Fr, 13.03.2020, 09.17 Uhr

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Kurz zuvor hatte die brasilianische Regierung erklärt, dass Kommunikationschef Fabio Wajngarten an Covid-19 erkrankt sei. Bolsonaro und Wajngarten waren am vergangenen Samstag zum Essen bei US-Präsident Donald Trump in Florida eingeladen. Anschließend erkrankte Wajngarten an Covid-19.