In Heinsberg verstarb einer der ersten beiden Menschen in Deutschland infolge des Coronavirus.

Heinsberg/Essen. In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt.

In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei. Der Landrat in Heinsberg wollte am Abend Einzelheiten zu dem dortigen Fall bekanntgeben.