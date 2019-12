"The Favourite" gewinnt Europäischen Filmpreis

Berlin. Die Königshofgroteske "The Favourite" von Yorgos Lanthimos ist als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden. Das gab die Europäische Filmakademie in Berlin bekannt. In "The Favourite" spielt Olivia Colman die übellaunige Queen Anne, um deren Gunst zwei Frauen buhlen. Colman gewann einen Filmpreis als beste Darstellerin, der Grieche Lanthimos für die beste Regie. Weitere Preise gab es für Kamera, Schnitt, Kostüm und Maske. Auch als Komödie des Jahres wurde die Satire ausgezeichnet. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an den deutschen Regisseur Werner Herzog.

