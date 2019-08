Facebook will Medien Millionen für Inhalte zahlen

Menlo Park Facebook will einen eigenen Bereich für Medieninhalte einrichten. Er soll bis Ende des Jahres starten, sagte eine Sprecherin dem US-Sender CNBC. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, Facebook biete Medienunternehmen bis zu drei Millionen Dollar pro Jahr dafür an, in dem neuen Bereich Schlagzeilen und Auszüge aus Artikeln zu platzieren. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte den separaten News-Bereich bereits im April ins Gespräch gebracht. Das Online-Netzwerk wolle stärker "hochwertige und vertrauenswürdige News" hervorheben, sagte er damals.