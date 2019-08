Placido Domingo soll Frauen sexuell belästigt haben

Der spanische Opernsänger Placido Domingo soll über Jahrzehnte hinweg immer wieder Frauen sexuell belästigt haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf die Aussagen von acht Sängerinnen und einer Tänzerin, die der 78-Jährige seit den 1980er-Jahren bedrängt haben soll.

Sechs andere Frauen berichten zudem von unangemessen Annäherungsversuchen, mehr als 30 weitere Personen aus dem Kulturbetrieb hätten beobachtet, wie sich Domingo auf unangemessene Weise jungen Frauen genähert hätte. Die sexuellen Übergriffe seien stets an Auftrittsorten wie Opernhäusern geschehen. In der Branche seien Domingos Übergriffe ein offenes Geheimnis.

Domingo weist die Vorwürfe zurück

Eine der Frauen wirft dem Musik-Star vor, ihr die Hand unter den Rock geschoben zu haben. Drei andere Frauen berichten, Domingo habe sie gegen ihren Willen auf den Mund geküsst – in einer Garderobe, in einem Hotelzimmer und bei einem Mittagessen. Sieben der neun Frauen berichten, sie hätten Domingo zurückgewiesen – und deshalb beispielsweise versprochene Bühnenrollen wieder verloren.

Domingo, der die Oper in Los Angels leitet, wies die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme zurück: „Diese anonym vorgebrachten Vorwürfe, die bis zu 30 Jahre zurückreichen, sind zutiefst verstörend und stimmen in dieser Form nicht.“ Der mehrfache Grammy-Gewinner und einer der berühmten „drei Tenöre“ ist seit 1962 in zweiter Ehe mit der Sängerin Marta Ornelas verheiratet. (küp)