Hochzeit: Bräutigam stirbt kurz nach der Trauung

Chicago. Das Paar heiratete in Chicago in einer Krankenhauskapelle und hatte nur wenige Tage zusammen. Der Bräutigam war unheilbar krank.

Javier Rodriguez und Crystal Cuevas hatten nur wenige Tage zusammen als Ehepaar, bevor sie sich wieder voneinander trennen mussten. Kurz nach der Hochzeit in einer Krankenhauskapelle starb der Bräutigam umgeben von seiner Familie und seinen Freunden.

Das Paar aus Chicago hatte sich in der Highschool kennengelernt. Wie unter anderem die „Chicago Sun Times“ berichtet. Crystal habe sofort gespürt: Javier ist die Liebe meines Lebens. Doch Javier war krank.

Hochzeit gehörte zu seinen letzten Tagen

In der siebten Klasse war bei ihm die Herzkrankheit dilatative Kardiomyopathie diagnostiziert worden, eine krankhafte Erweiterung des Herzmuskels. Wegen seines Herzfehlers hatte er zwei Herztransplantationen.

Javier Rodriguez und Crystal Cuevas heirateten in einer kleinen Krankenhauskapelle. Foto: Brian Cassella / dpa

„Er war so zuversichtlich. Er wollte tolle Dinge im Leben und niemand konnte ihn aufhalten“, sagte Crystal nach dem Tod ihres Mannes Journalisten. Anfang 2019 hatte das Paar noch die kleine Leia bekommen.

„Er liebte sie so sehr und wollte sie verwöhnen“, erzählte Crystal weiter. Sie habe viele Fotos von Javier gemacht, die sie ihrer Tochter später zeigen wolle, damit sie sich an ihren Vater erinnere.

Seine letzen Tage verbrachte Javier Rodriguez zusammen mit seiner Familie und seinen Freunden. Foto: Brian Cassella / dpa

Als es Javier immer schlechter ging beschloss das Paar in der Krankenhauskapelle zu heiraten. Am 27. November gaben sich die beiden bei einer kleinen Feier mit Freunden und Familie das Ja-Wort. Anschließend wurde Javier entlassen. Er wollte seine letzten Tage zu Hause verbringen.

Javier starb umgeben von seiner Familie und seinen Freunden

„Wir waren alle da, haben auf Sofas geschlafen, mit ihm geredet, Musik gehört“, sagte seine Frau. „Das Haus war die ganze Zeit voll und er hat es geliebt“. Nach wenigen Tagen starb Javier. Die Beerdigung solle klein gehalten werden, schreibt die „Chicago Sun Times“. Wer mit den Kosten helfen wolle, könne der Familie Geld spenden.

Hochzeit endet tragisch – Mehr zum Thema

