Japan: Mindestens 19 Tote durch Super-Taifun „Hagibis“

Tokio. „Hagibis“ war einer der heftigsten Taifune seit Jahrzehnten. Mindestens 19 Menschen wurden von dem Sturm in Japan in den Tod gerissen.

So gefährlich war ein Taifun schon lange nicht mehr: Mindestens 19 Tote, mehr als 120 Verletzte und mehr als ein Dutzend Vermisste – Super-Sturm „Hagibis“ hatte in Japan verheerende Folgen.

Fernsehsender zeigten Luftaufnahmen von überschwemmten Wohngebieten unter anderem in der mit am schwersten betroffenen Provinz Nagano. Auch in vielen anderen Gegenden waren Flüsse übers Ufer getreten und Dämme gebrochen, wodurch Häuser und Straßen überflutet wurden.

Taifun „Hagibis“ in Japan: Erdrutsche, Stromausfälle, zerstörte Häuser

Während der Taifun, der in der Nacht auch die Millionenmetropole Tokio heimgesucht hatte, nach Norden abzog und am Sonntag in der Hauptstadt und deren Umgebung wieder die Sonne schien, setzten die Einsatzkräfte die Bergungs- und Aufräumarbeiten fort.

Mit Militärhubschraubern und Schlauchbooten wurden Menschen aus überschwemmten Häusern in Sicherheit gebracht. Vielerorts gab es Erdrutsche, umgestürzte Bäume blockierten Straßen. Allein in der Tokioter Nachbarprovinz Chiba, wo erst im vergangenen Monat ein Taifun gewütet und massive Stromausfälle verursacht hatte, wurden ein Dutzend Häuser zerstört.

Super-Taifun auf dem Weg Richtung Japan

Mehr als 100.000 Haushalte waren am frühen Sonntag von der Elektrizitätsversorgung abgeschnitten. Auch in anderen Regionen kam es in Zigtausenden Haushalten zu Stromausfällen.

Formel-1-Rennen in Japan soll nach Taifun stattfinden

Der Wirbelsturm „Hagibis“ (Philippinisch für „schnell“) war am Samstag nahe Tokio auf Land getroffen. Später zog er Richtung Nordosten weiter in jene Region, wo es 2011 zu einer Erdbeben- und Tsunamikatastrophe mit Tausenden Toten gekommen war.

Auch dort kam es durch den Taifun zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen. Als Folge mussten die Organisatoren der in Japan laufenden Rugby-Weltmeisterschaft ein weiteres Spiel absagen. Betroffen war die Begegnung Namibia gegen Kanada, die in Kamaishi stattfinden sollte.

Das Formel-1-Rennen am Sonntag soll wohl stattfinden. Das Qualifying war allerdings auf Sonntag verschoben worden. Wie das Wetter aktuell ist, können Rennsport-Fans weltweit auf der Webcam des Suzuka Circuit sehen.

Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Der Taifun „Hagibis“ ist auf Japan getroffen und hat bereits Schäden angerichtet. Es werden weiter sintflutartige Regenfälle erwartet. Foto: - / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Ein Auto wurde durch den starken Wind aufs Dach geweht. In Japan sind die Auswirkungen des Taifuns „Hagibis“ deutlich sichtbar. Foto: - / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Rettungskräfte sitzen auf einem Boot in einem überfluteten Wohngebiet der Präfektur Mie. Japans Behörden haben für Tokio und sechs weitere Regionen die höchste Warnstufe ausgegeben. Foto: --- / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Leere Regale in japanischen Supermärkten: Bewohner der betroffenen Gebiete bereiten sich auf den Taifun "Hagibis" vor. Foto: - / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Heftige Regenfälle haben in einigen Gegenden Japans Überschwemmungen ausgelöst. Dieser Ort steht komplett unter Wasser, nachdem ein Fluss über die Ufer getreten war. Foto: - / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Ladenbesitzer kleben in Vorbereitung auf den Taifun Fenster und Türen von Geschäften ab. Foto: David Davies / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Die japanische Rugby-Nationalmannschaft trainiert trotz Regens und stehenden Wassers im Stadion. Foto: Uncredited / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan In Vorbereitung auf „Hagibis“ stapeln Arbeiter auf einer Baustelle Sandsäcke zum Schutz vor Überschwemmungen. Foto: Jae C. Hong / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Heftige Wellen treffen Japans Küste. Foto: TORU HANAI / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Super-Taifun „Hagibis“ trifft auf Japan Ein zerstörtes Auto liegt neben einem beschädigten Haus. In der Tokioter Nachbarprovinz Chiba wurden einzelne Häuser durch Sturmböen beschädigt. Foto: Katsuya Miyagawa / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Erdbeben erschüttert Japan – höchste Warnstufe

