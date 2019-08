Bereits am Mittwoch war eine Pferdekutsche bei Egestorf in der Lüneburger Heide verunglückt. 13 Personen wurden dabei verletzt.

Schneverdingen. In der Lüneburger Heide ist erneut eine Kutsche verunglückt. 18 Menschen wurden beim Unfall verletzt, eine von ihnen lebensgefährlich.

Erneut schwerer Kutschenunfall – eine Frau in Lebensgefahr

Am Donnerstagnachmittag ist es nur einen Tag nach dem schweren Unglück mit einer Kutsche in Egestorf zu einem weiteren schweren Kutschenunfall in der Lüneburger Heide gekommen.

In der Nähe von Schneverdingen im Heidekreis hat die Kutsche auf einem Gefälle zu viel Fahrt aufgenommen und über einen Findling gefahren. Dadurch geriet die Kutsche ins Schleudern und stürzte um.

Dabei wurden 17 Mitglieder der Urlaubergruppe und die erfahrene Kutschenführerin verletzt. Insgesamt fünf Menschen erlitten schwere Verletzungen, eine 79-Jährige schwebt in Lebensgefahr und wurde mit dem Helikopter in ein Hamburger Krankenhaus geflogen.

Kutschenunfall: Ersthelfer versorgten die Verletzten

Vermutlich ist ein technischer Defekt für den Unfall verantwortlich. Die Polizei rekonstruiert derzeit den genauen Hergang, unter anderem mit einer Drohne. Rettungskräfte aus drei Landkreisen sind im Einsatz. Der Unfall ereignete sich bei einem Ausflug einer Rentnergruppe aus Lehrte bei Hannover.

Vorbildlich verhielten sich die Ersthelfer, die von einem Kiosk in unmittelbarer Nähe des Unfallortes zur Hilfe eilten, die Kutsche wieder aufrichteten und die Verletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versorgten.

Beim Unfall einer Pferdekutsche am Mittwoch wurden 13 Insassen verletzt. Die Kutsche war vermutlich wegen einer defekten Bremse vom Weg abgekommen und umgekippt. (josi/JOTO/dpa)

Dieser Text ist zuerst auf abendblatt.de erschienen.