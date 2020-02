Coronavirus: Erster Fall auf Teneriffa – 1000 Touristen in Quarantäne

Auf Teneriffa wurde ein Tourist aus Italien positiv auf das Coronavirus getestet. Nun stehen 1000 Urlauber im Hotel „H10 Costa Adeje Palace“ in der Gemeinde Adeje unter Quarantäne.

Auf der beliebten Urlaubsinsel Teneriffa gibt es den ersten Coronavirus-Fall. Im Süden der Kanaren-Insel hatte sich ein Italiener am Sonntag eigenständig ins Krankenhaus begeben. Wenig später bestätigte ein Schnelltest Covid-19. Das entsprechende Sicherheitsprotokoll wurde aktiviert – und ein komplettes Hotel mit 1000 Urlaubern unter Quarantäne gestellt.

Bei dem Mann handelt es sich demnach um einen 69-Jährige aus der Lombardei – der im Moment am stärksten vom Virus betroffene Region Italiens. Das berichtet der spanische Fernsehsender RTVE. In Italien gibt es schon mehr als 200 Infizierte mit dem Coronavirus. Sieben Menschen sind dort bereits an der Erkrankung mit Covid-19 gestorben.

Der mutmaßlich infizierte Mann hatte sich laut „Teneriffa News“ in der Gemeinde Adeje aufgehalten. Der Patient ist Arzt und hatte sich selbst in die Quirón-Klinik im Süden Teneriffas begeben, nachdem er Fieber und andere typische Symptome bei sich selbst festgestellt hatte. Von dort aus war er wenig später ins Hospital Nuestra Señora de La Candelaria verlegt worden.

Die Behörden aktivierten daraufhin das Sicherheitsprotokoll: Das große Vier-Sterne-Hotel „H10 Costa Adeje Palace“ in der Gemeinde Adeje im Süden Teneriffas sei unter Quarantäne gestellt worden, berichten mehrere spanische Medien, unter anderem die Lokalzeitung „Diario de Avios“.

Da der Arzt und seine Frau bereits neun Tage in dem Hotel waren, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mediziner weitere Personen ansteckte. Keiner der rund 1000 Gäste, darunter auch Deutsche, darf die Unterkunft verlassen – sie werden nun ebenfalls getestet.

Ende Januar war das Coronavirus auf La Gomera bei einem Deutschen nachgewiesen worden. Der Mann hatte sich zuvor mit einem aus der Ursprungsregion des Virus in China stammenden Geschäftspartner getroffen und war dann auf die Kanaren gereist. Der Mann ist inzwischen wieder aus der Isolierung entlassen. Die wichtigsten Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Newsblog.

