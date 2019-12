Nass und forsch - "Berliner Seehunde" trauen sich in den Orankesee

Mi, 25.12.2019, 15.48 Uhr

Bei vergleichsweise milden Temperaturen haben sich am ersten Weihnachtsfeiertag traditionell die Winterbader in den Orankesee gestürzt. Gut 30 Unerschrockene, bekleidet nur mit Badesachen und weihnachtlichen Accessoires, stürmten in das etwa fünf Grad kalte Wasser.