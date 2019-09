Erdbeben der Stärke 5,7 erschüttert Istanbul - schon wieder

Erneut hat ein schweres Erdbeben die Türkei erschüttert. Und schon wieder traf es den Westen des Landes und Istanbul. Das Epizentrum des Bebens, das mit einer Stärke von 5,7 angegeben wurde, lag in nicht weit entfernt von Istanbul, wie die Erdbebenseite emsc-csem.org berichtet. Ein kleineres Nachbeben sorgte wenige Minuten später für noch größere Panik auf den Straßen.

Innerhalb von nur zwei Tagen wurde die Türkei von Erdbeben somit erschüttert. Forscher warnten in der Vergangenheit bereits häufiger vor einer Katastrophe in der Region. Nicht ohne Grund: Istanbul gilt als besonders erdbebengefährdet.

Unter dem Marmarameer liegt ein Abschnitt der sogenannten Nordanatolischen Störung, die die Grenze zwischen der eurasischen und der anatolische Erdplatte markiert. Die jetzigen Beben könnten Vorboten für ein größeres Erdbeben sein, warnen Forscher.

Türkei: Erdbeben in Istanbul – Das Wichtigste in Kürze:

Erneut hat ein schweres Erdbeben die Türkei getroffen

Das Epizentrum lag westlich von Istanbul

Bereits am Dienstag hatte ein Erdbeben der Stärke 4,6 hat die Türkei erschüttert

Verletzt wurde dabei niemand

Doch die Beben könnten ein Vorbote sein, wie Forscher warnen

In den sozialen Netzwerken berichten viele Nutzer davon, dass die Menschen in Istanbul auf die Straßen gerannt seien und vereinzelt Panik ausgebrochen sei. Gebäude wackelten. Schulen und Krankenhäuser wurden evakuiert. Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht. Telefonleitungen waren unterbrochen. Es sei heftiger gewesen als das vom Dienstag, schreibt eine Nutzerin. S

Der Zeitpunkt des Bebens wird offiziellen Angaben zufolge mit 13.59 Uhr (Ortszeit) angegeben. Nur wenige Minuten nach dem ersten Beben gab es laut CNN Turkye ein Nachbeben, das mit einer Stärke von 4,0 auf der Richterskala angegeben wurde. Dem Sender zufolge wurde das Minarett einer Moschee bei dem Erdbeben zerstört. Bürger sind dazu aufgerufen worden, keine beschädigten Gebäude zu betreten.

So verhalte ich mich bei einem Erdbeben richtig

Laut der Katastrophenschutzbehörde Afad habe das Epizentrum im Marmarameer westlich der Millionenmetropole vor dem Bezirk Silivri gelegen. Es lag in einer Tiefe von zehn Kilometer. In Istanbul wurden viele Gebäude evakuiert. Damit kam es innerhalb weniger Tage zu einem schweren Erdbeben in der Marmararegion.

Istanbul von Erdbeben erschüttert - Karte

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo genau das Epizentrum des Bebens lag.

Zweites Beben innerhalb kürzester Zeit

Erst am Dienstag hatte ein Erdbeben der Stärke 4,6 hat die türkische Marmararegion erschüttert – es war bis Istanbul zu spüren. Das Epizentrum habe im Marmarameer westlich der Millionenmetropole gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Dienstag mit. Damit wächst die Sorge vor einem großen Erdbeben, das Wissenschaftler für die Region erwarten.

In Istanbul, wo etwa 16 Millionen Menschen leben, sorgte das Beben für Panik. In einigen Bezirken seien Schüler aus Sicherheitsgründen aus dem Schulgebäude gebracht worden, meldete der Sender CNN Türk. Der Erdbebenexperte Okan Tüysüz von der Technischen Universität Istanbul (ITÜ) sagte im Sender NTV, es könnte leichte Nachbeben geben.

Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet, türkische Medien berichten von einem beschädigten Schulgebäude. Videos zeigen die nach draußen geleiteten Schüler.

Es war nicht das einzige Erdbeben, das für Schlagzeilen an diesem Dienstag sorgte: Auch Pakistan wurde von einem schweren Erdbeben getroffen.

Istanbul gilt als besonders erdbebengefährdet. Unter dem Marmarameer liegt ein Abschnitt der sogenannten Nordanatolischen Störung, die die Grenze zwischen der eurasischen und der anatolische Erdplatte markiert. Die Türkei wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Eines der tödlichsten war das Beben im Jahre 1999 in der Nähe Istanbuls. Damals kamen mehr als 17.000 Menschen ums Leben.

İstanbul’da Saat 11.00'de 4,6 şiddetinde deprem oldu. Birçok yerden hissedilen depremin ayrıntıları, canlı bağlantılar ve uzman yorumlarıyla @trthaber’de. https://t.co/0NhNVDZWir — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2019

Erdbeben in Istanbul: Hohe Gefährdungsstufe in der Region

Forscher gehen davon aus, dass es früher oder später zu einem katastrophalen Erdbeben in der Istanbul kommen könnte – die Spannung zwischen den tektonischen Platten ist extrem hoch. Wissenschaftler glauben, dass sie sich irgendwann entlädt – und massive Schäden verursachen wird.

Sie befürchten, dass ein Erdbeben der Stärke 7,1 bis 7,4 drohen könnte. Doch wann es zu dem Erdbeben kommt, ist unklar. In der Stadt scheint man davon sonst nichts zu spüren. Zwar stürzen immer wieder Häuser ein, weil sie schlecht gebaut sind und selbst kleinere Erdbeben, die in der Region häufig sind, nicht aushalten.

Erdbebenforscher Sükrü Ersoy rechnet damit, dass das Erdbeben jetzt eine Vorwarnung sei. Es sei dadurch wahrscheinlicher geworden, sagte er zu CNN Türk. „Dies könnten die Anzeichen zu einem größeren Erdbeben sein“, so Ersoy zum Sender. „Früher oder später wird auch das große Beben kommen.“

Zehntausende Menschen sterben bei Erdbeben in Istanbul

Bei dem schlimmsten Beben in der jüngeren Vergangenheit waren in Istanbul vor fast 20 Jahren mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen. Auch vor wenigen Wochen hatte es einen Zwischenfall gegeben – das Beben löste große Sorgen auch in Istanbul aus. In Albanien hatte es erst vor wenigen Tagen ein heftiges Erdbeben gegeben – es gab 68 Verletzte. Auch am Bodensee hatte dieses Jahr die Erde gebebt. (dpa/ses)