eine Behandlung zu bekommen.“

Präsident Donald Trump habe die Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus angewiesen, Wege zu finden, wie die Regierung für Behandlungen der nicht krankenversicherten Amerikaner bezahlen könne. Man arbeite an einem Vorschlag für Trump, wie Coronavirus-Hilfsgelder dafür verwendet werden könnten, die Krankenhäuser direkt zu bezahlen.

0.55 Uhr: Das US-Verteidiungsministerium hat den Kapitän des US-Flugzeugträgers „USS Theodore Roosevelt“ entlassen: Kapitän Brett Crozier hatte wegen der Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen an Bord Alarm geschlagen. Crozier habe in der Krisensituation unnötige „Panik“ erzeugt und „schlechtes Urteilsvermögen“ gezeigt, begründete Marine-Staatssekretär Thomas Modly am Donnerstag (Ortszeit) die Entscheidung.

Modly kritisierte den an die Medien gelangten Brief, in dem der Kapitän die Zustände an Bord der „USS Roosevelt“ in dramatischen Worten beschrieben hatte, als irreführend. Zwar seien unter der Besatzung des an der US-Basis auf der Pazifikinsel Guam liegenden Schiffs 114 Corona-Infektionen aufgetreten. Doch sei es in keinem dieser Fälle zu einer schweren Erkrankung gekommen, sagte der Staatssekretär.

Donnerstag, 2. April 2020: Corona-Krise in den USA: Zehn Millionen neue Arbeitslose

21.41 Uhr: Das vom Coronavirus betroffene Kreuzfahrtschiff „Zaandam“ darf nach Angaben des Bürgermeisters von Fort Lauderdale in den Hafen der Stadt in Florida einlaufen. Die Küstenwache sowie verschiedene Behörden hätten sich darauf geeinigt, dass die „Zaandam“ und ihr Schwesterschiff „Rotterdam“ die Erlaubnis bekämen, im Hafen von Fort Lauderdale anzulegen, schrieb der Bürgermeister der Stadt, Dean Trantalis, am Donnerstag auf Twitter.

Auf der „Zaandam“ waren mehrere Passagiere positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Reederei Holland America Line – die sowohl die „Zaandam“ als auch die „Rotterdam“ betreibt – hatte am Montag mitgeteilt, vier Passagiere seien gestorben, andere seien in Lebensgefahr.

Trantalis erklärte, vereinbart seien diverse Schutzvorkehrungen, damit Infizierte nicht mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt kämen. Die Mehrzahl der Passagiere, die nicht krank sei und keine Symptome habe, solle mit Bussen direkt zu Flugzeugen gebracht werden, um Fort Lauderdale zu verlassen. Eine kleine Gruppe schwer kranker Passagiere solle in örtliche Krankenhäuser gebracht werden. Jene mit leichten Krankheitsverläufen oder Symptomen sollten an Bord in Quarantäne bleiben.

19.05 Uhr: Der derzeit besonders heftig getroffene US-Bundesstaat New York liefert nach Einschätzung von Gouverneur Andrew Cuomo einen Vorgeschmack darauf, wie sich die Corona-Krise in den gesamten Vereinigten Staaten abspielen wird. „In mancherlei Hinsicht haben wir hier die erste große Begegnung mit dem Virus“, sagte Cuomo am Donnerstag.

New York sei mit seinen rund 19 Millionen Einwohnern ein „Mikrokosmos der USA“, mit der gleichnamigen Millionenmetropole, aber auch „Landkreisen, wo es mehr Kühe als Menschen gibt“. Sich auf dem Land geschützt zu fühlen, sei eine „falsche Sicherheit“.

Insgesamt hätten sich bislang mehr als 92.000 Menschen im Bundesstaat mit dem Erreger Covid-19 angesteckt, rund 52.000 davon in der Millionenmetropole New York. 13.000 Patienten liegen im Bundesstaat deswegen im Krankenhaus. 2373 Menschen starben nach einer Infektion, das sind mehr als 300 neue Todesfälle seit Mittwoch. Modellen zufolge könnte es allein im Bundesstaat New York 16.000 Tote geben, sagte Cuomo.

Coronavirus-Krise: Rekord-Arbeitslosenzahlen im März

18.31 Uhr: Wegen der Coronavirus-Krise verschieben die US-Demokraten ihren für Juli geplanten Parteitag zur Nominierung ihres Präsidentschaftskandidaten. Der Parteitag in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin solle nun in der Woche vom 17. August stattfinden, teilte die Oppositionspartei am Donnerstag mit. Bei der Konferenz soll der Herausforderer von US-Präsident Donald Trump bei der Wahl im November gekürt werden. Favorit ist Joe Biden, aber Bernie Sanders hat sich noch nicht aus dem Rennen zurückgezogen.

17.22 Uhr: Coronavirus-Krise in den USA: Virologe Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, braucht inzwischen Personenschutz. Foto: Alex Brandon / dpa

Der Virologe Anthony Fauci, Experte in der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses, ist wegen Drohungen unter Personenschutz gestellt worden. Das bestätigten US-Sicherheitsbehörden am Donnerstag. Bei den Schutzmaßnahmen geht es laut „Washington Post“ nicht nur um Drohungen gegen den Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten – sondern auch um „unwillkommene Kommunikation von glühenden Anhängern“.

