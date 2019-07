Breitscheid. In Hessen wurde ein zwei Jahre altes Mädchen beim Spielen lebensgefährlich verletzt. Ein Metalltor war auf das Kleinkind gefallen.

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in Breitscheid nahe Wetzlar (Hessen) beim Spielen lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind hatte am Sonntag mit seinem Bruder an einem Schiebetor gespielt, das sich dann gelöst hatte und auf das Mädchen gefallen war.

Laut Polizei in Dill-Lahn musste das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

(dpa/ba)