Nicht nur der Taifun hielt die Region in Atem. Ein starkes Erdbeben erschütterte darüber hinaus am Samstagabend (Ortszeit) die Tokioter Nachbarprovinz Chiba. Die Gefahr eines Tsunamis durch das Beben der Stärke 5,7 bestehe jedoch nicht, berichtete der japanische Fernsehsender NHK.

Wegen der Gefahr durch sintflutartige Regenfälle hatten die Behörden zuvor für Japans Hauptstadt sowie sechs weitere Regionen erstmals die höchste Warnstufe aus. Mehr als eine Million Menschen in Ost- sowie Zentraljapan wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Auch nach „Hagibis“ weiter Gefahr durch Erdrutsche und Schlammlawinen

Während die Evakuierungsanweisungen am Sonntagmorgen in Tokio und den meisten Teilen Zentral- und Ostjapans wieder aufgehoben wurden, warnten die Behörden weiter vor der Gefahr durch Erdrutsche und Schlammlawinen. Nach Angaben des Ministeriums für Boden, Infrastruktur und Tourismus gingen in neun der betroffenen Provinzen mindestens 33 Erdrutsche und Schlammlawinen ab.

Unterdessen nahm der Tokioter Flughafen Haneda am Sonntagmorgen (Ortszeit) wieder den Betrieb auf. Auch die meisten Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Shinkansen fuhren wieder, nachdem die Betreibergesellschaften den Betrieb am Vortag wegen des Taifuns massiv eingeschränkt hatten.

Naturkatastrophen, Terror, Streiks – so warnt diese App Touristen

Taifun mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 234 km/h

Taifun „Hagibis“ hatte nahe seines Zentrums Windgeschwindigkeiten von bis zu 234 Kilometern pro Stunde erreicht. Die Behörden hatten gewarnt, dass der Taifun die Hauptstadt und andere Gebiete im Osten Japans mit den schlimmsten Regenfällen seit jenem verheerenden Wirbelsturm überziehen könnte, der 1958 mehr als 1200 Menschen in der Region das Leben gekostet hatte.

Ausdrücklich warnten die Behörden davor, dass Häuser in den starken Sturmböen einstürzen könnten. Manche Bewohner deckten die Dächer ihrer oft in Leichtbauweise errichteten Häuser vorsorglich mit blauen Plastikplanen ab, mancher verbarrikadierte die Fenster mit Brettern.

Frachtschiff vor Tokio gesunken – ein Toter, sieben Vermisste

Viele Kaufhäuser und Läden in Tokio und Umgebung hatten am Samstag geschlossen. In manchen Geschäften der Hauptstadt waren Regale wie leer gefegt, da sich viele Bewohner vorsichtshalber mit Wasser und Lebensmitteln eindeckten.

In der Bucht von Tokio sank ein Frachtschiff aus Panama, das dort ankerte, als sich der Taifun näherte. Ein Mensch an Bord kam ums Leben, vier Besatzungsmitglieder wurden am Sonntag gerettet, wie japanische Medien berichteten. Sieben Menschen galten als vermisst.

Von Juli bis Dezember sind Taifune, wie starke Tropenstürme in Asien genannt werden, auf der asiatischen Seite des Pazifiks besonders häufig. In Taiwan wütete Anfang Oktober Taifun „Mitag“, eine Brücke stürzte ein, es gab mehrere Verletzte. Im August gab es bei einem durch Taifun „Lemika“ verursachten Erdrutsch in China mehrere Tote.

Wie heftige Stürme wie Taifune, Orkane, Tornados oder Hurrikans entstehen, wird hier erklärt. (jkali/dpa)