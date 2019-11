Berlin. Am Flughafen Amsterdam-Schiphol gibt es am Mittwochabend einen großen Polizeieinsatz. Hintergrund soll eine „verdächtige Situation“ sein.

Großalarm am Amsterdamer Flughafen – Polizeieinsatz läuft

Am Mittwochabend untersucht die niederländische Polizei bei einem Großeinsatz eine „verdächtige Situation“ in einem Flugzeug am Flughafen Amsterdam-Schiphol. Das bestätigte der Flughafen und die Polizei auf ihren offiziellen Twitter-Account.

Medienberichten zufolge soll Anlass des Einsatzes ein Flugzeug sein, das nach Madrid fliegen sollte. Der genaue Hintergrund war zunächst nicht bekannt.

Ministerpräsident Mark Rutte sagte nach niederländischen Medienberichten bei einer Parteiveranstaltung im Osten der Niederlande, er hoffe, dass „die Sache gut ausgeht“.

In sozialen Netzwerken berichten Passagiere, mehrere Flugsteige zurzeit von Sicherheitskräften abgesperrt sind. Fotos zeigen wartende Passagiere (les)

Mehr in Kürze