Hamburgs Innensenator Grote und Sohn im Auto angegriffen

Es war ein Angriff aus dem Hinterhalt: Maskierte und bislang noch unbekannte Täter haben am Freitagmorgen die Limousine des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD) mit Steinen und Farbe beworfen. Wie Grote am frühen Nachmittag via Twitter mitteilte, wollte er gegen 8.13 Uhr gerade seinen zwei...