Der Mediziner und Berater von Donald Trump tritt regelmäßig an der Seite des Präsidenten vor die Presse und ist wegen seiner klaren Ansagen zu der Pandemie zu einer Art Star geworden. Mit nüchterner Sachlichkeit und schonungsloser Offenheit informiert Fauci die Öffentlichkeit über die Ausbreitung des Virus.

14.59 Uhr: Die Coronavirus-Krise treibt die Arbeitslosenzahlen in den USA massiv in die Höhe. In den letzten beiden März-Wochen meldete sich eine Rekordzahl von rund zehn Millionen Menschen neu arbeitslos. Die bisherige Höchstzahl waren 695.000 Neumeldungen im Oktober 1982. Die Coronavirus-Pandemie hat die wirtschaftliche Aktivität in vielen Branchen weitgehend zum Erliegen kommen lassen.

8.15 Uhr: Der Grand-Canyon-Nationalpark im US-Bundesstaat Arizona ist wegen der Coronavirus-Pandemie für Besucher geschlossen worden. Der Park sei seit Mittwoch nicht mehr zugänglich, teilten die Behörden mit. Der Nationalpark wird jedes Jahr von Millionen Touristen besichtigt. Vertretern des County und der Navajo-Indianer zufolge hatten in den vergangenen Tagen trotz Versammlungsverbots immer noch hunderte Menschen das Naturwunder besucht. In der Region wurden bislang mehr als 80 Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet, mindestens ein Fall steht im Zusammenhang mit dem Grand-Canyon-Nationalpark. Der Yellowstone-Nationalpark in Wyoming sowie der Joshua-Tree- und der Yosemite-Nationalpark in Kalifornien wurden bereits geschlossen.

Coronavirus in den USA: Dramatisch steigende Infektionszahlen

5.23 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner angesichts dramatisch steigender Infektions- und Todeszahlen in der Coronavirus-Krise zum Zusammenhalt aufgerufen. „Ich weiß, dass jeder Amerikaner seine patriotische Pflicht erfüllen und uns dabei helfen wird, einen totalen Sieg zu erringen“, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) bei der täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. „Wir greifen das Virus an jeder Front an.“ Trump sagte, seine Regierung erwäge inzwischen auch Reiseeinschränkungen innerhalb der USA, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen.

In den USA stieg die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus am Mittwoch auf mehr als 200.000 – so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor.

Der US-Sender CNN berichtete, mit mehr als 900 Toten am Mittwoch hätten die USA so viele Opfer wie noch nie an einem Tag verzeichnet. Das Weiße Haus befürchtet nach einer am Dienstag vorgestellten Prognose zwischen 100.000 und 240.000 Tote in den USA durch das Coronavirus – trotz Maßnahmen zur Eindämmung. Diese Schutzmaßnahmen hatte Trump kürzlich bis Ende April verlängert.

Coronavirus-Pandemie – Mehr zum Thema

Mehrere Gründe verkomplizieren die Lage der USA in der Coronavirus-Pandemie: In dem Land mit seinen rund 330 Millionen Einwohnern ist die soziale Absicherung nicht mit der etwa in Deutschland zu vergleichen: Es gibt keine gesetzliche Krankenversicherung. 27,5 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner – etwa 8,5 Prozent der Bevölkerung – sind nicht krankenversichert. Viele weitere haben bei ihren privaten Versicherungen hohe Selbstbeteiligungen und müssen bei jedem Arztbesuch viel Geld bezahlen.

Die Vereinigten Staaten sind zudem das einzige Industrieland der Welt, in dem es keine gesetzlich festgeschriebene Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt. Viele Firmen bezahlen acht Krankheitstage pro Jahr. Im Niedriglohnsektor bedeutet krank zu sein aber sehr oft, gar kein Geld zu verdienen.

Viele Arbeitnehmer gehen krank zur Arbeit, weil sie sich ein Zuhause-Bleiben nicht leisten können – oder Angst haben, ihren Job zu verlieren. Das wird die weitere Ausbreitung des Coronavirus in den USA genauso begünstigen wie die Tatsache, dass rund elf Millionen Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land leben und aus Angst vor Abschiebung jeden Kontakt mit offiziellen Stellen meiden.

Dazu hat die Coronavirus-Epidemie die wirtschaftliche Aktivität in vielen Branchen weitgehend zum Erliegen kommen lassen. Zahlreiche Betriebe mussten zumindest vorübergehend schließen. Um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise abzufedern, hatte der Kongress ein beispielloses Rettungspaket mit einem Umfang von zwei Billionen Dollar aufgelegt – das größte der US-Geschichte. Es sieht unter anderem Direktzahlungen an US-Bürger vor, eine Ausweitung der Arbeitslosenversicherung und Milliardenkredite für Konzerne sowie kleine und mittlere Unternehmen.

(fmg/dpa/afp)