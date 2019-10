Limburg: Mann tötet Frau offenbar mit Axt auf offener Straße

Limburg. In Limburg hat ein Mann eine Frau auf der Straße getötet, nachdem er sie zuvor mit dem Auto anfuhr. Der 34-Jährige wurde festgenommen.

In Limburg soll ein Mann eine Frau auf der Straße getötet haben. Er soll dabei offenbar eine Axt verwendet haben. Wie die „Frankfurter Neue Presse“ (FNP) berichtet, soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den Ehemann der Frau gehandelt haben. „Die Polizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus“, heißt es in einer Mitteilung ber Behörden. Der Mann ließ sich laut Polizei am Tatort widerstandslos festnehmen.

Der 34-Jährige habe die Frau zunächst angefahren. Sie sei zu diesem Zeitpunkt auf einem Gehweg neben der Fahrbahn unterwegs gewesen. „Anschließend habe der 34-jährige Tatverdächtige sein Fahrzeug verlassen und mit einem Gegenstand auf die am Boden liegende Frau eingeschlagen“; heißt es in einer Mitteilung.

Nähere Angaben zum Tatgegenstand oder zur Nationalität des mutmaßlichen Täters und des Opfers machte die Polizei zunächst nicht.

Limburg: Mann tötet Frau auf Straße – Das Wichtigste in Kürze:

In Limburg hat ein Mann seine Frau auf offener Straße getötet.

Er fuhr sie an und soll sie offenbar mit einer Axt getötet haben.

Er wurde festgenommen.

Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Polizei hat nach Mord in Limburg wichtige Bitte

Zeugenaussagen zufolge handelt es sich bei der Tatwaffe um eine Axt. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb, heißt es weiter. „Der Polizei liegen Hinweise vor, dass möglicherweise von Tatzeugen Videos oder Fotos gemacht wurden“, heißt es weiter.

Die Ermittler bitten, die Aufnahmen nicht im Internet zu veröffentlichen. Stattdessen sollen sie der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Zeugen werden um Hinweise gebeten

Die Tat habe sich in der Gegend um den Bahnhof in Limburg ereignet. Der Bereich sei abgesperrt, die Spurensicherung ist vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt.

Frau mit Axt getötet? Karte von Limburg

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo es zu der Tat gekommen sein soll:



Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der folgenden Nummer entgegen: (06431) 9140-0.

(bekö)