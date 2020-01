Australien: 3000 Reservisten sollen gegen Buschfeuer kämpfen

Canberra. Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien will Premierminister Scott Morrison 3000 Reservisten der Streitkräfte mobilisieren. Zudem würden 20 Millionen australische Dollar zur Verfügung gestellt, um zusätzlich vier Löschflugzeuge zu leasen. Verteidigungsministerin Linda Reynolds sprach vom ersten Pflichteinsatz für Reservisten in der Geschichte des Landes. Auf der Känguru-Insel, einem beliebten Urlaubsziel starben zwei Menschen durch die Brände. Damit erhöhte sich die Zahl der durch die Feuer landesweit ums Leben gekommenen Menschen auf mindestens 21.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder