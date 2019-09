Mutter und Baby sterben nach Test: Apotheken geschlossen

Warum war ein Glukosegemisch aus einer Kölner Apotheke vergiftet? Und steckt Vorsatz dahinter? Nach dem Tode einer jungen Mutter und ihres Babys warnt die Kölner Polizei weiter eindringlich vor Mitteln, die in der Apotheke gekauft worden sind. Mehrere Apotheken wurden geschlossen. Doch es werden Vorwürfe laut, warum die Behörden erst jetzt handeln.

„Wie nach Bekanntwerden dieser Ereignisse die zu dem betroffenen Unternehmen gehörenden Apotheken noch mehrere Tage geöffnet bleiben konnten, ist für mich schlicht nicht nachvollziehbar“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Josef Neumann, am Donnerstag. „Bürgerinnen und Bürger sind viel zu lange in Unsicherheit gelassen worden.“

Gemeinsam mit den Grünen hat seine Fraktion beantragt, die Vorfälle bei der nächsten Sitzung des Gesundheitsausschusses (2. Oktober) zu diskutieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte die Schließung einen nachvollziehbaren, aber sehr drastischen Schritt. Die Schließung sei auch nicht durch die Staatsanwaltschaft veranlasst worden, sagte Staatsanwältin Natalie Traut am Donnerstag.

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die drei Apotheken des betroffenen Verbundes zu schließen. „Ich war nicht bereit, ein Restrisiko in irgendeiner Art und Weise in Kauf zu nehmen“, sagte Laumann am Donnerstag in Düsseldorf.„Wir wissen nicht, wie es passiert ist“, erklärte Laumann zur festgestellten Vermischung eines Glukosemittels mit einem toxischen Stoff.

Damit erhebe er aber keinen Verdacht gegen Mitarbeiter, betonte Laumann. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist den Angaben zufolge weiterhin unklar, wer die Verantwortung für die Verunreinigung trägt und ob es sich möglicherweise um eine absichtliche Manipulation handelt.

Heilig-Geist-Apotheke geschlossen

„Da eine Gefährdung weiterer Kunden durch von der Apotheke abgegebene Arzneimittel nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, ist die vorübergehende Schließung des gesamten Apothekenbetriebs erforderlich“, teilte die Bezirksregierung Köln mit. Es handelt sich um die Apotheke, aus der die vergiftete Arznei stammte, sowie um zwei Filialen.

Glucose-Todesfälle - Sofortige Schließung von drei Apotheken angeordnet❗️

Wie die Bezirksregierung auf Twitter mitteilte, werden die Apotheke am Bilderstöckchen (Hauptapotheke) sowie die beiden Filialapotheken (Heilig-Geist-Apotheke, Contzen-Apotheke) geschlossen. Umgesetzt wird die Schließung der Apotheken durch das städtische Gesundheitsamt.

Es bestehe jedoch keine Gefahr für Mittel aus anderen Apotheken, heißt es. Schwangere können sich weiterhin auf Diabetes testen lassen – sofern das Mittel nicht aus der Kölner Apotheke stammt. Unter den geschlossenen Apotheken ist auch diejenige, aus der die verstorbene Frau die Glukoselösung hatte.

Polizei und Stadt hatten ausdrücklich davor gewarnt, Glukose-Präparate aus der betroffenen Apotheke einzunehmen. Diese sollten stattdessen bei der Polizei abgegeben werden – was am Dienstag auch passierte. Eine Frau, die von ihrer Frauenarztpraxis informiert worden sei, habe ein Glukose-Präparat aus der Apotheke bei der Polizei abgegeben, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte darüber der Kölner „Express“ berichtet.

Dass die Schließung erst eine Woche später erfolgt, liegt nach Angaben des Ministeriums nicht daran, dass man mittlerweile mehr weiß. „Wir mussten uns den Sachverhalt erst einmal anschauen und prüfen, was juristisch möglich und geboten ist“, sagte ein Sprecher der dpa. Als Kritik an den Kölner Behörden will Minister Laumann seine Maßnahme nicht verstanden wissen. Die Kölner Behörden hätten bislang einen „klasse Job“ gemacht und machten weiter einen „klasse Job“, sagte er.

Die Frau und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind waren in der vergangenen Woche gestorben. Die 28-Jährige hatte für einen Diabetes-Test ein Glukosegemisch eingenommen, das die Heilig-Geist-Apotheke im Kölner Stadtteil Longerich hergestellt und verkauft hatte. Eine Obduktion hatte ergeben, dass die junge Mutter an Organversagen starb. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdelikts gegen Unbekannt.

In einem Behälter mit der Glukoselösung in der Apotheke sei ein toxischer, also giftiger Stoff festgestellt worden, hatte ein Polizeibeamter am Dienstag auf einer Pressekonferenz berichtet. Am Mittwoch berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass es sich um ein Narkose-Mittel gehandelt haben soll.

Mutter und Baby tot wegen giftigem Mittel aus Apotheke

Einem „Bild“-Bericht zufolge handelt es sich bei dem Stoff um ein Mittel für lokale Betäubung. Auch der WDR schreibt von einem Betäubungsmittel. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch die Stadt Köln wollten das allerdings zunächst nicht kommentieren.

Mutter und Baby tot: Ermittlungen wegen Tötungsdelikt

Bei einer zweiten Frau, die das gleiche Mittel eingenommen hatte, waren ebenfalls Komplikationen aufgetreten, hatte die Polizei berichtet. Diese Frau habe die Einnahme abgebrochen. Ein Arzt habe beide Fälle am vergangenen Donnerstag gemeldet.

Die Ermittler können nach Angaben eines Sprechers nicht ausschließen, dass weiteres giftiges Material im Umlauf ist.

Tod wegen giftigem Glukosegemisch: Mordkommission ermittelt

Es könne tatsächlich sein, dass aus den Unterlagen der Kölner Apotheke nicht hervorgehe, wer dort für die Abfüllung des tödlichen Gemischs verantwortlich war, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Man sei aber dabei, das zu prüfen. Außerdem sei die rund 20-köpfige Mordkommission dabei, weitere Zeugen zu befragen, Lieferketten nachzuverfolgen und Beweismittel zu untersuchen.

Apotheken in Köln geschlossen – Was ist überhaupt passiert?

Die junge, schwangere Kölnerin besorgte sich in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich eine Glukose-Mischung für einen Routine-Test beim Arzt. Mit dem Test wollte sie einen Schwangerschaftsdiabetes ausschließen. Doch wenige Stunden später starb die 28-Jährige im Krankenhaus. Auch ihr Säugling, den man per Kaiserschnitt zu retten versuchte, überlebte nicht. Die Todesursache bei beiden: „multiples Organversagen“.

Wieso endete der Test tödlich?

Die Rechtsmedizin fand heraus: Das Mittel aus der Kölner Apotheke enthielt Gift - „ein toxischer Stoff, den es zwar in Apotheken gibt, der aber in dem Gemisch rein gar nichts zu suchen hat“, erklärte Staatsanwalt Ulrich Bremer am Dienstag. Der giftige Stoff wurde nach Angaben der Ermittler in einem Behälter festgestellt, aus dem die Glukose in kleine Tütchen umgefüllt wurde. Mehreren Medienberichten zufolge soll es sich um ein Betäubungsmittel handeln, Staatsanwaltschaft und Stadt wollten dies allerdings nicht kommentieren.

Wozu wird der Test überhaupt gemacht?

Die Frauen trinken mit ärztlicher Begleitung das Gemisch, einige Stunden später bekommen sie Blut abgenommen - damit wird dann bestimmt, ob sie Schwangerschaftsdiabetes haben - oder nicht. Der Test ist in Deutschland absoluter Standard: Er wird von Ärzten empfohlen und von Krankenkassen bezahlt. Er sei für Frauen mit keinerlei Risiken verbunden, heißt es in einer Info-Broschüre des Gemeinsamen Bundesausschuss, einem wichtigen Gremium im deutschen Gesundheitswesen.

Können Schwangere weiterhin bedenkenlos den Test durchführen?

Sofern er nicht aus der Kölner Apotheke stammt – ja. Es gebe keinen Anlass für ein generelles Misstrauen gegenüber selbsthergestellten Arzneimitteln, sagte der Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Mathias Arnold, am Dienstag in Düsseldorf. Auch die Ermittler sehen keine Anzeichen dafür, dass auch Arzneimittel aus anderen Apotheken verunreinigt sein könnten.

Sind weitere giftige Mischungen im Umlauf?

Das können die Ermittler nicht ausschließen. Polizei und Stadt hatten ausdrücklich davor gewarnt, Mittel mit Glukose aus der betroffenen Apotheke einzunehmen. Patienten sollten diese stattdessen bei der nächsten Polizeiwache abgeben. Die Stadt hat der Apotheke außerdem vorerst untersagt, selbst produzierte oder abgefüllte Produkte zu verkaufen.

Apotheker hat keine Erklärung für Todesfälle nach Mitteleinnahme

Die Todesfälle stellen den Apothekeninhaber Till Fuxius nach eigenen Angaben vor ein Rätsel. „Ich bin fassungslos, ich kann es mir nicht erklären“, sagte Fuxius der Deutschen Presse-Agentur.

Er vertraue auf die Ermittlungen der Polizei. „Dabei bin ich Zeuge, nicht Beschuldigter“, betonte der Apotheker. Seine Apotheke bleibe geöffnet. Sie habe seit Jahren ihre Patienten gut versorgt und werde dies weiter tun.

Ist es normal, dass solche Mittel in der Apotheke abgefüllt werden?

„Das gehört zum täglichen Brot einer Apotheke“, sagt der Geschäftsführer der Apothekerkammer Nordrhein, Stefan Derix. Es gebe auch Fertigprodukte für solche Glukose-Tests, in der Regel werde die benötigte Menge aber zur sofortigen Verwendung aus einem größeren Behältnis in ein Papiertütchen abgefüllt, erzählt die Apothekerin Dagmar Hussmann, die an der PTA-Akademie in Köln pharmazeutischen Nachwuchs ausbildet.

Bislang brachte diese Vorgehensweise keine Probleme mit sich. „Wir reden hier über eine sehr triviale pharmazeutische Tätigkeit“, fügt Derix hinzu. Außerdem dürften solche Aufgaben nur von geschultem Personal - also Apothekern oder pharmazeutisch-technischen Assistenten - erledigt werden.

Selbst hergestellte Arzneimittel würden aber vorerst nicht mehr angeboten. „Das ist eine unvorstellbare persönliche Tragödie“, sagte der Inhaber. (dpa/moi/les)