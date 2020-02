Vorfall in London: Mehrere Menschen wurden durch Messerstiche verletzt (Symbolfoto).

London. Ein Mann hat in London auf Menschen eingestochen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Menschen sollen vorsichtig sein.

Mann sticht in London auf mehrere Menschen ein

In London hat ein Mann auf mehrere Menschen eingestochen. Eine Person wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Sandringham Road im Stadtteil Hackney. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und rät dazu, die Gegend zu meiden, heißt es in einem Tweet der Polizei. (bekö)

