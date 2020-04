Mundschutz: Pflicht wegen Corona in Deutschland? Das muss man wissen

In Österreich ist es beim Einkaufen in Supermärkten bereits Pflicht, in Deutschland tun es immer mehr Menschen freiwillig und Promis wie Lena Meyer-Landrut, Jan Böhmermann oder Joko Winterscheidt fordern dazu auf: Schutzmasken in der Öffentlichkeit zu tragen.

In Deutschland gibt es bislang jedoch keine einheitlichen Regeln dazu, ob und wann Atemschutzmasken getragen werden sollten. Noch nicht? Wir klären die wichtigsten Fragen:

Mundschutz-Pflicht: Wo gilt sie bereits?

Um die Ausbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen oder zu verlangsamen, haben verschiedene Länder weltweit bereits eine Maskenpflicht eingeführt. So hat etwa Österreich am Montag eine Maskenpflicht beim Einkaufen angekündigt. Sie soll voraussichtlich ab Mittwoch gelten.

Auch in Teilen Osteuropas, etwa in Tschechien und in der Slowakei, gilt bereits eine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit. In vielen Teilen Asiens ist das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit ohnehin weit verbreitet. Lesen Sie hier: Wie Thailand dem Virus trotzt – ein Erfahrungsbericht

Pflicht zum Tragen von Atemschutzmasken – Was gilt in Deutschland?

In Deutschland gibt es bisher weder auf Bundes- noch auf Landesebene einheitliche Regeln zum Tragen von Schutzmasken. Als erste deutsche Stadt hat jedoch am Dienstag das thüringische Jena eine Maskenpflicht in Supermärkten, im öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verabschiedet. Die Verordnung soll ab der kommenden Woche gelten. Andere Kommunen in Thüringen planen vergleichbare Schritte. Virologe fordert in der Corona-Krise Mundschutz für alle.

Am Freitag veröffentliche die Akademie der Wissenschaft Leopoldina eine Stellungnahme zur Wirksamkeit von Schutzmasken und spricht sich klar für das Tragen dieser aus. „Da sich eine große Zahl unerkannt Erkrankter ohne Symptome im öffentlichen Raum bewegt, schützt ein Mund-Nasen-Schutz andere Menschen.“ Ein Mund-Nasen-Schutz diene eingeschränkt auch unmittelbar dem Eigenschutz.

Auf Bundesebene sei die Einführung einer Maskenpflicht laut Regierungssprecher Steffen Seibert derzeit noch kein Thema. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministerium sagte am Montag, dass die Nutzung von Masken aber insbesondere dann in Erwägung gezogen werden könne, wenn über Ausstiegsszenarien aus den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen nachgedacht werde.

Laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) sei eine Maskenpflicht in Deutschland zwar rechtlich möglich, allerdings müsste sie durch die Bundesländer oder kommunalen Gesundheitsbehörden angeordnet werden. Dem Bericht zufolge gebe es auch auf Landesebene bislang keine entsprechenden Pläne. Lesen Sie hier: Bayern bewacht Atemmasken mit Polizei.

Mundschutz gegen Coronavirus: Was gilt eigentlich als Schutzmaske?

Selbst im medizinischen Bereich, in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, droht derzeit ein Mangel an Schutzmasken. Nicht zuletzt deswegen müssen Privatpersonen selbst bei Maskenpflicht nicht zu einer der DIN-genormten FFP-Maske greifen.

In der Regel – so sieht es etwa die österreichische Verordnung und auch die Verordnung aus Jena vor – reichen neben Schutzmasken auch Tücher oder Schals, die sowohl Mund als auch Nase abdecken. Auch wer einen selbst gebastelten oder genähten Mundschutz trägt, hält sich an die Mundschutzpflicht. Wie man einen Mundschutz in Zeiten des Coronavirus einfach selbst macht, lesen Sie hier.

Wie schätz die Weltgesundheitsorganisation eine Mundschutzpflicht ein?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht eine Mundschutzpflicht skeptisch. Das allgemeine Tragen von Mundschutz habe im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus keinen Nutzen, hieß es. Es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass damit etwas gewonnen wäre, sagte der WHO-Nothilfedirektor Michael Ryan am Montag in Genf.

Vielmehr gebe es zusätzliche Risiken, wenn Menschen die Masken falsch abnehmen und sich dabei womöglich infizieren. „Unser Rat: Wir raten davon ab, Mundschutz zu tragen, wenn man nicht selbst krank ist“, sagte Ryan. Lesen Sie hier: So sinnvoll sind Masken und Mundschutz

Was sagt das Robert-Koch-Institut zu einer Mundschutzpflicht?

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) hält eine zur österreichischen Regelung vergleichbare Mundschutzpflicht in Deutschland derzeit für nicht notwendig. Allerdings: Bei bereits mit dem Coronavirus Infizierten sei das Tragen einer Maske durchaus sinnvoll – und zwar, um andere vor einer Infektion zu schützen, wie RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin sagte. Auch ein selbst hergestellter Mundschutz halte Tröpfchen beim Husten und Niesen zurück, die das Virus übertragen könnten. (mit dpa)