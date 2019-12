Leipzig. Zwei Menschen sind in der Nacht bei einer Feier in der Nähe von Leipzig ums Leben gekommen. Zum Alter sowie zu den näheren Hintergründen konnte eine Polizeisprecherin am Morgen zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen liefen, sagte sie. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "Tag24" über den Vorfall in der Gemeinde Machern berichtet.

