„Wacken Open Air“: Das muss man über das Festival wissen

Wacken Open Air 2019: Die Metalfans können kaum noch an sich halten – am Mittwoch treten in Wacken die ersten Bands auf.

Wacken. Das „Wacken Open Air“ feiert 30. Geburtstag. 75.000 Fans kommen, am Donnerstag geht’s los. Was man über das Metal-Festival wissen muss.

Vor 30 Jahren kamen 800 Metal-Fans, jetzt sind es annähernd 80.000: Im schleswig-holsteinischen Wacken beginnt an diesem Mittwoch das Metal-Festival „Wacken Open Air“ (W:O:A) 2019. Obwohl die ersten Bands erst am Mittwoch auftreten, ist das Festival-Gelände seit Montag für die Fans geöffnet – und die Veranstalter erwarteten schon tausende Besucher.

Offiziell startet das Wacken Open Air erst am Donnerstag, 1. August. Bis Samstag, 3. August, treten mehr als 200 Bands auf acht Bühnen auf – es ist eines der größten Metal-Festivals der Welt. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wacken Open Air 2019: Gibt es noch Tickets?

Nein, offiziell gibt es keine Karten mehr. Das Wacken Open Air 2019 ist ausverkauft, 75.000 Tickets sind weg. Einige wenige Tickets gibt es nur noch über Drittanbieter oder von Privatverkäufern. Die Festival-Macher warnen auf ihrer Webseite vor Wucherpreisen und Betrügern.

Wie sieht das Line-up des Wacken Open Air 2019 aus?

Trotz des Jubiläums fehlen in diesem Jahr die ganz großen Namen der Szene. Die meisten Fans dürften sich auf die Auftritte von Slayer, Anthrax, Uriah Heep und Bullet for my Valentine freuen.

In diesem Jahr erhält mit dem Auftritt von The BossHoss - bekannt aus der TV-Casting-Serie „The Voice of Germany“ – auch Countrymusik Einzug in Wacken. Den Auftakt macht am Mittwoch April Weeps, eine Metalband aus der Slowakei. Sie soll mittags auf der „History“-Bühne auftreten.

Was ist neu beim Wacken Open Air 2019?

Dem 30. Geburtstag feiern die Festival-Veranstalter mit der „History Stage“. Für diese neue Bühne wurden Bauteile der alten Hauptbühne aus den Anfangstagen recycelt.

Neu ist auch die „Wacken Future Factory“: In der Ideenwerkstatt sollen Fans, Musiker, Sponsoren und Experten darüber diskutieren, wie das Wacken Open Air zukünftig aussehen könnte. Dabei sollen gesellschaftlich relevante Themen wie beispielsweise Nachhaltigkeit, Inklusion oder Digitalisierung aufgegriffen werden.

So sah’s beim Wacken Open Air 2018 aus:

Wacken – Mekka für Metal-Fans Wacken – Mekka für Metal-Fans Vom 2. bis 4. August war wieder Heavy-Metal-Zeit in Wacken. Die Fans waren bester Laune – und hattenen reichlich Durst bei der Hitze. Schon zum 29. Mal ist das Wacken Open Air (WOA) Treffpunkt für die Freunde des harten Rock. Foto: Gina Wetzler / Getty Images

Wacken – Mekka für Metal-Fans Am Sonntag sind die meisten Fans nach Hause aufgebrochen. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Zuvor hatte es aber am Samstag ein abschließendes Feuerwekr gegeben. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Am Freitag Abend kam ein ungewöhnlicher Gast auf die Rockbühne: Otto Waalkes. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Der Komiker spielte mit seinen „Friesenjungs" eigene Klassiker. Foto: Daniel Reinhardt / dpa



Wacken – Mekka für Metal-Fans Rockte aber auch zu Coverversionen von AC/DC und Queen. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Die zwei Finger als „Pommesgabel"-Gruß – so grüßen in Wacken die Festivalbesucher. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Bei der 29. Auflage des Festivals treten insgesamt knapp 200 Bands auf. Am 2. August trat bereits die britische Heavy-Metal Band Judas Priest auf. Hier zu sehen die Mitglieder Andy Sneap (r.) und Rob Halford. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Das Wacken Open Air gibt es seit 1990. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Ein Festivalbesucher hat sich einen Helm aus einer Wassermelone, zwei Mohrrüben und einer Ananas gebastelt. Foto: Axel Heimken / dpa



