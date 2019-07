Italien: Unwetter verwüstet Adriaküste – Touristen auf der Flucht

Ein Unwetter hat in Italien am Dienstag Überschwemmungen, Stromausfälle und Unfälle verursacht. An der Adriaküste waren die Windböen so stark, dass Touristen und Badegäste die Flucht von den Stränden ergriffen, weil Liegen und Sonnenschirme durch die Luft flogen. Das berichtet die italienische...