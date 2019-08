Feuer in Kindergarten tötet fünf Kinder in Pennsylvania

In Pennsylvania (USA) sind bei einem Feuer mehrere Kinder gestorben.

Washington. In den USA ist es zu einem Brand in einem Hort für Kinder gekommen. Mehrere Kinder starben bei dem Feuer im US-Staat Pennsylvania.

Vier der Opfer waren Geschwister, sie waren zwischen zehn Monate und acht Jahre alt: Bei einem Brand in einer Kinderbetreuungsstätte in Erie im US-Staat Pennsylvania sind am Sonntag fünf Kinder ums Leben gekommen. Eine Frau sei bei dem Feuer schwer verletzt worden, berichteten die örtlichen Medien.

Die Feuerwehrleute sagten Lokalmedien, es sei für sie eine „sehr harte Nacht“ gewesen. Nachbarn berichteten von einem heftigen Brand, der immer wieder unvermittelt an Kraft gewann. Die Einsatzkräfte sprachen in einem Facebook-Post allen Angehörigen noch einmal ausdrücklich ihr tiefstes Beileid aus.

Sieben Menschen, unter ihnen fünf Kinder, seien aus den Flammen gerettet worden. Ein 12-jähriges Kind und ein 17-Jähriger hätten sich durch einen Sprung vom Dach retten können, berichtet die „Erie Times-News“.

Opfer zwischen acht Monaten und sieben Jahren

Die Feuerwehr sprach von einer „fürchterlichen Tragödie“, die vermutlich durch einen elektrischen Defekt ausgelöst worden sei. In dem dreistöckigen Privathaus waren die Kinder laut „Erie News Now“ von einer Tagesmutter betreut worden, die sich auch nachts um den Nachwuchs berufstätiger Eltern kümmert.

Die lokale Nachrichtenseite hatte sie vergangenes Jahr als engagierte Erziehungshilfe porträtiert, die seit fast 20 Jahren Kinder betreut – und das rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. Nach der Brandkatastrophe hieß es in anderen Berichten, die Frau sei ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

5 children dead in west Erie fire https://t.co/MdGvnIxkYc pic.twitter.com/P39WGoJWHa — GoErie (@GoErie) August 11, 2019

„Erie News Now“ berichtete, ein zur Hilfe eilender Nachbar habe aufgrund der dichten Rauchschwaden umkehren müssen. Rettungskräfte hätten noch versucht, die Kinder wiederzubeleben – konnten ihnen aber nicht mehr helfen. Unklar war zunächst, ob sie an schweren Brandwunden oder Rauchgasvergiftungen starben, nachdem das Feuer sie offenkundig im Schlaf überrascht hatte.

Ein Alptraum in einem Kindergarten hat sich vor eineinhalb Jahren in Brasilien ereignet: Ein Mann zündete Kindergartenkinder an – vier Tote. (jei/dpa)