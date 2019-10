Zebra erschossen: Dompteur spricht von „eiskaltem Mord“

Es ist eine Entscheidung, die so für viele unverständlich ist. „Es ging doch gar keine Gefahr aus“, sagt eine Anwohnerin. Das Tier sei kaputt gewesen, der Kopf habe schon gehangen. Man hätte es auch auf eine nahe gelegene Wiese treiben können, die umzäunt war.

In Liepen, 40 Kilometer östlich von Rostock, ist am frühen Mittwochmorgen ein Zebra erschossen worden. Pumba war sein Name, es gehörte dem Circus Barlay. Der gastiert in Tessin, rollte in der Nacht am Zielort ein. Dort gab es ein Problem.

Zirkus-Dompteur Angelo Madel spricht von einem „eiskalten Mord“. Alle im Zirkus seien mit den Nerven fertig, sagt Madel der Deutschen Presse-Agentur und spricht von einer Anzeige gegen den Schützen. Es habe keinen Grund für die tödlichen Schüsse gegeben.

Es sei mit der Polizei abgemacht gewesen, Pumba mit Betäubungsgewehren zu stoppen, sagt der Dompteur. Er habe mit den Beamten vorab über das Gewicht des Zebras und die genaue Menge des Betäubungsmittels gesprochen. Doch dann habe ein Mann von der Tierrettung der Feuerwehr geschossen. „Warum?“, fragt Madel: „Pumba war keine Gefahr für Mensch oder Tier.“

Zebra erschossen: Pumbas Flucht – vom Zirkus bis in den Tod

Das Zebra Pumba rennt über eine Straße. Die Flucht wurde dem Zirkustier zum Verderben. Foto: Bernd Wüstneck / dpa

Mit ihren vier Schwertransportern und den Tieren konnten die Zirkus-Mitarbeiter nicht aufs Gelände fahren, wie Chef Jonny Ortmann berichtet. Sonst wären die Tiere einfach ins Gehege gelaufen. Beim Ausladen seien zwei Zebras abgehauen. Pumba und ein weiteres.

Während sich das erste gegen 4.45 Uhr einfangen ließ, entkam Pumba immer wieder. Das geschah:

Um acht Uhr war das freilaufende Zebra auf der A 20, in Höhe der Anschlussstelle Tessin gesichtet worden

Dort sorgte es für einen Verkehrsunfall zwischen zwei parallel fahrenden Autos, die dem Tier auswichen

Verletzt wurde dabei niemand, auch das Zebra blieb unversehrt

Die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt.

Die Versuche der Beamten, das Tier unter Kontrolle zu bringen und einzufangen, blieben erfolglos

Ein Polizist verletzte sich leicht

Das Tier flüchtete von der A 20 und beschädigte dabei einen PKW durch Überlaufen der Motorhaube

Auch ein Funkstreifenwagen wurde beschädigt

Die nächste Begegnung dann kurz darauf – über den Ablauf in dem rund 60-Einwohner-Ort Liepen gibt es zwei Versionen.

Einsatz von Betäubungsgewehr sei nicht möglich gewesen

Erschossen: Zebra Pumba wurde auf seiner Flucht getötet. Foto: Bernd Wüstneck / dpa

Wie der Rostocker Stadtsprecher Ulrich Kunze berichtete, war der Einsatz eines Betäubungsgewehrs nicht möglich, da eine Gefährdung anderer nicht ausgeschlossen werden konnte. „Das Tier war nach Einschätzung der Mitarbeiter nicht zu bändigen.“ Aus einer Distanz von rund 60 Metern sei nur der Schuss mit der scharfen Munition möglich gewesen.

Die Anwohnerin, die das Geschehen beobachtet hatte, sagt dagegen, es habe keinen Grund gegeben, das Tier zu töten. „Definitiv nicht.“ Der Schütze habe seine Schüsse aus naher Entfernung abgegeben: „Das waren keine zehn Meter.“ Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Entsetzen beim Zirkus und in der Bevölkerung

Auch Zirkuschefin Adriane Ortmann ist entsetzt. Die Polizei habe zugesichert, dass Pumba nur betäubt werde. „Er hat ganz brav hier gestanden“, sagt sie dem Sender „Antenne Mecklenburg-Vorpommern“. Sein Ausflug wäre hier zu Ende gewesen. Alle seien geschockt.

Zirkus-Mitarbeiter kündigten an, Anzeige gegen den Schützen zu erstatten. Jonny Ortmann sagt, dass am Freitag die Premiere in Tessin trotzdem stattfinden werde. „Es muss ja weitergehen.“ Das sei eben das Zirkusleben. Und es werde in der Manege auch wieder gelacht.

Die Tierschutzorganisation Peta forderte unterdessen ein bundesweites Wildtierverbot in Zirkussen. Der Ausbruch der beiden Zebras sei ein weiterer Beleg dafür, dass Zirkusbetriebe solche Tiere weder sicher noch artgerecht unterbringen können, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Mitte September erschoss ein Polizist einen Schäferhund – er hatte drei Menschen gebissen. Im Juni sah ein Beamter auch keinen Ausweg mehr und erschoss einen Fuchs. (dpa/ses)