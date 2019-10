Mann vor U-Bahn gestoßen – Video zeigt Angriff auf Opfer

Drama in der Bahnstation Kottbusser Tor: Nach dem Tod eines Mannes auf den Schienen der U8 sperren Beamte die Zugänge ab.

Berlin. In Berlin hat ein Mann einen anderen vor eine U-Bahn gestoßen – das Opfer hatte keine Chance. Die Polizei ermittelt zu den Umständen.

Tragischer Vorfall auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor im Berliner Stadtteil Kreuzberg: In der Nacht zu Mittwoch ist gegen Mitternacht ein Mann von einem einfahrenden Zug der U-Bahn-Linie 8 erfasst und dabei so schwer verletzt worden, dass er trotz einer sofortigen Reanimation noch in der Bahnstation starb.

Nach der Befragung von Zeugen und einer ersten Sichtung von Vi deoaufnahmen geht die Polizei nach jetzigem Stand von einem Tötungsdelikt aus. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mitteilte, soll bei einem Streit ein Mann einen anderen ins Gleisbett gestoßen haben.

Ob dieser gesehen hatte, dass ein Zug einfuhr, oder es sich um ein Unglück handelte, dass genau in diesem Moment ein Zug der U8 einfuhr, ist nicht bekannt. Auch, ob es bereits eine Festnahme gab, hat die Polizei in ihrer ersten Meldung noch nicht mitgeteilt. Auf Twitter wurde der Vorfall bestätigt.

Tot in Bahnstation – Mann überrollt: Identität unklar

Über die Identität des Verstorbenen ist noch nichts Näheres bekannt. Die Polizei macht dazu bisher keine Angaben – auch nicht dazu, um wen es sich bei dem Opfer handelt und ob die beiden Männer in einem persönlichen Kontakt zueinander standen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde heute Nacht ein Mann im U-Bhf. #KottbusserTor vor einen einfahrenden Zug gestoßen und kam ums Leben. Die 4. Mordkommission unseres #LKA hat die Ermittungen aufgenommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 30, 2019

Aufgrund der Ermittlungsarbeiten war der Bahnverkehr deutlich eingeschränkt, auf der Linie U8 kam es zu deutlichen Verzögerungen. Dem Fahrer des Zuges, der den Mann überrollt hatte, wurde von Seelsorgern betreut.

Mann vor Zug gestoßen: Immer wieder ähnliche Fälle

Erst vor wenigen Monaten hatte ein ähnlicher Fall in Frankfurt für Entsetzen gesorgt. Eine Mutter und ihr Kind wurden von einem Mann vor einen ICE gestoßen, das Kind starb – der Verdächtige kam in die Psychiatrie. Nach dem Unglück folgte eine Debatte über Sicherheit an Bahnhöfen.

Auch in die Psychiatrie kam ein Mann, der in Voerde eine vergleichbare Tat begangen haben soll. In Hannover hatte kürzlich eine Gruppe von Männern einen 17-Jährigen verprügelt und auf Gleise geschubst (ses)