Wacken – Mekka für Metal-Fans Auf dem Festivalgelände sind Wasserduschen aufgestellt worden. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Bei den hohen Sommertemperaturen ein Muss. Foto: Gina Wetzler / Getty Images

Wacken – Mekka für Metal-Fans Abkühlung schafft aber auch ein Schlammbad. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Eine Festivalbesucherin hat sich für ein Endzeitoutfit entschieden. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Martialischer Auftritt eines Festivalbesuchers. Foto: Gina Wetzler / Getty Images



Wacken – Mekka für Metal-Fans Diese Vier haben sich hingegen mit Einhornkostümen bewaffnet. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Fans halten zusammen. Ein Metal-Fan im Rollstuhl wird während eines Konzerts von anderen Fans auf Händen getragen. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Das Festival hat am ersten Tag mit 75.000 Besuchern gestartet. Foto: Gina Wetzler / Getty Images

Wacken – Mekka für Metal-Fans Auch ältere Fans lassen sich das Ereignis nicht entgehen. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Ausgelassene Stimmung. Foto: Gina Wetzler / Getty Images



Wacken – Mekka für Metal-Fans Nackte Haut und verrückte Kostüme stehen neben der Musik auf dem Programm. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Wacken: Treffpunkt für die Freunde des harten Rock. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Dieser Besucher kommt ziemlich mexikanisch daher. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans In Itzehoe treffen am 1. August die Sonderzüge ein, die die Fans aus allen Teilen Deutschlands in den Norden bringen. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Auf dem Bahnhof von Itzehoe ist der erste Treffpunkt regelmäßiger Wacken-Besucher. Von dort geht es per Bus zum 20 Kilometer entfernten Festivalgelände. Foto: Axel Heimken / dpa



Wacken – Mekka für Metal-Fans Diese junge Dame hat gleich ihre eigene E-Gitarre mitgebracht. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Eine von mehreren Bühnen, für die knapp 200 Bands. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Festivalbesucher decken sich mit Trinkwasser ein. Foto: Axel Heimken / dpa

Wacken – Mekka für Metal-Fans Das Festivalgelände wird für die Tage von Wacken zum riesigen Zeltlager. Foto: Axel Heimken / dpa

75.000 Metalheads – was erwartet die Polizei?

Sie sehen oft wild aus und benehmen sich wüst – bleiben aber fast immer friedlich: Deshalb erwartet die Polizei auch beim Wacken Open Air 2019, dass das Festival ohne größere Zwischenfälle abläuft. Aber: Auch die Polizei wartet mit Neuerungen auf. In diesem Jahr soll zur Unterstützung der Polizeikräfte erstmals eine Drohne zum Einsatz kommen.

Das sind die besten Bilder vom Wacken Open Air 2017:

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Wackööööön! Der Schlachtruf eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt schallt dieser Tage durch das Nicht-ganz-2000-Seelen-Dorf Wacken in Schleswig-Holstein. Für drei Tage im August schwillt der Ort auf über 75.000 Menschen an. Am Donnerstag startete das Wacken Open Air 2017 – endlich wieder richtig laute Musik. Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Alice Cooper trat am Samstag in Wacken auf. Foto: Christophe Gateau / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Sogar eine Wrestling-Show wurde den Festival-Besuchern geboten. Foto: Christophe Gateau / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Einige Musik-Fans haben am Samstag auf dem Festivalgelände ihre kaputten und verschlammten Schuhe auf einen Haufen geworfen. Foto: Christophe Gateau / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Schok-Rocker Marilyn Manson trat auch noch am letzten Festival-Tag auf. Foto: Christophe Gateau / dpa



Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Ohne Matsch kein Wacken. Das bewies dieser Besucher gleich zum Start des Festivals. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Beim Wacken Open Air gibt's nicht nur viel zu hören, sondern auch viel zu gucken. Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Und das nicht nur auf den Bühnen. Dieser Fan hat sich ordentlich aufgebrezelt. Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Wenn man das akribisch aufgetragene Make-up dieser Festival-Besucherin so sieht, sollte man gar nicht meinen, dass irgendetwas an ihrer Erscheinung ... Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder ... davon ablenken könnte. Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner



Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Auch diese junge Frau hat ordentlich Zeit vor dem Spiegel verbracht. Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Ganz schön furchteinflößend, was dabei manchmal herauskommt. Foto: Didier Messens / Getty Images

