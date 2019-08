Damm nahe Manchester droht zu brechen – Lebensgefahr

In Großbritannien sind Teile eines Staudamms abgerutscht.

In England droht ein Dammbruch den Ort Whaley Bridge zu überfluten. Die britischen Behörden sprechen von Lebensgefahr für Anwohner.

Whaley BridgeDer Ort Whaley Bridge unweit von Manchester droht überflutet zu werden. Der Grund: ein Staudamm am Rande der Ortschaft in England könnte nach starken Regenfällen über mehrere Tage brechen. Die Hoffnung, das Unglück zu verhindern, hängt nun an Hubschraubern.

Die Helikopter sollen 400 Tonnen Material ablassen, die den Wasserzufluss zum Toddbrook Reservoir umleiten soll. Das Material soll als Barriere dienen. Das Reservoir hatte sich zuletzt unverhältnismäßig stark aufgefüllt und war schwer beschädigt worden.

Ein Staudamm in der Nähe des Ortes Whaley Bridge in England droht zu brechen. Foto: Danny Lawson / dpa

Der Pegel des Flusses River Goyt könne schnell steigen, sollte Wasser aus dem Staudamm austreten. Feuerwehrtrupps bemühten sich, mit Hochleistungspumpen den Pegel des Reservoirs zu senken. Ein Vertreter der Flussbehörde sagte, man könne „frühestens nach 24 Stunden“ sagen, ob ein Dammbruch ausgeschlossen werden könne. Experten befürchteten zudem, dass ein beschädigter Überlauf endgültig zusammenbrechen und „massive Überflutungen“ auslösen könne.

Eine Google-Karte zeigt das Toddbrook Reservoir und Whaley Bridge:

Die stellvertretende Polizeichefin der Region, Rachel Swann, wollte sich nicht zu den Erfolgsaussichten des Helikopter-Einsatzes der Royal Air Force äußern. „Zu dieser Zeit ist die Zukunft des Damms ungewiss, daher möchte ich die Menschen an die Gefahr erinnern, die ihnen droht, sollte der Damm brechen“, sagte sie.

Staudamm bei Whaley Bridge: Polizei bereitet sich auch auf Dammbruch vor

Es bestehe Lebensgefahr, warnte die Polizei. Menschen sollten der Gegend fernbleiben. Viele der etwa 6500 Einwohner von Whaley Bridge versammelten sich in einer Schule im Nachbarort Chapel-en-le-Frith, um dort weitere Informationen zu bekommen. Sie sollten ihre Haustiere und auch Medikamente mitnehmen.

Die Polizei rief die Anwohner auf, bei Freunden und Verwandten in der Umgebung Unterschlupf zu suchen. Den übrigen Menschen sei in den umliegenden Ortschaften Unterkunft in Pubs und Gemeindehallen angeboten worden, hieß es bei BBC.

Der Damm am Toddbrook Reservoir nahe Whaley Bridge weist schwere Schäden auf. Foto: @fraglast / dpa

Teile des Ortes seien „wie eine Geisterstadt“, berichtete ein Einheimischer der BBC. „Das ist hier ziemlich verlassen.“ Einwohner gingen davon aus, dass im Falle eines Dammbruchs ihr Ort weitgehend zerstört werden würde. Die Wassermassen würden dann direkt durch den Ort fließen, sagte David Holt aus Whaley Bridge dem Sender Sky News.

Auf Bildern, die von Hubschraubern aus aufgenommen worden waren, war eine starke Beschädigung des Staudamms an einer Stelle zu erkennen. Das Toddbrook Reservoir stammt Berichten zufolge aus dem 19. Jahrhundert. Kem Mehmet von der Polizei in Derbyshire betonte, dass es Pläne für jedes Szenario gebe – auch für den Fall des Dammbruchs.

Von dem Dauerregen war auch die Umgebung betroffen. Bahnstrecken und Straßen mussten teils gesperrt werden. Ein Pfadfinderlager mit 4500 Teilnehmern aus 23 Ländern wurde abgebrochen.

In Brasilien ist Anfang Januar ein Staudamm gebrochen und hatte schwere Schäden verursacht. Die Zahl der Todesopfer war nach dem Dammbruch auf 84 gestiegen. Zudem hatte es, nachdem der Damm gebrochen war, Hunderte Vermisste gegeben. (dpa/ac)