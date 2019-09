Verletzte bei Messerstecherei in Florida

Tallahassee. Bei einer Messerstecherei in einem Industriegebiet in Florida sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei auf Facebook mit. Fünf Menschen seien verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Zustand eines Patienten sei ernst, berichtete der Sender CNN. Die Messerstecherei ereignete sich laut Polizei bei einem Großhändler für Holzbauteile, bei dem der Verdächtige angestellt war. Bei den Verletzten handele es sich um Mitarbeiter der Firma.