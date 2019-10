Kurt Cobains Strickjacke und Gitarre werden versteigert

Nirvana-Sänger Kurt Cobain

... und wurde am 5. April in seinem Haus in Seattle tot aufgefunden – mit einem Kopfschuss und einer Überdosis Heroin im Blut. Cobain hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Der Musiker gehört nun zum berüchtigten „Club 27“ – allesamt Musiker, die nur 27 Jahre alt wurden wie Doors-Sänger Jim Morrison, Rock-Ikone Jimi Hendrix, Sängerin Janis Joplin und Amy Winehouse.

