Deichbrand: 26-Jährige tot in Zelt auf Festival gefunden

In Cuxhaven fand am Wochenende das Deichbrand Festival statt. Eine junge Frau starb in ihrem Zelt.

Cuxhaven. Auf dem Musikfestival Deichbrand in Cuxhaven ist die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Die 26-Jährige lag leblos in ihrem Zelt.

Wieder ein Leichenfund auf einem Festival: Am Sonntag ist eine 26-Jährige tot in ihrem Zelt auf dem Gelände des Deichbrand-Festivals in Cuxhaven (Niedersachsen) gefunden worden. Freunde entdeckten die leblose junge Frau und alarmierten umgehend die Rettungskräfte, teilte die Polizei mit. Die Rettungskräfte versuchte noch die Frau zu reanimieren, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod der 26-Jährigen feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise für ein Fremdverschulden oder die Einnahme illegaler Substanzen gibt es derzeit nicht. Die Staatsanwaltschaft Stade wollte über eine Obduktion entscheiden. Seelsorger kümmern sich um Angehörige sowie Freunde der Verstorbenen.

Nicht der einzige Todesfall auf einem Festival

Das viertägige Rockfestival Deichbrand ist neben dem Hurricane Festival in Scheeßel das größte Rockfestival Niedersachsens. In diesem Jahr kamen etwa 60.000 Besucher auf das Gelände des Seeflughafens Cuxhaven bei Nordholz. Auf zwei Hauptbühnen und mehreren Nebenbühnen treten insgesamt 100 Bands, Live-Acts, DJs oder Poetry Slammer auf. Dieses Jahr gehörten unter anderem Thirty Seconds to Mars, The Chemical Brothers und Fettes Brot zu den Haupt-Acts.

Es ist der zweite Todesfall auf einem Festival an diesem Wochenende. In Herzogenaurach kam es auf dem Open Beatz Festival zu einem scheren Unfall: Mann stürzt aus Riesenrad und stirbt. Und auch auf der diesjährigen „Fusion“ wurde in einem Zelt eine Leiche gefunden. Dennoch soll das Festival auch 2020 stattfinden – Das ist der Termin.

