Düsseldorferin totgerast: Urteil im Mordprozess erwartet

Das Wrack des Mazdas einer Familie aus Düsseldorf steht an der Unfallstelle auf dem Rastplatz „Fuchsbuckel“ in Südhessen.

Am Landgericht Darmstadt soll am Montagvormittag gegen 11 Uhr das Urteil in einem Mordprozess fallen. Auf der Anklagebank sitzt ein 19-jähriger Mann, der mit seinem PKW eine Frau auf einem Autobahn-Parkplatz in Südhessen totgefahren hat.

Der damals 18-jährige Deutsche, der keinen Führerschein besaß, war am 30. Dezember 2018 auf der A5 vor einer Zivilstreife der Polizei geflüchtet. Die Beamten wollten den jungen Mann wegen der abgelaufenen Versicherung des Wagens kontrollieren.

Düsseldorferin totgerast: Sohn überlebt schwer verletzt

Laut Anklage soll er auf seiner Flucht mit 150 Stundenkilometern pro Stunde auf den Parkplatz „Fuchsbuckel“ bei Heppenheim gerast sein, wo er mit seinem Wagen gegen das parkende Auto einer Familie aus Düsseldorf krachte.

Eine 39 Jahre alte Frau wurde bei dem Zusammenprall tödlich verletzt , ihr zehnjähriger Sohn überlebte mit schweren Verletzungen. Der Vater überlebte den Unfall, weil er zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Toilette war.

Verteidigung plädiert auf fahrlässige Tötung

Die Staatsanwaltschaft hielt dem deutschen Angeklagten vor, er habe mit der Flucht Straftaten wie Fahren ohne Führerschein verdecken wollen. Sie forderte wegen Mordes eine Jugendstrafe von neun Jahren Haft. Die Verteidigung plädierte auf fahrlässige Tötung und nannte kein Strafmaß.

Ihr Mandant habe sich und sein 17 Jahre altes Auto überschätzt, so die Anwälte. Er habe auf dem Autobahn-Parkplatz parken und zu Fuß weiter flüchten wollen. Die Verteidiger sahen keine Parallelen zu einem Hamburger Mordurteil gegen einen Raser, weil dieser Unfall innerorts und im Gegenverkehr geschehen war.

BGH bestätigt: Raser dürfen als Mörder verurteilt werden

Wer als rücksichtsloser Raser mit seinem Auto einen Menschen tötet, kann als Mörder verurteilt werden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe Ende März entschieden. Das Urteil ist ein Novum in der deutschen Rechtsgeschichte. (dpa/gem)