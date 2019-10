In Kitzbühel ermittelt die Polizei wegen fünffachen Mordes.

Fünf Tote in Kitzbühel: Jugendlicher tötet offenbar Familie

Der österreichische Urlaubsort Kitzbühel steht unter Schock: Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts mit fünf Opfern. Ein Tatverdächtiger sei gefasst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weitere Informationen sollten auf einer Pressekonferenz um 12 Uhr gegeben werden.

Nach Angaben der „Tiroler Tageszeitung“ hatte sich die Tat in der Nacht auf Sonntag in einem Einfamilienhaus ereignet. Es soll sich um eine Beziehungstat eines jungen Mannes handeln. Der Täter habe sich am Morgen der Polizei gestellt.

Kitzbühel: Fünf Tote – darunter auch die Freundin des Verdächtigen

Dem Nachrichtenportal „Oe24“ zufolge sind unter den Toten die Freundin des Verdächtigen und vier Familienmitglieder. Der Jugendliche werde derzeit vernommen. Diese Informationen hat die Polizei aber noch nicht bestätigt.

Kitzbühel gilt als mondäner Urlaubsort und ist international als einer der bedeutendsten Wintersportorte der Alpen bekannt. Zu den bekanntesten Einwohnern zählen unter anderem Fußball-Legende Franz Beckenbauer, Schauspielerin Uschi Glas, Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch und Unternehmerin Susanne Klatten.

(dpa/cho)