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder In Wacken tun das beide Geschlechter. Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Die Festival-Besucher in den aufwendigen Monturen hören auch auf die Bezeichnung „Wasteland Warriors". Foto: Christophe Gateau / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Es geht auch simpler: T-Shirt, Kutte, Shorts, den Rest ... Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner



Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder ... erledigt schon der matschige Boden. Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Wie lange darin ein Kleid weiß bleibt, kann sich jeder Beobachter selbst ausrechnen. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Immer gern zelebriert, nicht nur auf diesem Festival: das Druckbetanken. Foto: Christophe Gateau / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Da wird einem schon beim Zusehen heiß. Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Festival mit Anfassen – Crowdsurfing beim Wacken Open Air. Foto: Christophe Gateau / dpa



Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Mit bis zu 120 Dezibel donnert die Musik aus Boxen – sehr romantisch. Foto: Dirk Jacobs/ Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Auf der Bühne ist es dann aber meist weniger romantisch, wie Michael Poulsen, Frontmann der Band Volbeat, beweist. Foto: Christophe Gateau / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Auch der Sänger der englischen Band Paradise Lost, Nick Holmes, gab ordentlich Gas. Foto: Christophe Gateau / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Am Freitag griffen dann Christopher Alan „Chris" Broderick (l.) und Dave Mustaine, der US-Metalband Megadeth in die Saiten. Foto: Christophe Gateau / dpa

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Sie spielten Cello: Auch die finnische Band Apocalyptica trat am Freitag auf. Foto: Christophe Gateau / dpa



Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Die deutsche Rocksängerin Doro Pesch ist seit Jahren fester Bestandteil des Festivals. Foto: Christop

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Lecker! Schwarzes Eis, Geschmacksrichtung „Wacken“. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Was Eis kann, können Burger schon lange: der „Black Metal Burger“. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Nach drei Tagen Festival wird vermutlich keine andere Geste mehr gehen als die „Pommesgabel“. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Die ist so mythisch, dass es sie in Wacken auch als Totempfahl gibt. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Vorsicht! Nur nicht die Zunge verbrennen! Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Eine Darstellerin der Feuershow „Pyrohex“ spuckte etwas mehr Feuer als ihr Kollege. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Vollprofis: Chris (l.) und Horse aus Bremen sind garantiert nicht zum ersten Mal in Wacken. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Auch diese Festivalbesucher wissen Bescheid: Es wird regnen, es wird matschig, Schlitten sind gute Hilfsmittel für den Transport von Festival-Notwendigkeiten. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Dieser Besucher hat sich ebenfalls ein Transportmittel für den Schlamm ausgedacht – allerdings für sich selbst. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Metal-Fans tragen gern Schwarz. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Das tun die „Wacken Firefighters“ auch – beim Aufspielen zum Auftakt des Wacken Open Air 2017. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Metal-Fans mögen auch Blechblasmusik, versteht sich. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Wer nicht zur Blaskapelle mosht, kämpft um einen mit Tannenzapfen gefüllten Stoffsack. Das Spiel aus dem Mittelalter heißt „Bruchenball“. Foto: Christophe Gateau / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder Seit 1990 gibt es das Wacken Open Air. Foto: Carsten Rehder / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Wacken Open Air 2019 – was ist verboten?

Damit das Wacken Open Air 2019 friedlich über die Bühne gehen kann, ist manches einfach verboten. Verbotene Gegenstände sind zum Beispiel

Glasflaschen

Tiere

Waffen

Selfiesticks

Fackeln

Feuerwerk oder Pyrotechnik

Vuvuzelas

Megafone

Drohnen

Kleidung mit rechtsradikalen Zeichen oder von Bands mit rechtsradikalem Hintergrund

Brennholz

Sperrmüll wie alte Sofas und Sessel

Auch bestimmte Handlungen sind verboten, zum Beispiel

Gegenstände auf andere Menschen oder auf Zelte werfen

Außerhalb der Toiletten das zu tun, wofür Toiletten da sind

Sachen zu bemalen, zu besprühen oder zu beschmutzen – außer vielleicht sich selbst

Wacken-Open-Air-Besucher dürfen kein offenes Feuer oder Lagerfeuer machen



Hier gibt es die komplette Besucher-, Park- und Campingordnung des Wacken Open Air 2019.

