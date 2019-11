Der wohl älteste Mensch in den USA stirbt mit 114 Jahren

New York. Der wohl älteste Mensch in den USA ist im Alter von 114 Jahren gestorben. Der Tod der New Yorkerin Alelia Murphy wurde von einer Gewerkschaft von Mitarbeitern im Gesundheitswesen mitgeteilt. Die ehemalige Näherin wurde 1905 im US-Bundesstaat North Carolina geboren - also zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg oder dem Untergang der Titanic. In ihrer Heimat erlebte die Afroamerikanerin die Trennung von Schwarzen und Weißen in den Südstaaten. Zu ihrer Lebenszeit waren insgesamt 20 US-Präsidenten an der Macht.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder