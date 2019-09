Bei einer Explosion in einem Gebäude in Tirol sind nach ersten Erkenntnissen neun Menschen verletzt worden.

St. Jodok. In Tirol in Österreich ist ein Haus explodiert. Eine Person wurde verschüttet, mehrere Menschen verletzt. Wie kam es zu diesem Unglück?

Geschäft in Tirol explodiert – neun Menschen verletzt

Neun Menschen sind nach ersten Erkenntnissen bei einer Explosion eines Hauses in Tirol verletzt worden. Nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA befindet sich keiner der Verletzten in Lebensgefahr.

Drei von ihnen seien in Krankenhäuser nach Innsbruck und Hall in Tirol gebracht worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde eine Person verschüttet. Der Sprecher bestätigte zudem Berichte, dass sich die Explosion in einem Geschäft ereignet hat.

Ein Feuerwehrmann löscht den Brand nach der Explosion in Tirol. Foto: Zeitungsfoto.At / dpa

Laut einem Bericht des ORF Tirol stand das Gebäude nach der Explosion im Vollbrand, auf Bildern war zu sehen, dass das Gebäude in eine große Rauchwolke gehüllt war. Zu der Explosion war es um 11.20 Uhr im kleinen Ort St. Jodok am Brenner gekommen.

Explosion in Tirol: „Es schaut katastrophal aus“

Die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete, dass eine angebohrte Gasleitung die Explosion ausgelöst haben könnte. „Es hat eine riesige Gasexplosion gegeben. Ein Haus ist eingestürzt. Es schaut katastrophal aus“, sagte Klaus Ungerank, Bürgermeister der Gemeinde, der Tageszeitung „Kurier“.

Weiteres Unglück in Österreich: Am Wochenende ist ein deutscher Wanderer auf einem Klettersteig abgestürzt. (jb/dpa)