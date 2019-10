Bluttat bei Pariser Polizei: War es ein Terror-Anschlag?

Paris. In einer Polizeipräfektur in Paris tötete ein Mann vier Personen, er wurde dann erschossen. Jetzt ermittelt die Anti-Terror-Einheit.

War die Bluttat von Paris ein Terroranschlag? Die Vermutung liegt zumindest nahe: Die Anti-Terror-Spezialisten der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Pariser Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend. Grundlage für diese Entscheidung seien die bisherigen Ermittlungsergebnisse.

Bei einer Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur sind nach französischen Medienberichten am Donnerstag fünf Menschen ums Leben gekommen – eine Frau und drei Männer sowie der Angreifer selbst sind tot. Drei der Opfer waren Polizeibeamte, eins arbeitete genau wie der Täter in der Verwaltung.

Der Mann, der den Angreifer stoppte, ist laut „Le Parisien“ überhaupt erst seit wenigen Tagen in der Polizeipräfektur tätig. Er habe ihn mehrmals getroffen, unter anderem in den Kopf. Der Messermörder hörte möglicherweise Stimmen – das hatte seine Ehefrau angegeben.

Der Täter soll, so berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP, vor 18 Monaten zum Islam konvertiert sein. Ob dies für die Tat eine Rolle spielt, ist unklar. Ermittler gingen zuerst von einem Arbeitskonflikt aus. Allerdings schlossen sie einen anderen Tathintergrund nicht kategorisch aus.

Bluttat in Pariser Polizeipräfektur – was bisher bekannt ist

Am Donnerstag attackierte ein Mann mehrere Menschen in der Pariser Polizeipräfektur nahe Notre Dame

Vier Menschen starben – eine Frau und drei Männer

Ein junger Kollege erschoss den Täter

Der 45-Jährige war vor einiger Zeit zum Islam konvertiert

Zuerst hatte es keine Hinweise auf eine Radikalisierung gegeben – inzwischen ermittelt die Anti-Terror-Einheit

Paris: Zuerst keine Hinweise auf Radikalisierung des Messerstechers

Am Morgen hatte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye noch erklärt, dass es bisher keine Hinweise auf eine Radikalisierung des Angreifers gebe. Der Pariser Polizeipräsident Didier Lallement hatte am Nachmittag gesagt, dass keine Hypothese bei den Ermittlungen ausgeschlossen werden könne.

Frankreichs Innenminister Christophe Castaner erklärte, der Mann sei ein 45 Jahre alter Angestellter in der Verwaltung gewesen und zuvor nie negativ aufgefallen. Der mutmaßliche Täter habe seit 2003 in der Polizeipräfektur gearbeitet. Castaner verschob laut Nachrichtenagentur AFP seine geplante Dienstreise nach Griechenland und in die Türkei.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Pariser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung nach dem Motiv des Ermittlers eingeleitet. Laut Medienberichten soll sich in der Polizeibehörde ein interner Konflikt zugetragen haben. Aber auch ein terroristischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden.

Blutbad bei Pariser Polizei: Ehefrau berichtet von „Stimmen“

Die Ehefrau des Angreifers wurde laut BFMTV von der Polizei vernommen. Sie habe demnach berichtet, dass ihr Ehemann vor der Tat abrupt aufgewacht sei. Er habe „Stimmen gehört“, gibt BFMTV die Ehefrau wieder. Auch habe er „une crise de démence“, einen „Demenzanfall“ erlitten und sich „inkohärent“ verhalten.

Die Tat ereignete sich laut Innenminister zwischen 12.30 und 13 Uhr in der Polizeipräfektur. Er sprach von einem „mörderischen Lauf“. Der mutmaßliche Täter habe ein Keramikmesser benutzt, berichtete BFMTV.

Er sei nach dem Angriff im Hof des riesigen Gebäudes erschossen worden. Laut Medien war der 45-Jährige in der als sensibel geltenden Abteilung „Direction de renseignement“ der Polizeibehörde eingesetzt – in dieser Abteilung geht es unter anderem um den Kampf gegen Terrorbedrohungen.

Präsident Macron und Bürgermeisterin sind tief schockiert

Bürgermeisterin Anne Hidalgo äußerte sich zuerst bei Twitter. Paris trauere nach diesem schrecklichen Angriff auf die Polizeipräfektur, schrieb sie. „In meinem und im Namen der Pariserinnen und Pariser bin ich in Gedanken zuerst bei den Familien der Opfer und ihrer Angehörigen.“

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Der stellvertretende Bürgermeister Emmanuel Grégoire sprach seine tiefe Anteilnahme und sein Beileid für die Familien der Todesopfer aus: „Wir sind an Ihrer Seite.“ Auch Präsident Emmanuel Macron besuchte den Ort der Tat, er habe den Mitarbeitern der Polizeistation seine Unterstützung und Solidarität bekundet, hieß es am Donnerstag aus Élyséekreisen.

Er wurde demnach von Innenminister Christophe Castaner und dem französischen Innenstaatssekretär Laurent Nuñez begleitet. Der Präsident sei gut 35 Minuten bei der Polizeipräfektur gewesen.

Paris: Schaulustige nahe der Polizeistation – ein Mann hat vier Polizisten getötet. Foto: Kamil Zihnioglu / dpa

Nationalsekretär Loïc Travers erklärte Fernsehteams, der Angreifer habe seit Jahrzehnten in der Polizeipräfektur gearbeitet.

Zeugin ging zunächst von einem Selbstmord aus

Die Zeitung zitiert auch einen Zeugen: „Ich war überrascht, die Schüssen zu hören, weil wir uns nicht vorstellen konnten, das so etwas passiert – ich dachte zuerst, dass es ein Selbstmord ist.“

Offenbar hatten die Einsatzkräfte keinen Ausweg gesehen, außer den Mann zu erschießen.

Die Polizeipräfektur ist eine Dienststelle der Police nationale in Paris. Sie liegt nahe der Kathedrale Notre Dame. Etwa eine Stunde später erreichte Premierminister Edouard Philippe den Tatort.

Bluttat schockiert das ganze Land

Die Bluttat sorgte bei den Sicherheitskräften für Trauer und Bestürzung: „Das ist das schlimmste Szenario, das passieren konnte“, sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft UNSA, Philipe Capon. „Das ist ein Schock, ein Drama“, resümierte der Generalsekretär der Gewerkschaft VIGI Police, Alexandre Langlois, laut BFMTV.

Erst am Mittwoch hatten Tausende Polizisten in Paris für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem „Marsch der Wut“ im Osten der Hauptstadt aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren, der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police, waren in Paris rund 27 000 Polizisten auf die Straßen gegangen. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, gab es in der Polizei seit Jahresbeginn rund 50 Suizide. (ses/dpa)