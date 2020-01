Schüsse in Rot am See: 68-Jähriger noch in Lebensgefahr

Rot am See. Nach dem Verbrechen in Rot am See mit sechs Toten schwebt ein angeschossener 68-Jähriger weiter in Lebensgefahr. Eine 64-jährige Frau, möglicherweise die Frau des lebensgefährlich Verletzten, liegt mit leichten Schussverletzungen im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter hatte gestern in dem Ort in Baden-Württemberg sechs Verwandte erschossen, darunter seine Eltern, und danach die Polizei verständigt. Der Sportschütze, der sich noch nicht zur Tat geäußert hat, soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.