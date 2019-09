Apple Keynote im Live-Blog: Neues iPhone 11 erwartet

Es ist wieder mal soweit: Apple will auf einer Keynote an diesem Dienstag (10. September) über seine neuen technischen Highlights informieren. Unter besonderer Beobachtung bei den Apple-Fans steht dabei natürlich das iPhone 11, das vorgestellt werden soll. Wir berichten von der Keynote in unserem Live-Blog.

Apple Keynote im Live-Blog: Montag, 9. September 2019

15.38 Uhr: Was können die Apple-Fans von der Keynote erwarten? Mit großer Sicherheit wird der Konzern das neueste Modell des iPhone vorstellen. Was das iPhone 11 alles kann - und ab wann.

Zuletzt hatte Apple auf einer Keynote im März neue AirPods vorgestellt. Darüber hinaus präsentierte Apple eine Kreditkarte und einen eigenen Streamingdienst.

iPhone XS wurde 2018 vorgestellt

Ein Jahr lang mussten die Fans auf eine überarbeitete Version des Verkaufsschlagers iPhone warten. Vergangenen September hatte der Konzern das iPhone XS und eine neue Apple Watch vorgestellt.

(bekö)